A Tisza-partiak tavaly megnyerték az országos egyesületi összetett pontversenyt kiváló nemzetközi és hazai szereplésüknek köszönhetően. Idén sem akarják lejjebb adni, ennek érdekében kemény és sűrű programot hajtanak végre.

A tiszaújvárosi triatlonosok már tavaly novemberben elkezdték a felkészülést a 2022-es versenyszezonra. A hazai környezetben elvégzett edzéseket követően részt vettek egy debreceni úszótáborban, majd januárban a Lehmann testvérek, Bence és Csongor, valamint Sinkó-Uribe Aurél már Spanyolországban edzőtáborozott két hetet. A válogatott szervezésében jelenleg Lárnakán készülnek a legjobbak 2, illetve 3 hetes időtartamban. A fiatalok alapozó munkát végeznek, az idősebbeknek, akiknek korábban kezdődik a szezon, már speciális, intenzív edzéseket is tartanak. A lárnakai tábor után, március 12-én, Lehmann Csongor, Lehmann Bence és Sinkó-Uribe Ábel visszatér a 2019-es sikerek helyszínére, a franciaországi Liévinbe, a fedett pályás Európa-kupára. Négy évvel ezelőtt Lehmann Csongor 2., Lehmann Bence 12., Sinkó-Uribe Ábel pedig a juniorok között 2. helyezést szerzett. Mintegy két hét itthon tartózkodás után, március utolsó harmadában újra válogatott-táborban zárja a teljes felkészülési időszakot a csapat. Ennek a összetartásnak, mint minden évben, ezúttal is a horvátországi Medulin ad otthont. A versenyzést áprilisban felmérő-, illetve aquatlonversenyekkel kezdik meg. Április 9-én a budapesti felmérőverseny dönt az U23-as Eb résztvevőiről, illetve a junior-Eb-válogatásba is beszámítanak majd az ottani eredmények.

Sűrű program vár

– Válogatott versenyzőink közül a még U23-as Lehmann Csongor elhagyja a korosztály versenyeit, nála a párizsi olimpiai kvalifikáció és az olimpiára történő felkészülés áll a fókuszban – hangsúlyozta Lehmann Tibor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője. – Ennek megfelelően a felhozó tavaszi Európa-kupák után, május 28-án kezdi meg a kvalifikációs pontok gyűjtését az olaszországi Arzachenában. Ezt követően jönnek az európai WTCS, vagyis a világbajnoki sorozat eseményei, júniusban az angliai Leedsben, júliusban Hamburgban, majd Csongor ősszel, a kínai Csengtu városában és a sorozat utolsó helyszínén, Abu-Dzabiban igyekszik minél több pontot szerezni. Az ő programjában természetesen szerepel a tiszaújvárosi prémium Európa-kupa, valamint egy további, európai világkupa, valószínűleg a norvégiai Bergenben. Ott lesz a bajai ob-n, melyet a szövetség idén kiemelten kezel, így a teljes élmezőny indulása várható. Lehmann Bence számára a szezon első felében a Nemzetközi Triatlon Szövetség versenyrendszerében a világranglista-helyezés javítása a cél. Ehhez az Európa-kupák biztosítanak majd lehetőséget. Május végén ismét kirándulást tesz a középtávok világába, a Chal­lenge-sorozat St. Pölten-i versenyén áll rajthoz. Számára is kiemelt erőpróba a tiszaújvárosi Ek és a bajai ob. A szezon első felének szerepléseitől függően megy tovább Ek- és ­vk-versenyeken, illetve még egy ­középtávú versenyen indul, és – öccsével együtt – lesznek „fellépései” a Bundesligában és francia GP-sorozatban is.

Lehmann Tibor a klub új igazolásával folytatta azt, hogy mi vár a versenyzőikre:

– Kiss Gergely 2021 őszén Budaörsről költözött Tiszaújvárosba, ő az U23-as korosztály egyik legjobbja lehet, és sokat segíthet a csapatnak is. Célversenyei a május végi, lengyelországi U23-as Eb és remélhetőleg az őszi, abu-dzabi korosztályos vb, illetve a felkészülést biztosító felnőtt-Európa-kupák Caorlében, Tiszaújvárosban, valamint a bajai ob és a ­francia GP-futamok. Kovács Gyulával elsőéves juniorként a korosztály világversenyeit célozzuk meg. A tavaly ifjúsági bajnok és az európai juniorranglista 3. helyezettje új korosztályban is az élen szeretne maradni. Számára a lengyelországi Olsztynban lesz az Eb, ahol az első 15-ben kell végeznie, hogy a júniusi montreali világbajnokságra kvalifikálja magát. Mivel a szezon első felében már „lepörögnek” a világversenyek, Gyula ezután az európai junior-Ek-sorozatban fog versenyezni, a mind előkelőbb helyezésekért. Putnóczki Dorka a tavalyi, szürkébbre sikerült szezonja után utolsó éves U23-asként próbál visszakapaszkodni a korosztály élére, illetve világranglistapontokat gyűjteni, helyezése javításáért. Ennek megfelelően ő is az Európa-kupa-versenyeken kezd, majd az U23-as Eb-n bizonyíthat. Itthon a bajai és a tiszaújvárosi erőpróbák a legfontosabbak számára. Bóna Kingának elsőéves U23-as versenyzőként az a célja, hogy bekerüljön az Eb-re utazó keretbe. Idei nemzetközi versenyei a felnőtt-Európa-kupák lesznek, míg hazai legfontosabb megmérettetése a bajai ob lesz. Sinkó-Uribe Ábel másodéves U23-as, ő Európa-kupákkal kezd. Korosztályos célja a kontinensbajnokság, illetve ha ez jól sikerül, akkor a vb. Szeretne ismét döntőzni Tiszaújvárosban, és tovább javítani a tavalyi helyezésén. A másodéves ifjúsági Lehmann Sára célja kijutni a korosztályos Eb-re, és ott döntőzni. Mellette junior-Európa-kupák és a hazai ob lesz számára a legfontosabb. Sinkó-Uribe Aurél, aki magyar–kolumbiai kettős állampolgár, kolumbiai színekben fog versenyezni ebben az olimpiászban. Ennek oka, hogy kolumbiai válogatottként több ­lehetőséghez tud jutni, mint a meglehetősen erős és sűrű magyar férfiválogatottban. Aurél továbbra is Tiszaújvárosban készül, klubunkat erősíti a hazai egyéni és csapatversenyeken.

Prémium Ek-t terveznek

A tiszaújvárosi rendezvényekkel kapcsolatosan Lehmann Tibortól megtudtuk, hogy május végén a klubcsapat ob-t és egyéni versenyeket magában foglaló Tisza Triatlonnal – úgy is, mint az egyik legnagyobb létszámú és legnépszerűbb viadallal – nyitnak.

– Elkezdtük a július 16–17-re tervezett Európa-kupa előkészítését, melyet az idén szeretnénk prémium Európa-kupa-szinten megrendezni – folytatta a sportvezető. – Természetesen tervben van a junior-Európa-kupa és a hagyományos Magyar Utánpótlás Gála megrendezése is. Az idei tervek megvalósításához még sok feltételnek kell teljesülnie, hogy felelősségteljesen tudjunk továbblépni. A nemzetközi versenyeken kívül a városlakóknak és vendégeknek szeretnénk újra kulturális, illetve további sport- és közösségi programokkal is kedveskedni. Az előkészítő munka, a szervezés előrehaladtával folyamatosan tájékoztatjuk majd az érdeklődőket.

(A borítóképen: Fedett létesítményben alapoznak a tiszaújvárosi triatlonosok)