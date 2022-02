A női röplabda Extraliga 11. fordulójában szombaton 18 órától, a miskolci városi sportcsarnokban a Diósgyőri VTK együttese az 1. MCM-Diamant Kaposvár csapatát fogadja. A piros-fehérek szakmai munkáját a múlt hét elejétől az addig sportigazgatóként dolgozó Szabó Éva irányítja. A diósgyőri röpisek a múlt héten pénteken, Balatonfüreden, a Szent Benedek RA gárdájának vendégei voltak, és a kupadöntőbe jutott, jelenleg a bajnoki tabella 3. helyén álló balatoniaktól három szettben kikaptak. A mostani meccs előtt sem a sereghajtó DVTK csapata számít esélyesnek, ugyanis az 5. helyen álló somogyi alakulat a tabellán mögötte helyezkedőket kivétel nélkül legyőzte, a diósgyőriek ellen Kaposvárott november 5-én három játszmában diadalmaskodott.

– A múlt héten kedden kezdtük a közös munkát, szakmai téren, a csapattal, és napi szinten két edzéssel igyekszünk előrelépni – mondta Szabó Éva, a DVTK vezetőedzője, majd így folytatta: – Ismét egy nagyon nehéz hét után mérettetünk meg a pályán, de azt érzékelem, hogy a lányok hatalmasat léptek előre, mentálisan és fizikai téren is mindenki igyekszik kihozni magából a legtöbbet. A változások, az egymáshoz való alkalmazkodás mindig nagy kihívást jelent. Sok új inger érte a lányokat, de az akarat megvan bennük, hogy haladjunk azon az úton, amely elvezethet minket a célunkig. Persze ehhez össze kell szoknunk, de nagyon bízom abban, hogy az ebben való haladásban azért lesznek látható jelek. Ha odatesszük magunkat, akkor benne van, hogy öröm érjen bennünket.

Minden játékelemet

Megkérdeztük azt is a szakvezetőtől, hogy a mostani meccs előtt mire helyezték a hangsúlyt a napi munkában.

– A nyitást és a nyitásfogadást kellett iskolázni, de a blokkjáték és a mezőnymunka is előkerült, tulajdonképpen minden egyes játékelemet igyekeztünk összerakni és ezt szisztematikusan egymásra építeni. Voltak posztképzések a héten, külön foglalkoztunk a centerekkel, a feladókkal – mondta Szabó Éva, majd a hiányzókról is szót ejtett: – Sajnos, egyik feladónk, Kalmár betegség miatt edzéseket volt kénytelen kihagyni, ez sem könnyített a helyzetünkön, tetszik, vagy sem, ez is benne van a sportban. Ezenkívül a néhány hete érkezett univerzálunk, a ­brazil Oliveira sem tudott minden tréningen részt venni, neki a térdével akadt gondja.

Arra a kérdésre, hogy mivel lenne elégedett, mit szeretnének elérni a kaposvári csapat ellen szombat este, Szabó Éva a következőket mondta:

– Ha egy szettet el tudnánk csípni, az jó visszajelzés lenne. Az előző fordulóban, Balatonfüreden az első játszmának a végén játszottunk ígéretesen, hétpontos hátrányt dolgoztunk le. Az első játékrész nagyon fontos lesz a mostani meccsen, ha az első 5 pontot mi tudnánk hozni, az szinte biztos, hogy nagy lökést adna a csapatnak. Fontos lenne a jó kezdés. A csapat mentálisan, és a kondiban sem tart még ott, hogy három egymást követő szettben magas szintű teljesítményt nyújtson, de ha a meccs eleje jól sikerülne, az repíthetne minket egy jó eredmény elérése felé.

Röplabda: a női Extraliga állása

1. Swietelsky-Békéscsaba 11 7 2 2 – – – 33:6 31

2. Fatum-Nyíregyháza 11 5 1 1 2 1 1 26:15 22

3. Szent Benedek RA 9 5 1 1 1 – 1 23:9 21

4. Vasas Óbuda 9 3 2 2 1 – 1 23:12 20

5. 1. MCM-Diamant Kaposvár 10 3 1 – 1 1 4 15:19 13

6. Újpesti TE 10 2 – 1 – 3 4 12:23 8

7. MTK Budapest 10 – 1 – 1 2 6 7:28 4

8. Diósgyőri VTK 10 – – – 1 1 8 3:30 1

(A borítóképen: A DVTK brazil légiósa (balra) nem biztos, hogy játszik)