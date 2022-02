Amint arról már korábban beszámoltunk: a DVTK NB I.-es női kosárlabdacsapata január utolsó előtti hétvégéjén és a múlt hét végén sem tudott pályára lépni, továbbá a szerdára tervezett bajnoki meccsét sem tudta lejátszani. A bajnokság szervezője, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a piros-fehérek ezen három meccsét kivette a versenyprogramból, és későbbi lejátszásuk mellett döntött a csapatot sújtó koronavírusos fertőzések miatt. Ilyen jellegű halasztásra az esetben kerül sor, ha egy csapatból a keret legtöbbet játszott 10 játékosa közül legalább öten elkapták a Covid–19-et.

Az Észak értesülése szerint a DVTK-nál hat ilyen játékos is volt, többségük panaszmentes, csak két sportolónál mutatkoztak kisebb tünetek. Ettől függetlenül a múlt héten nem edzettek együtt a negatív koronavírustesztet produkáló sportolók sem, a többiek pedig házi karanténben voltak. A csapat tagjai 10 nap után, kedden találkoztak újra, de ekkor is csak kisebb csoportokban tréningeztek, amolyan rávezető foglalkozásként.

– Az már kedden kiderült, hogy a keret minden tagjának negatív lett a koronavírustesztje, és hogy az EKG-vizsgálatok során is megfelelő eredmények születtek, ám ahhoz, hogy edzésterhelést kaphassanak a játékosok, a troponinszint-eredmények megismerésére is szükség volt, ez volt az utolsó olyan vizsgálat, ami megelőzte azt, hogy visszatérhessünk a pályára. De nem szabad és nem is akarunk kapkodni, igazából csak a jövő héttől tudunk majd teljes értékű munkát végezni – mondta Völgyi Péter, a DVTK női kosárlabdacsapatának vezetőedzője, aki arra a kérdésre, hogy a február 18–20-a között Miskolcon sorra kerülő Magyar Kupa-rendezvény előtt játszanak-e még meccset, így felelt: – A BKG-PRIMA Szigetszentmiklós elleni mérkőzésnek sok lehetséges dátuma volt az elmúlt napokban, de a szövetség végül a február 14- et jelölte ki, és erről szóban már tájékoztatást kaptunk, úgyhogy szinte biztos, hogy pályára lépünk a kupadöntő előtt.

Ám nemcsak ennek a meccsnek, hanem a Vasas elleni idegenbeli bajnokinak is megvan az új időpontja, a két csapat abban egyezett meg, hogy ezt a találkozót február 23-án pótolják Budapesten.

Egy meccset

Érdekesség, hogy a múlt hét végére tervezett női kosárlabda NB I. 19. fordulójának hat meccse közül csak egyet rendeztek meg. Ugyanis a DVTK csapata mellett a Ludovika-FCSM Csata és az UNI Győr Mély-Út együttese sem tudott pályára lépni pozitív koronavírustesztek miatt, a Sopron Basketnek és az AKSC Szekszárdnak pedig Euroliga-csoportmeccs-kötelezettsége volt január utolsó hétvégéjén, mert korábban – koronavírus-fertőzés miatt – elmaradt találkozókat pótoltak be.

Az elhalasztott bajnoki mérkőzések miatt, a női kosárlabda NB I.-ben, meglehetősen sűrű lesz a program az alapszakasz március 12-re tervezett zárásáig. A DVTK-nak lehet, hogy négy héten belül kilenc meccset (!) is játszania kell, amennyiben február 18-án sikerrel veszi a Magyar Kupa-negyeddöntőt. Illetve amennyiben a piros-fehérek ellenfeleinél nem történik hasonló eset, mint a diósgyőrieknél, és a jelenleg ismert program minden meccse megrendezésre kerül.

A DVTK női kosárlabdacsapatának programja

NB I., 18. forduló, február 14. (hétfő), 18.30: DVTK – BKG-PRIMA Szigetszentmiklós

Magyar Kupa, negyeddöntő, február 18. (péntek), 20.30: DVTK – Ludovika FCSM Csata

Magyar Kupa, elődöntő, február 19. (szombat), 19.30: DVTK – ELTE BEAC Újbuda/AKSC Szekszárd?

Magyar Kupa, döntő/bronzmeccs, február 20. (vasárnap), 18.00/15.30: DVTK – TFSE-MTK/Sopron Basket/NKA Universitas Pécsi EAC/UNI Győr Mély-Út?

NB I., 19. forduló, február 23. (szerda), 19.30: Vasas Akadémia – DVTK

NB I., 20. forduló, február 27. (vasárnap), 17.30: DVTK – AKSC Szekszárd

NB I., 21. forduló, március 5. (szombat), 18.00: Sopron Basket – DVTK

NB I., 13. forduló, március 9. (szerda), 18.30: DVTK – UNI Győr Mély-Út

NB I., 22. forduló, március 12. (szombat), 18.00: DVTK – PINKK Pécsi 424

(A borítóképen: Völgyi Péter vezetőedző)