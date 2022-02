Vasárnap kezdődik és a jövő hét csütörtökig tart az öttusa nemzetközi versenynaptár hagyományos évadnyitója, a budapesti fedett pályás Peridot Kupa. Az esztendő első megméretésén népes mezőny áll rajthoz, 17 ország sportolója adott le nevezést. A nőknél 64 versenyző indul, köztük 24 magyar, míg a férfiaknál 65 főt regisztráltak, akik közül 28 a hazai sportoló.

A Peridot Kupát az új lebonyolítási rendszer szerint rendezik meg, vagyis kieséses rendszerben lehet eljutni a döntőig – a selejtezőtől kezdve az elődöntőn át –, és a sportág történetében először B döntőt is rendeznek, hogy a korán kieső versenyzőknek ne kelljen egy-két nap után hazautazniuk.

Az esemény rendezője, a Magyar Öttusa Szövetség szerette volna egy szűk területen megrendezni a versenyt, ami a nemzetközi szövetség elvárása, ám az időjárás ezt megakadályozta, ugyanis a múlt hónap végén az erős szél megrongálta a KSI-uszoda tetejét, emiatt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem uszodáját használja majd a Peridot Kupa mezőnye.

Az új rendszerben – melyben a 2024-es párizsi olimpián is versenyeznek majd az öttusázók – a selejtező után csoportokra bontott elődöntőt rendeznek, és azt követi a finálé. A programokat kilencvenperces blokkokban bonyolítják le, a számok között kis szünetekkel, egymáshoz nagyon közeli helyszíneken. Az NKE uszodájában megrendezett úszás után a vívás a BOK csarnokban lesz, a lovaglás a Nemzeti Lovardában, a laser runnak szintén a BOK csarnok ad otthont.

Március 22.

A korábbi évekkel ellentétben a miskolci Swimming PC öttusázója, Guzi Blanka ezúttal nem áll rajthoz a Peridot Kupán.

– Mivel az elmúlt időszakban különböző okok miatt több edzést is ki kellett hagynom, az edzőkkel arra jutottunk, hogy az évadnyitómat inkább márciusra tegyük – mondta Guzi Blanka. – Kisebb sérülések, betegség nehezítették az elmúlt hónapok munkáját. Kezdődött Mexikóban, az edzőtáborban egy csípősérüléssel, és azóta volt arcüreggyulladásom, lázzal járó, influenzaszerű megbetegedésem, megfázásom, bordazúzódásom, utóbbi egy lovas baleset miatt. Ezek mindegyike miatt maradtak el futó- és úszóedzéseim, és fizikailag van még bepótolnivalóm. Igazából egyik sem volt komoly eset, de a sok kicsi sokra megy alapon van egy kis lemaradásom ahhoz képest, ahol tartani szerettem volna ilyenkor. Néhány hete még sajnáltam, hogy nem állok rajthoz a budapesti fedett pályás versenyen, mert az újszerű lebonyolításban szerettem volna kipróbálni magam, hogy ezzel is rutint szerezzek, de amikor kiderült, hogy nem lehet a KSI-uszodában megrendezni az úszást, és nem lehet teljes egészében modellezni egy majdani világkupaversenyt, már egy picit másképp látom a helyzetet. Most jól vagyok, szerdán is négy edzésem volt, délelőtt lovaglás és úszás volt a programom, este pedig futás és vívás.

Arra a kérdésre, hogy mikorra tolódik az évadnyitója Guzi Blankának, az érintett azt felelte, hogy jelen állás szerint március 22-én, az egyiptomi világkupán versenyez először 2022-ben.