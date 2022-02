A már tét nélküli találkozón a DVTK Jegesmedvék vendége a MAC HKB Újbuda gárdája volt. Izgalomra azért nem volt ok, mert a diósgyőriek nyolcadikként szereplői lesznek a hétfőn kezdődő kvalifikációs szakasznak, míg a fővárosiak ezt kikerülve már biztosították helyüket az automatikusan rájátszást érő első hat között. Így nagy játékot, a tartalékolás és a sérülések elkerülése érdekében a felektől nem lehetett elvárni. A komoly szándékokat persze jelezte, hogy mindkét társaság teljes létszámban, huszonkét hokistával vonult fel.

A 3. percben emberelőnybe kerültek a pirosak. Seto dekázott a MAC kapuja előtt, körülütögette a korongot a jégen, majd megunta magánszámát és úgy bombázott a kapuba, hogy nem nézett fel (1–0). Ezután fordított forgatókönyv szerint alakult a meccs: Farkas M. kapott kisbüntetést, a pluszlétszámot pedig a negyedik soros védő, Tóth G. váltotta be a „pénztárnál” (1–1). A 14. percben Walker kapott ütemes kiugratást jobb oldalon, egészen a ketrec elé verekedte magát, de lehetetlen szögből, ráadásul fonákkal már nem tudta Farkas R. mögé paskolni a játékszert. Az egymást jól ismerő együttesek küzdelmes produkciót mutattak, fél lapáttal mindenképpen rápakoltak az előzetes reményekre.

Miskolczi nagy gólja

A második húsz perc negyedéig nem akadtak helyzetek, aztán Seto pár másodperc alatt jobbról és balról is tűz alá vette a HKB kapuját és Farkas R.-t. A túloldalon Pápa közelről ravaszkodott, korongja Duschek öltözékéről vágódott ki. A 27. percben Miskolczi legszebb napjaira emlékeztető találatot jegyzett: jobbról, 4 méterről úgy lőtt a jobb felső sarokba, hogy a pakk alig fért be a vasak közé (2–1). A védőharmadban akadtak csúnyán eladott korongok, ezekre azonban senki nem fizetett rá. Wiedemann kiküldése után öt a négy ellen nem tudott mit kezdeni a DVTK, bár az itthoniak nagyon nyomtak, az áhított 3–1 mégsem jött össze. A portások lehúzták a reteszt, a védők is ügyesen zárták, játékmegszakítás alig volt, így hamar lecsengett ez a felvonás. Az indítások pontosságával akadtak bajok, ezért a szokásos ziccerek sem jöttek össze. A két harmad utáni 25–17-es lőlap a Macik nagyobb kedvéről árulkodott. Kiállítást reklamáltak a budapestiek, aztán ők kaptak egyet azért, mert Tóth G. gáncsolt. Szirányi tört előre, szép emelést csinált, de picit tévedett, majd Molnár B. lógott meg, lövésébe azonban Duschek beleállt. Előnyének tartására rendezkedett be a Diósgyőr, az Újbuda meg szívóskodott, és akár egy lecsorgóban bízott. Tóth R. előtt volt is sansz, élni azonban nem tudott vele. Az 52. percben megszületett a miskolciak harmadik találata, amelyet balról Parnham jegyzett (3–1). Mivel Elgestal leküldését nem élték túl a hazaiak (a gólt közelről Djumic jegyezte az 54. percben, és meszelt 3–2-re), izgalmassá vált a hajrá. Mivel nem akadt holtidő, a vendégek kapusát csak 15 másodperccel a dudaszó előtt tudta mezőnyjátékosra cserélni mestere, ennyi pedig már kevésnek bizonyult a hosszabbításhoz.