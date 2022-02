Csak néhány óra telt el a DVTK női kosárlabdacsapatának vasárnapi csodameccse óta, a Magyar Kupa-aranyérem megszerzését követően, de ma már ismét tétmérkőzést kell játszaniuk a piros-fehéreknek: a Vasas Akadémia elleni – korábban a diósgyőri játékosokat érintő Covid–19-fertőzések miatt a 19. fordulóból elhalasztott – bajnokit pótolják, 19.30-tól a fővárosban, a pasaréti csarnokban. A Vasas egykori játékosát, a diósgyőri csapat kupaaranyának egyik „öntőművészét”, Aho Ninát kérdeztük, elsősorban a még friss MK-döntőről, arról, hogy kettőt aludva a győzelemre, hogy látja a múlt hét végét.

– A szezon egyik legjobb meccsét játszottuk vasárnap, és remélem, hogy lesz még ettől is jobb. Egy dolog biztos, ami a kupadöntő alatt kiderült: ezeknek a lányoknak hatalmas szívük van. Ez az, ami idáig elvitt minket. Bízom benne, hogy a szezon további részében is visz minket ez tovább, egészen a bajnoki évad végéig – mondta Aho Nina, aki arra a kérdésre, hogy milyen volt a kupaünnep, így folytatta: – Mivel újabb meccsünk lesz, nem volt lehetőség arra, hogy egy héten át boldogságban ússzunk, ami nem jelenti azt, hogy el kell felejteni, ami történt. De előre kell néznünk, mert új feladatok várnak ránk, ezekre kell fókuszálni.

Péntek, szombat

Arra a felvetésünkre, hogy ilyen gyorsan azért ne lépjünk át a történteken, hogy a kupában, a pénteki első meccsen minek köszönhették a sikert, így felelt a hátvéd:

– A pénteki nap a görcsösségről szólt. Mindenáron nyerni akartunk, mert hazai környezetben nagyon fájdalmas lett volna korán elbúcsúzni. Emiatt volt olyan a Csata elleni meccs, amilyen. De a szívek akkor is helyükön voltak. Amikor nagyon-nagyon kellett, a végjátékban, sikerült elérni a célunkat. Későn ért véget a meccs, de szerintem mindenkiben a felszabadultság érzetét hozta el, hiszen tisztában voltunk azzal, hogy a Szekszárd ellen minden más lesz. Hála az égnek, úgy mehettünk ki szombaton a pályára, hogy nincs veszítenivalónk, hogy nyerni szeretnénk. Jó volt a dobószázalékunk, a védekezésünk, a lepattanózás. Mindenfajta nyomás nélkül játszhattunk, a szívünk vitt előre, és szinte minden sült, miközben mindenben segítettük egymást a pályán.

Arra a kérdésre, hogy ilyen szenzációs két negyed után, amelynek során 54 pontot szereztek, nem tartottak-e attól, hogy a meccs második felében törvényszerűen jön egyfajta visszaesés, illetve a Szekszárd is feltámadhat, Aho Nina a következőket válaszolta:

– Nem arra koncentráltunk, hogy az ellenfél mikor fog lendületet kapni. A lényeg az volt, hogy csináljuk a mi kis dolgainkat, és akkor nem lesz probléma. A szünetben persze szó esett arról, hogy nem biztos, hogy folytatódik a jó dobószéria, éppen ezért úgy jöttünk ki a folytatásra, hogy koncentráltnak, agresszívnek kell lenni, hogy a védekezésre helyezzük a fő hangsúlyt. Bejött, sikerült megőrizni a jelentős előnyt, amit a meccs elején összeszedtünk.

A döntő

A döntő előtt abból a szempontból ugyanaz volt a helyzet, mint az elődöntőt megelőzően, vagyis nem volt veszítenivalója a csapatnak – mondta a diósgyőri kosaras, akitől megkérdeztük, hogy a rendes játékidő végjátékában honnan volt az energia.

– Egymásból jött az energia, és szerintem ez volt a kulcs. Mindenki, aki jelen volt az öltözőben, azok, akik nevezve voltak a meccsre, illetve a keretnek azon tagjai, akik nem léphettek pályára, és a stábtagok is az első perctől a negyvenötödikig hittek benne, hogy meglehet az arany. És ez azt hozta, hogy mindegy, hogy mennyit, ki, mikor és hol hibázott, mindig volt valaki, aki azon dolgozott, hogy ezt javítsa. Bármi történt, mentünk tovább, vitt előre a szívünk, a nagy küzdelemben észre sem vettük a saját extra dolgainkat – mondta Aho Nina, aki arra a felvetésre, hogy a rendes játékidő utolsó fél percében az ő hite egy veszettnek tűnő ügynél, a Sopron 9 pontos előnyénél, mindenkiénél nagyobbnak tűnt, így felelt: – Amikor 9 ponttal ment a Sopron, és volt egy időkérés, úgy mentünk, mentem vissza a pályára, hogy mindent beleadok, ha kikapunk, akkor is kihajtok magamból mindent. Az volt a szemlélet, hogy kapcsoljunk feljebb gyorsan három sebességi fokozatot. Harminc másodperc volt hátra, és előbb jött Bernáth Réka, majd Milica Jovanovic találata. Aztán időkérés, majd egy labdaszerzés után az én gólom. 11 másodperccel a vége előtt megint időkérés következett. Két pont volt a különbség, és ekkor mondtam a lányoknak, hogy a dudaszóig mindent, de mindent bele kell tennünk. Úgy voltam vele, hogy ha nem is jön össze a siker, ha mindent kiadunk magunkból, akkor egy esetleges vereség is lehet dicséretes. Szerencsére ezt az érzést nem kellett megismernünk, mert fentről is segítettek minket.

És hogy mit jelen Aho Nina számára ez a kupaarany?

– Sokat – felelte a 24 éves kosaras. – Az egyik legnagyobb sikerem. Két euroligás csapatot győztünk le két egymást követő napon, ez szerintem nem mindennapi teljesítmény. A légkör az új csarnokban feledhetetlen élmény, ahogy az is, hogy mennyi mindenen mentünk keresztül ebben az évadban, amíg ide eljutottunk. Ezek a lányok, mindenki, aki csak egy percet is játszott ebben az idényben, részese ennek a sikernek, és persze mindenki más is, aki valamilyen módon segítette a munkánkat. Ez az érem az első felnőttként szerzett aranyom, úgyhogy biztos vagyok benne, függetlenül attól, hogy mi történik majd a jövőben, mindig is nagyon-nagyon kedves lesz a számomra.

A Vasas

Történésekben pedig nem lesz hiány, ma este a Vasas vendégeként kell pályára lépnie bajnoki meccsen a DVTK-nak. Ezzel kapcsolatban arról érdeklődtünk, hogy fizikálisan bírják-e majd az újabb meccset.

– Nem egyszerű lejátszani három meccset három nap alatt, remélem, a hétfői pihenő, ahogy nekem, így a többieknek is jót tett – mondta Aho Nina. – Azt várom a mai meccstől, hogy tiszta fejjel, okosan menjünk a csatába, mert van visszaadnivalónk a velük szemben az utolsó másodpercben, hazai környezetben elveszített bajnoki miatt. A Vasashoz visszatérni vendégként nem lesz szokatlan, jó néhány éve eljöttem már onnan, de mindig örülök, ha a meccs előtt, után találkozom ottani, régi ismerősökkel.

Kosárlabda: a női NB I. állása

1. Sopron Basket 18 17 1 1487-1034 35

2. AKSC Szekszárd 18 17 1 1512-1124 35

3. UNI Győr Mély-Út 18 13 5 1387-1246 31

4. NKA Universitas PEAC 17 12 5 1243-1171 29

5. Diósgyőri VTK 17 11 6 1303-1112 28

6. Ludovika-FCSM Csata 18 9 9 1333-1278 27

7. ELTE BEAC Újbuda 19 8 11 1262-1351 27

8. TFSE-MTK 18 7 11 1177-1357 25

9. Vasas Akadémia 18 7 11 1152-1221 25

10. VBW CEKK Cegléd * 19 4 15 1156-1403 22

11. BKG-Prima Szigetszentmiklós 19 2 17 1211-1508 21

12. PINKK Pécsi 424 19 2 17 1155-1573 21

* 1 büntetőpont levonva

A 13. fordulóból elhalasztott Diósgyőri VTK – UNI Győr Mély-Út meccset március 9-én 18.30-tól, a 18. fordulóból elhalasztott NKA Universitas PEAC – AKSC Szekszárd mérkőzést március 9-én 18.00-tól, a 19. fordulóból elhalasztott Vasas Akadémia – Diósgyőri VTK találkozót ma 19.30-tól, a TFSE-MTK – Ludovika-FCSM Csata összecsapást március 9-én 19.00-tól, a Sopron Basket – NKA Universitas PEAC bajnokit február 24-én 18.00-tól játsszák.

(A borítóképen: Aho Nina [pirosban] is sokat tett a kupagyőzelemért)