Az alpesi sízők műlesikló számában indul a diósgyőriek kiválósága, akit a sportkedvelők csak bánkúti gyerekként ismernek. Kékesi Márton korábbi edzője dr. Kékesi Tamás, a Miskolci Egyetem professzora – korábbi nemzetközi és tudományos rektorhelyettese – kicsi gyerekkorától szó szerint tudományos eszközökkel építette fel fia pályafutását. Az nem kétséges, hogy remek munkát végzett, hiszen „csemetéje” immáron kétszeres ötkarikás szereplő.

Tudományos alapon

– Nálunk ez a műfaj apáról fiúra száll – mondta a vonal végén az egyetemi tanár, aki mindent tud erről a műfajról. – Apunál, Marci nagyapjánál, akkor fejeződött be egy verseny, ha a végeredményt lediktálta az Észak-Magyarországnak. Most áldom az eszem: ezeket a hajdani cikkeket évtizedek óta nagy becsben tartom. Egykor persze más technikával dolgoztunk, mint napjainkban, a hőskorban lefotóztam a beszámolókat, majd ezeket egy mappába gyűjtöttem, aztán amikor eljött ennek az ideje, digitalizáltam. A fiam szinte beleszületett az új évezred műszaki-technikai robbanásába, így őt könnyű volt a kor csodáival segítenem. Az általam Japánban és Amerikában vásárolt világszínvonalú masinákat is bevetettem annak érdekében, hogy a tökélyre fejlesszem azokat az edzésmódszereket, amelyek segítségével Marcit nyomhattam előre és még előbbre. Nem túlzás, ha kijelentem: őrült mennyiségű videófelvétellel és milliméterekre bontott felvétellel rendelkezem, ezeket analitikai fotóknak nevezem. Nincs olyan, a fiammal kapcsolatos hazai és külföldi viadal, amely hiányozna a fegyvertáramból. A számítógépek uralta világunkban könnyű tökéletes munkát végezni: ehhez csak pénz és idő kell, mert ne felejtsük, hogy a tökéletesnél tökéletesebb gépek vagyonokba kerülnek.

Az édesapa ezután megemlítette azokat a munkacímeket, amelyek fiának kínai szereplésével kapcsolatosak:

– A mappák: itthoni felkészülés, külföldi tréningek, utazások, kvalifikációs versenyek, csapatkijelölés, olimpia előtti tréningek, kiküldetéssel kapcsolatos események, pekingi edzések, megnyitóünnepség, ötkarikás viadalok, értékelések, tapasztalatok.

Aki pedig azt hiszi, hogy ezzel vége Kékesiék tudományos munkájának, téved: a felsoroltak többnyelvű „dobozok”, ugyanis a professzor semmit nem bíz a véletlenre. Az anyagok egy részét Kanadából kapja, a tengerentúli mesteroktatók kommentálásával, megjegyzéseivel, szakmai tanácsaival.

Ezek után aligha érhet bárkit meglepetésként dr. Kékesi Tamás szerdai hajnala-reggele: felveszi a magyar és a külföldi televíziók adásait, összefoglalóit, elemzi a szakértők megállapításait, a hazai és a határon túli edzők szavait, aztán itthon következik a csontig hatoló elemzőmunka.

Erre „csupán” ez illik: családi profizmus a köbön.

(A borítóképen: A sport egyben szórakozás: balról Kékesi Tamás, jobbról Kékesi Márton)