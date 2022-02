Az egykori kiváló válogatott labdarúgóról, Zsengellér Gyuláról elnevezett sporttelepen, Cegléden játszott Magyar Kupa-összecsapást szombaton a KolorCity Kazincbarcika SC NB III.-as labdarúgócsapata. Az észak-borsodiak a helyiekkel a legjobb 8 közé jutásért küzdöttek, közepes érdeklődés közepette, igaz, a vendégeknek mintegy 70-80-an szurkoltak. A sárga-kékektől Laczkó, Márton és Pálinkás sérülés miatt hiányzott.



Jó védekezés, kevés hiba



Napos, bár hűvös, szeles időben estek egymásnak a csapatok, és az első pár perc után a vendégek szinte beköltöztek a ceglédiek térfelére. A látogatók taktikája nem igazán ízlett a házigazdának, a fehér mezes borsodiak inkább a bal oldalon, Süttő és Kovács D. révén voltak aktívak. A hazaiak viszont jól tömörültek, és a harmadik-negyedik passzt követően tudtak menteni, így lövést, negyedóráig nem kellett fognia Miklernek. A 24. percben Süttő tört előre agilisan, beívelése után a labda kissé magas volt Székelynek a 16-oson belül. Labdabirtoklásban sokkal jobb volt a KBSC, a 26. percben Szemere húzott befelé, lőtt, éppen a hazai kapus kezébe. Megyeri is kapott egy közepesen erős löketet, Ficsortól, aki vetődve könnyen szedte fel a játékszert.

Jó védőmunka és ebben kevés hiba jellemezte a meccs első fél óráját, viszont ennek hatása volt a támadójátékra is, kevés helyzet alakult csak ki. Süttő gyakorolta a szöglet elvégzését, azonban sem balról, sem jobbról nem tudta meglepni a KBSC a Ceglédet. Szabadrúgás-variációt követően Ur fejelt 3 méterrel a CVSE kapuja mellé, a félidőt Ádám bólintása zárta. A KBSC a játékrész nagy részében fölényben futballozott, ám a vezetést nem tudta megszerezni.



Emberhátrányban



A szünetben nem módosítottak az edzők, későbbre hagyták a cseréket. Az 50. percben Szemere adta a labdát Kristófi nak, aki emelt az ötös sarkáról, a játékszer a kapufa sarkáról pattant ki. Az NB III. Keleti csoportjának listavezetője folytatta a nyomást a második félidő elején is, annak érdekében, hogy minél hamarabb megszülessen a vezetés. A Cegléd érezhetően a gyors kontrákra épített, az 54. percben egy ilyen során Nagy J.-nek kellett mentenie. Élénk volt ekkor az iram a tavaszi hidegben, a 60. percben Ur fejelt, de most sem a hálóban kötött ki a labda. Kristófi akrobatikus mozdulata szép volt a 16-oson belül, azonban gól a 64. percben sem született. Nem sokkal ezután Szabó B.-t akasztották a hazaiak a büntetőterületen belül, a játékvezető 11-est ítélt. A pontrúgást Ádám F. végezte el, aki laposan a kapu jobb oldalába gurított (0–1). A 69. percben Süttő kapta meg második sárga lapját, ezen maga az érintett és a barcikai kispad is csodálkozott, de a tényeken nem változtatott.



Nagy mentések



Tíz emberrel a Barcikának kellett visszább állnia, a hazai „sárgák” nagy esélyt kaptak az emberelőnnyel. Kristófi maradt csak elöl, előrébb a 4-4-1-es vagy olykor az 5-3- 1-es felállásban. A házigazda próbálkozott is becsülettel, de ekkor már csak mintegy tíz percük volt. A 86. percben Nagy J. szögletét tornázta ki Mikler a léc alól, a CVSE cserélt, hajtott, nagyokat mentettek a vendégek.