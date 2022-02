A férfi röplabda Extraliga alapszakaszának 10. fordulójában tegnap saját pályáján, a Don Bosco Sportközpontban játszott a Vegyész RC Kazincbarcika gárdája. Az észak-borsodiaknál az előző, kecskeméti fellépésen sérülés miatt nem játszott a lengyel Ciupa, illetve a brazil De Pra sem, közülük előbbi visszakerült a kezdőcsapatba. A két csapat őszi, budapesti összecsapását 3:1- re a PSE nyerte.

Változatosak voltak

4–2-es hazai vezetéssel indult az első szett, majd egy erőteljes labdamenet után Blázsovicsék 6–3-ra léptek meg. Két barcikai rontásnak köszönhetően jött feljebb a Pénzügyőr, és ezután Szabó D. bombája is szélesre sikeredett (7–7). Erről a pontról a VRCK mozdult el, ugyanis jól mozogtak és figyeltek Ciupáék (10–7). Minőségi röplabdát mutattak a csapatok, a hazai publikum örömére a Vegyész állt jobban (13–10). Változatosak voltak az akciók, de nem voltak híján a hibák sem, ekkor éppen a vendégek rontottak kettőt (16–13). Juhász centerben eredményesen támadott, Páez ásza pedig időkérésre késztette a látogatókat (19–15). Két vendégpontot követően Toronyai Miklós is lépett, majd 20–21-nél megint szükség volt a kisszünetre. A fővárosiak jobban érezték a szett hajráját, és a második játszmalabdát értékesítve kerültek előnybe (23–25).

Folyamatosan feljavultak

A második felvonást gyengén kezdte a hazai csapat, így 1–4- nél máris bele kellett nyúlnia a dolgok menetébe a barcikai szakvezetőnek. Budapesti mentés-próbálkozás során Feliciano még a reklámtáblát is szétrúgta, hiába, majd látótávolságon belülre felkapaszkodott a házigazda (5–7). Ekkor szinte folyamatosan reklamáltak a felek a játékvezetőnél, vitatva a döntéseket, aztán Moraes sánca volt kiváló. Szabó D.-ék mentek ellenfelük után (8–10), de tartotta előnyét a Pénzügyőr, ám 11–12-nél már Jókay edző időzött. 13–13-nál Blázsovics támadott okosan, aztán kétszer újra, 16–14-nél ismét a vendégek folyamodtak pauzáért. A folyamatosan feljavult VRCK már 20–15-re meglógott, de harcolt a Pénzügyőr is (21–19). A hazai együttes azonban nagyon akart egyenlíteni, és ezt el is érte (25–20).

Feszült légkör

A harmadik menet nyíltan kezdődött (3–3), majd ismét játékvezetői döntés borzolta a kedélyeket. Mindent beleadva „csépelték” egymást a csapatok, miközben fővárosi blokk után, 5–9-nél szünetet kellett kérnie Toronyai Miklósnak. Őrizgette fórját a Pénzügyőr (10–13), de ez ezen a rangadón oly sokat még nem jelentett. Moraesék sáncoltak tankönyvbe illően, ami után rontott szervák jöttek. 15–16- nál a budapesti tréner „szólt közbe”, de egyértelműen feljövőben volt a Barcika (17–16, 20–17). Kapaszkodtak Gacsék, azonban Ciupa és Blázsovics eredményesen támadott (22– 19). Toronyai edző és a csapat is eksztázisban volt, 24–21- nél azért kellett időzni, és De Sousa outot nyitott (25–22).