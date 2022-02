A forgatókönyv a harmadik szett elején sem változott, azaz Árva pontja után már 3–0 volt az állás. Gyorsan időt is kért a Dunaújváros, jött is a szépítés (4–1), majd pontváltásokat láthatott a közönség. Juhász, majd Péter M. centerpontjai után lódult meg a VRCK (8–3), igaz, egy-egy újvárosi villanás – jó blokk és hatékony nyitás – jelezte, hogy az ellenfélnek is van szava a játékhoz (10–7). Ismét feljebb kapcsoltak és eredményesebbek is voltak Páezék, így 13–7-nél Tomanóczy Tibor ismét magához hívta játékosait. Akik küzdöttek is becsülettel a folytatásban, és faragtak is a hátrányukból (15–12). Bibók pontja nyugtatta meg csapatát, újra összeállt a jó hazai blokk, és máris 18–12 volt az állás. A hajrában már csak az volt a kérdés, hogy mikor tesz pontot a VRCK a ­meccs végére, s mindezt 24–16-nál Páez ász nyitása tette meg.

Vegyész RC Kazincbarcika vs. Dunaújvárosi KSE 3:0 (15, 14, 16)

Kazincbarcika, 150 néző. V.: Soltész, Adler.

Vegyész: Páez (2), Ciupa (5), Juhász (8), de Prá (9), Péter B. (9), Moraes (6). Csere: Dudás (liberó), Árva (9), Bibók (6), Péter M. (3). Vezetőedző: Toronyai Miklós.

DKSE: Hatvany (5), Gutiérrez (3), Farkas (5), Pavljuk (8), Laczi (4), Kisházi (1). Csere: Sümegi (liberó), Juhász (-), Tóth K. (1), Gőczi (2), Winter (-). Vezetőedző: Tomanóczy Tibor.

Toronyai Miklós: – Ilyen könnyű mérkőzésre nem számítottam, annak tükrében, hogy milyen nehézségeink voltak a héten. Gratulálok a csapatomnak, azoknak, akik csereként álltak be, mert frissítést hoztak, így tudták tehermentesíteni a többieket.

Tomanóczy Tibor: – Nagyon gyenge teljesítményt nyújtottunk, a Barcika pedig biztosan hozta az alapjátékot. Teljesen mindegy volt, hogy ki ment fel a pályára, nem tudtunk változtatni a játék menetén. Megérdemelten nyert a Vegyész.

(A borítóképen: Simán hozta a csatát a házigazda)