Amennyiben minden jól megy, akkor néhány hónapon belül új, vélhetően végleges otthonukba költözhetnek a diósgyőri vívók. A létesítményükben – amely a Mádai Lajos utca, illetve a Dankó Pista utca kereszteződésénél áll – még felújítás zajlik.

Hosszabb távra

– A miskolciak, a környékbeliek fűtőműépületként ismerhetik az ingatlant, amelyet még 2006-ban cseréltük el önkormányzati segítséggel a Békeszállón lévő létesítményért – mondta az Északnak Kisné Kalina Mária, a Diósgyőri Vívó Egyesület elnöke. – Azóta is kereste a klub a különböző pályázati és egyéb lehetőségeket a felújításra, hogy ki miben tud segíteni, azonban hosszú ideig nem sikerült megtalálni a megfelelő megoldást és forrást a rekonstrukcióra. Az egyesület az elmúlt másfél évtizedben termet bérelt, hogy az edzéslehetőséget biztosítani tudja a versenyzők számára. Mindenhol hosszabb távra terveztünk, hogy legyen egy biztos pont. Voltunk a Futó utcán, azonban mivel onnan az iskola beköltözött a Miskolci Egyetemre, bezárták azt az épületet. Elmentünk a Kossuth-gimnázium általános iskolai részére, az ottani terembe, míg 2017 óta már a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskolában vagyunk.

A szövetség dönt

Ahonnan már a saját vívótermükbe költöznek át.

– Nagy és fontos lépést jelentett a mi projektünk szempontjából is, hogy 2013-ban a kormányzat elindított egy olyan programot, amelyben sportlétesítmények felújítására lehetett pályázni, 2020-ig – folytatta Kisné Kalina Mária. – Erre sajnos a taotámogatást nem tudtuk igénybe venni, mivel a vívás csak kiemelt és nem látványsportág, s mint ilyen, a szövetség dönt a támogatások elosztásáról. Első körben azok a klubok kaptak lehetőséget létesítményfelújításra vagy -építésre, amelyek olimpiai bajnok vagy érmes versenyzőket versenyeztetnek. Mi is kaptunk 2016-ban egy kisebb összeget, de mivel nem volt meg a teljes keret, Csampa Zsolt, a vívószövetség elnöke felajánlotta, hogy ezen összeget nemcsak 2016-ban, hanem 2017-ben is megkapjuk, hogy el tudjon indulni a projekt. Mivel a különböző szerződéskötések nem egyik napról a másikra mennek, a költségek időközben feljebb kúsztak, márpedig a költségvetés az aktuális helyzetnek megfelelően volt kiszámolva. Viszont 2020-ra eljutottunk oda, hogy a teljes összeg rendelkezésre állt, és elindulhatott a közbeszerzés lebonyolítása a BMSK Zrt. által, miután ez egy száz százalékban államilag támogatott projekt.

Tavaly októberben

A fűtőmű épületének rekonstrukciója, annak összköltsége 139 millió forint.

– A BMSK Zrt. által lebonyolított eredményes közbeszerzést követően 2021 októberében írtuk alá a nyertes kivitelezővel a szerződést – nyilatkozta Kisné Kalina Mária. – A kivitelezési munkálatokat a hideg mellett egyéb műszaki tényező is befolyásolja, így a dolgok jelenlegi állása szerint valamikor az idei év nyarán fejeződik be a projekt. A következő szezont szeptembertől már szeretnénk itt kezdeni.

Amint azt megtudtuk a helyszínen: az épületen belül két szintet alakítanak ki, 12 pástos vívótermet valósítanak meg, de lesz pást a kerekesszékeseknek is. Az emeleti részen három öltözőt alakítanak ki, kettőt a gyerekek részére, egyet az edzők számára. Az alsó szinten megvalósul még egy irodahelyiség, egy mozgássérült-öltöző, illetve fegyvermesteri szoba is.

– A diósgyőri vívás történetét tekintve ez a beruházás egy jelentős mérföldkő – jegyezte meg Kisné Kalina Mária. – A DVTK szakosztályaként a vívás 1991-ben megszűnt, és az egyesület 1992-ben alakult meg, s azóta saját tulajdonú épületünk, leszámítva a Békeszállón lévő termünket, nem volt. Itt megvalósulnak a normál pástok, nem kell elpakolnunk, akkor jöhetünk és addig maradunk, ameddig szeretnénk. Ezt eddig az iskolai tevékenységek miatt korlátozottan tudtuk végrehajtani, illetve háziversenyt vagy közös edzéseket a környező egyesületekkel sem tudtunk szervezni, amire ősztől mód nyílhat.

A tények

Jelenleg 63 igazolt versenyzője van a Diósgyőri Vívó Egyesületnek, a legkisebb korosztálytól a felnőttig. A sportág több iskolában is jelen van, ahol mintegy százan művelik a vívást. „A pandémia a mi életünket is megnehezítette, de próbálunk helytállni és a gyerekeket a sportágban tartani. Aki szeretne megismerkedni a sportággal, az az ezzel kapcsolatos információkat a www.diosgyorivivas.hu oldalon megtalálja” – közölte Kisné Kalina Mária.