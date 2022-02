Az NB I.-es bajnokság 19. fordulója keretében a Mezőkövesd Zsóry FC vendége a Puskás Akadémia FC gárdája volt.



Azonos hadrendek



A hazaiak a tavaszi, ugyancsak otthoni nyitányon egy pontot gyűjtöttek az MTK Budapest ellen, a vendég felcsútiak azonban hatot kaszáltak. Ugyanis begyűjtötték a 4. fordulóban a Ferencvárosi TC ellen elmaradt meccsük három egységét, majd otthon legyőzték a Mol Fehérvár FC-t, és ezekkel a dobásokkal máris bajnokesélyessé tették magukat. A kövesdiek összeállítása egy hét alatt mindöszsze annyit fi nomodott, hogy Karnitskit Csekére váltotta a háromszázadik élvonalbeli meccsét dirigáló Supka Attila. A PAFC gárdáján két változást eszközölt Hornyák Zsolt. Kellemes, de kellemetlenül szeles időben vonultak ki a pályára a csapatok, amelyek a 4-2-3-1-es hadrendet választották.



Váratlanul



A kezdés után hamar elővette a sárga lapot Berke, majd néhány kiugratási kísérlet okozott izgalmat. A 8. percben Plsek a leshatárról kilépve a hálóig menetelhetett volna, de önzetlen volt, az akciót követő társait kereste, és erre fi zetett rá. Bátran vállalkoztak a felek, a támadások a széleken is gördültek, így született a Puskás teljesen váratlan vezető gólja is. Gyakori taktikai szabálytalanságok követték egymást, sokszor harsant a játékvezető sípja. Az MZSFC alig jutott a kapu elé, indításait ugyanis a magas termetű védők rendre kitakarították. A 19. percben az előremerészkedő Favorov könnyen duplázhatott volna, de közelről a bal sarok mellé helyezett. Kulturáltabban építkeztek a fehérek, a felcsútiak pontosan adogattak, Cseriék játékát pedig a pontatlanság jellemezte. A kövesdiek többnyire saját térfelükön tanyáztak, ritkán merészkedtek előre, kapura pedig nem jelentettek veszélyt. A vendégvezetés teljesen tükrözte a játék képét, így várható volt, hogy a szünetben változtatni fog Supka Attila.



Jurina szépített



Ez be is következett, ráadásul két poszton is: Besirovic beküldésével a támadó szekciót kívánta erősíteni. Veszélyes rohamokkal nyitott a Puskás, míg a hazai gárda Cseri bal felső sarokra tartó emelésével próbálkozott. Az 55. percben harmadszor is cserélt a Mezőkövesd, Vadnai lett a bal oldali védő, Kocsis G. visszakerült a középpályára. Plsek megsérült, a szeme alatt erősen vérzett, le is cserélték. A 63. percben újabb gólt értek el a dunántúliak (az esetleges leshelyzetüket videós ellenőrzésnek vetették alá, de nem találtak problémát), de Jurina gyors válasza visszahozta a meccs be Cseriéket, így már volt miért harcolniuk. A hajrában egymást érték a cserék, a kérdés pedig az volt, hogy megszületik-e az egyenlítő gól, vagy zsinórban harmadszor is diadalmaskodik a Puskás Akadémia FC. Az ötperces hosszabbítás (amelyet késve mutatott fel Vad II.) alatt Cseriék hajtottak, a vendégek pedig romboltak, így minden maradt. A látottak alapján a Puskás rászolgált a három pontra az átlagot meghaladó iramú öszszecsapáson.



Mezőkövesd Zsóry FC – Puskás Akadémia FC 1–2 (0–1)



Mezőkövesd, 700 néző. V.: Berke (Aradi, Horváth Z.).



Mezőkövesd Zsóry FC: Tordai (5) – Farkas D. (6), Pillár (5), Lukic (5), Granecny (4) – Cseke (5), Kocsis G. (5) – Babati (5), Cseri (5), Nagy D. (4) – Jurina (6). Vezetőedző: Supka Attila.



Puskás Akadémia FC: Markek (5) – Favorov (5), Nunes (5), Spandler (5), Szolnoki (5) – Corbu (6), Van Nieff (7) – Slagveer (6), Baluta (8), Nagy Zs. (6) – Plsek (5). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.



Csere: Granecny helyett Qaka (4) a 46., Nagy D. helyett Besirovic (5) a 46., Cseke helyett Vadnai (5) az 55., Plsek helyett Puljic (5) a 61., Babati helyett T. Kis (–) a 74., Slagveer helyett Skribek (–) a 80., Nagy Zs. helyett Gera D. (–) a 80., Kocsis G. helyett Calcan (–) a 80., Baluta helyett Urblik (–) a 87. percben.



Sárga lap: Szolnoki a 3., Slagveer a 38., Cseri a 71. percben.



Gólszerző: Baluta (0–1) a 15., Baluta (0–2) a 63., Jurina (1–2) a 68. percben.



Supka Attila: – Az első félidőben nem tudtuk megvalósítani azt, amit megbeszéltünk, amit elterveztünk. Ráadásul hoztuk a hibapontot, elkerülhető gólt kaptunk. A szünet után a cserékkel próbáltunk támadólag fellépni, és ekkor már jobban néztünk ki. A Puskás frissebb volt, gyorsabban futballozott, sokszor indított, nekünk pedig dolgoznunk kell tovább, ugyanis az ismert felkészülési problémák látszottak a csapat teljesítményén.



Hornyák Zsolt: – Nehéz meccset vártam, de a csapat a hozzáállásával megkönnyítette a dolgunkat. Az első félidő teljesen a miénk volt, már ebben a szakaszban eldönthettük volna a mérkőzés sorsát. A második félidőben kettő nulla után további gólokat szerezhettünk volna. Ekkor is gyorsabban futballoztunk a hazaiaktól, és mivel végig pozitív harmóniával rendelkeztünk, így versenyben maradtunk az élbolyban álló csapatokkal, a Ferencvárossal és a Kisvárdával.



A gólok története



15. perc: Slagveer futott el a jobb oldalon, majd jobbal a kapu elé ívelt. A belsőkön átszállt a labda, amelyre Baluta érkezett, és 6 méterről, kapásból a bal alsó sarokba lőtt, 0–1.



63. perc: villámgyors roham után megduplázta előnyét az éremesélyes, Van Nieff indította Nagy Zs.-t a bal oldalon, utóbbi begurított, Baluta jókor érkezett, és 7 méterről, jobbal a kapu jobb oldalába helyezett, 0–2.



68. perc: Farkas D. jobb oldali beadását a fedezetlenül hagyott Jurina 5 méterről a kapu jobb oldalába fejelte, 2–1.



(A borítóképen: Egy találattal jobb volt a felcsúti gárda (fehérben))