A magyar színeket képviselő Kékesi Márton – akit ebben a műfajban itthon bánkúti gyereknek hívnak – az erősebb száma előtt bizakodott, és harmincon belülre akart kerülni a helyezéseket illetően. A versenyre nagy hidegben, ezúttal mínusz 19 fokban került sor a pekingi téli olimpián.

Nagy utat tett meg

Az első futamban a felerősödő szélben agresszívan támadta a pályát, ám a tempója, főleg a meredeken, jelentősen elmaradt a legjobbaktól, így több mint hét másodperces hátránnyal az addigi célba érők közül utolsóként végzett: tizenkét társát és a kiesetteket megelőzve a 40. helyre került.

– A pálya eleje egészen elfogadható volt, jól és jó sebességgel jöttem, ám a közepén volt egy komoly hibám, ami kitartott négy-öt kapuig. Ekkor két-két és fél másodpercet is fennhagytam – mondta a DVTK sportolója.

A második futamra szikrázó napsütésben került sor, igaz, a szél továbbra is fújt a jancsingi központban. Kékesinek ezúttal is a pálya első fele sikerült jobban, utána többször is hibázott, végül negyvenöt indulóból a 30. lett. A két futam összesítése alapján pedig a 33. helyen zárt.

– Többféle érzés kavarog bennem, de sokkal több a pozitív, mint a negatív – jegyezte meg a verseny után Kékesi Márton. – Az első futam lehetett volna sokkal jobb is, ha nem hibázok, akkor bejöhettem volna a legjobb harmincba, mint ahogy reméltem. A második menetem azért sikerült sokkal jobban, mert elengedtem magam.

A családjával Mályiban élő, de a Testnevelési Egyetemen dolgozó kiválóság négy éve ebben a számban harmincadik lett, ezt most megközelítette.

– Nehéz volt a Kínába vezető utam – folytatta Kékesi Márton, a DVTK sportolója, majd hozzátette: – Az is hátrányt jelentett számomra, hogy a szlovén edzőm, koronavírus-fertőzése miatt, nem tudott kijönni velem az olimpiára. Itt, Pekingben sok időmbe telt, amíg megszoktam a körülményeket, ugyanis azokat a világkupaversenyeket, amelyeken rajthoz álltam, nem ilyen jellegű pályákon rendezték. Most azonban fontosabb volt számomra a helyezés, mint a hátrányom százalékos arányban kifejezve.

Alpesi sí: a tények

Férfi műlesiklás: 1. Clément Noël (Franciaország) 1:44,09 perc (1. futam: 54,30 mp., 2. futam: 49,79 mp.), 2. Johannes Strolz (Ausztria) 1:44,70 (53,92, 50,78), 3. Sebastian Foss-Sole­vaag (Norvégia) 1:44,79 (53,98, 50,81)... 33. Kékesi Márton (Magyarország) 1:57,97 (1:01,85, 56,12).

A többi magyar

A címvédő magyar válogatott a rövid pályás gyorskorcsolyázók férfi 5000 méteres váltójának B döntőjét megnyerve a 6. helyen zárt, a nőknél viszont 1500 méteren Kónya Zsófiát az első futamát, Jászapáti Petrát pedig az elődöntőt követően zárták ki.

