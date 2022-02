Maratoni meccset játszott múlt vasárnap hazai környezetben a Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplabdacsapata az Extraligában. Az észak-borsodiak ötszettes csatát vívtak a vendég és a táblázaton első helyen álló Pénzügyőrrel, s egy pontot szereztek azok után, hogy 3:2-re kikaptak.

– Nagyon jó meccset játszottunk – kezdte nyilatkozatát Toronyai Miklós, a VRCK vezetőedzője. – Akár több pontot is gyűjthettünk volna, sajnos, az első szettet 19–15- ös vezetésről nem tudtuk megnyerni. A második játszmában viszont hátrányból fordítottunk, ilyenkor mindig két oldala van az éremnek: vagy az, hogy az egyik csapat leadta az előnyét, vagy az, hogy a másik nagyon hajtott, és ennek köszönhette, hogy fordított az álláson. A harmadik menet újra a miénk lett, aztán a negyedikben nagyon ellépett a Pénzügyőr, 4–12- re, ekkor éreztem magunkon némi fáradtságot, és innen már nehéz volt kapaszkodni. Miként a mérkőzést követően is mondtam, voltak játékvezetői ítéletek, amelyek nem feltétlenül nekünk kedveztek, és ez a komoly hátránynyal picit hitehagyottá tett bennünket. Az ötödik szett mindig egy ki-ki játszma, a PSE nyerte meg két ponttal. A vereség ellenére úgy érzem, hogy a Kaposvár elleni Magyar Kupa-elődöntő első felvonást leszámítva az utóbbi hat-hét összecsapásunk kifejezetten jól sikerült, elégedett voltam a hozzáállással, a hajtással. Ez a produkció kell legyen az alap, amely minden mérkőzésen pontot, pontokat fog jelenteni, ebben biztos vagyok.

Távolra került

Szabó Dávidék a pontvadászat 11. fordulójában vasárnap 16.30-tól (tv: M4 Sport+) a MAFC-BME vendégei lesznek a Vasas Folyondár utcai sportcsarnokában.

– Az őszi itteni, barcikai találkozón 2:0-ra vezettünk, de a MAFC győzött végül 3:2-re – emlékeztetett Toronyai Miklós. – Az követően a Magyar Kupában, a negyeddöntőben is összekerültünk, a fővárosban 3:1-re nyertünk, a barcikai visszavágón pedig 3:0-ra. Ezen mérkőzés előtt lehetett látni ellenfelünkön, hogy kissé hitehagyott, irányítottunk is végig azon a meccsen. Úgy gondolom, a bajnoki vereség miatt szeretnének visszavágni, de mint már elmondtam, az elmúlt időszak játéka miatt van miért bizakodnunk. Azzal, hogy nem szereztük meg a három pontot a PSEvel szemben, picikét távolra került az a cél, hogy megcsípjük a második helyet az alapszakasz végére, ahhoz már kaposvári rontás, rontások is kellenének. Viszont: amennyiben most győzünk, akkor vélhetően biztosítjuk helyünket a négy között. A MAFC esetében hiányzókról nem tudunk, megvannak a hazai és a külföldi húzóemberei, akikre nagyon kell majd figyelnünk. Nálunk De Pra sérült, két hétig körülbelül nem számíthatunk rá, tehát minden bizonnyal csak a rájátszásban.

További hátralévő mérkőzések az alapszakaszból:

12. forduló

Február 20., vasárnap, 17.00: Vegyész RC – Dunaújvárosi KSE

13. forduló

Február 27., vasárnap, 17.00: Debreceni EAC – Vegyész RC

14. forduló

Március 6., vasárnap, 17.00: Vegyész RC – Kistext SE

(A borítóképen: A barcikai meccsen a MAFC meglepte a VRCK-t)