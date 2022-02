A labdarúgó megye III. Észak-Nyugati csoportjában az élen telel a Trizsi SC csapata. Az észak-borsodi együttes az őszi 13 fordulóban mindössze 5 pontot veszített, mivel tizenegy győztes mecscse mellett egyszer végzett döntetlenre, és egyszer kapott ki. Az előnyük emiatt nem túl nagy, mindössze három ponttal előzik meg a 2. helyezett Szuhogy SE gárdáját, amely ellen hazai környezetben gól nélküli döntetlenre végeztek, és amelyhez a tavaszi második meccsükön, március 19-én vendégként érkeznek. A Trizsi SC csapata az elmúlt években rendre dobogós helyen végzett a megyei III. osztályban, a 2018/19-es évadban a pályán a legtöbb pontot szerezte, de ez is kevés volt a bajnoki címhez, a feljutáshoz, ugyanis akkor jogosulatlan szerepeltetés miatt 18 pontot levontak a csapattól, emiatt a 3. helyre csúszott vissza a tabellán.

Azonban a mostani évadban a remek szereplésüket nincs, ami beárnyékolja. És hogy ez minek köszönhető?

– A mostani szezon előtt erősítettünk, igazoltunk néhány rutinos játékost, van köztük olyan is, aki több száz NB II.-es meccsen lépett pályára. Hanász Gusztávról van szó, de persze nem csak róla, jöttek olyanok is, a megyei II. osztályból, akik számunkra szintén segítséget jelentenek – mondta Süttő Krisztián, a Trizsi SC elnökhelyettese, a csapat edzője. – A keret új tagjai nemcsak sportolóként, fizikai értelemben, hanem emberként is sok pozitív energiát hoztak. Emiatt sokkal nagyobb kedvvel játszanak a jellemzően helyi, a korábbi években is nálunk szerepelt játékosok. Esetünkben egy rutinos, 30 év feletti átlagéletkorral rendelkező csapatról van szó, és bár van néhány fiatal futballistánk is, az idősebb játékosok tapasztalatának, tudásának köszönhetően vagyunk stabilak, eredményesek.

Az osztályváltásról

Arra a kérdésre, hogy szeretnék-e folytatni jó sorozatukat, céljuk-e a bajnoki cím megszerzése, Süttő Krisztán a következőket mondta:

– Az előző években rendre a bajnokságok élmezőnyében végeztünk, a szezon előtt is a dobogós hely megszerzését terveztük. Az esetleges osztályváltás nem a felnőttcsapat szintjén jelentene gondot, hanem az utánpótlás-együttesek szerepeltetését illetően. Jelenleg nincsenek utánpótláscsapataink, az alig valamivel több mint 200 fős településünkön kevés a fiatal. Tudjuk, hogy kaphatnánk felmentést egy időre az igazgatóságtól az utánpótláscsapatok indításával kapcsolatban, ezek megszervezésére, de nem biztos, hogy ezzel tudnánk élni. Persze megoldást találni mindenre lehet, de még nincs itt az ideje annak, hogy ezt szervezzük. Most úgy látom, hogy ha sikerülne megszerezni a bajnoki címet, nem hiszem, hogy nemet tudnánk mondani az előrelépésre. A működési költségünk előteremtése aligha lenne ennek akadálya, az önkormányzat a jövőben is biztosítja számunkra az utazáshoz a gépjárműveket, a pályát, az öltözőt. Utóbbit a tavasszal szeretnénk felújítani, illetve befejezni a 20 évvel ezelőtt megkezdett munkát, mert sikerült erre a célra pályázati pénzt szereznünk. A környékbeli vállalkozások reményeink szerint ebben az évben is segítségünkre lesznek, és ezek együttes megléte esetén, a bajnoki cím esetleges megszerzése után a megyei II. osztályban folytatnánk.

Az edző, elnökhelyettes, csapatvezető az ősszel három meccsre még játékosként is nevezte magát, de pályára már nem lépett.

– Negyvenhét éves vagyok, a tavalyi évadban még volt olyan meccsünk, amikor játszottam, és ha szükség lenne rá, elsősorban létszámgondok miatt, akkor most is beszállnék. 1996 óta segítem valamilyen formában Trizs labdarúgását. Itt lakom, imádom a focit, a meccseket, nem igazán tudnám elképzelni az életemet enélkül – mondta Süttő Krisztián, aki arra a felvetésre, hogy mennyire elégedett az őszi eredménysorral, így felelt: – Egy vereséget szenvedtünk, és nem baj, ha egy csapat néha pofont is kap. Nekünk szerintem jókor jött a Bükkszentkereszt elleni fiaskó, mert így rá egy hétre, a Boldva elleni rangadón motivált volt a csapat. Biztos vagyok benne, hogy abból a vereségből tanultak a fiúk, és remélem, hogy a lecke tavasszal is a fejükben lesz. Ahhoz, hogy az első helyünket megőrizzük, minden ellenféllel szemben a maximumra kell törekednünk. A Boldva, a Szuhogy jelenthet ránk veszélyt, már ami a bajnoki cím megszerzését illeti, de a mezőny többsége képes jó teljesítményre, így előre lefutott meccsünk biztosan nem lesz a tavasszal.

Labdarúgó megye III., Észak-Nyugati csoport állása

1. Trizsi SC 13 11 1 1 46–15 34

2. Szuhogy SE 13 10 1 2 40–15 31

3. Boldva KSE 12 9 2 1 43–10 29

4. Dédestapolcsány KSE 13 9 2 2 61–31 29

5. Kurityán KSC 13 7 1 5 53–26 22

6. Jákfalva SE 13 7 1 5 41–26 22

7. Felsőtelekes KSE 13 7 1 5 32–27 22

8. Hangony-Fenyvesalja TC 13 5 1 7 33–38 16

9. Zubogy KSE 13 4 2 7 17–25 14

10. Alsóvadász SE 13 4 1 8 24–56 13

11. Bükkszentkereszt SK 12 3 2 7 22–27 11

12. Alsószuha SK 13 3 1 9 25–55 10

13. Nagybarcai SBE 13 2 – 11 19–56 6

14. Martonyi SE 13 – 2 11 15–64 2

A 9. fordulóból elhalasztott Bükkszentkereszt SK – Boldva KSE mérkőzést március 6-án 14.30-tól játsszák.

(A borítóképen: Remek őszt produkáltak a trizsiek)