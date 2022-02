Kevesen számítottak arra, hogy a DVTK gárdája a Killik László Női Magyar Kupa háromnapos torna elődöntőjében úgy gázol át esélyesebb ellenfelén, mint ahogyan a forró kés megy a lágy vajba.

Emlékezetes marad

A piros-fehérek pompás teljesítményét a számok is igazolták: az első félidőben 54 pontig jutottak (a szekszárdiak 32-ig), 10 triplát termeltek (a szekszárdiak 20 kísérletből 1-et), a mezőnyből 47 százalékosan céloztak (37-tel szemben), büntetőiket 75 százalékban értékesítették (68 ellenében), míg 41 lepattanót gyűjtöttek (a másik oldalon 34-et). A diósgyőriek közül öten is extra teljesítménnyel rukkoltak ki, a KSC tagjai közül csupán egy kiemelkedő produkció akadt. Találó volt az a megállapítás, mely szerint a csodálatos napot kifogó DVTK játékosai akaraterejükkel hegyeket mozgattak meg, és az arénában még a levegőt is elszívták riválisuk elől, így kikaparták maguknak a gesztenyét: bekerültek a vasárnap esti fináléba, és az újabb csoda valóra váltásáért küzdhettek. A nagy kérdés az volt, hogy mennyit vett ki belőlük az előző napi roham, és képesek lesznek-e megismételni a „megismételhetetlent” a toronymagas favorit ellen.

Diósgyőri előny

Az aranymérkőzés és a szomszédban zajló NB II.-es labdarúgó-találkozó részben kioltotta egymást, így a kezdéskor sok diósgyőri szurkoló a stadionban volt, őket a hosszú szünetre várták.

Csak 11 másodperc telt el, amikor January triplázott, Aho N. pedig visszaadta a kölcsönt, aztán megverte Határt, de ziccerét elrontotta (3. perc: 7–5). Saját palánkja alatt területet védett a Sopron, támadásban pedig a hatalmas Határt keresték bejátszásaikkal. A sárgák csak az 5. percben vétették első személyi hibájukat, aztán az álarcos Fegyverneky gyűjtött labdákat. Diósgyőri homályok következtek, majd a mázsás Dolson birkózott a karcsú Kiss A.-val. (15–15). Varga A. olcsón duplázott, ugyanezért Kiss A. megszenvedett, January meg 2 plusz 1-es kombinációval sírta ki csapata első szakasz utáni előnyét (20–17).