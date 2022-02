A 33. percben sakk-matt helyzetet puskáztak el a ferencvárosiak, a nézőknek meg tetszett, hogy a játékosok a támadásokat részesítik előnyben a védőmunka kárára. Rákapcsolt a Telekom, és bánta, mert a 36. percben Walker második szándékból, balról bevágta a számukra megnyugvást jelentő hatodik gólt, amellyel félig páholyba juttatta csapatát. A 38. percben Farkas L. távoliját Duschek elnézte (6–5), így maradt izgalom a záróharmadra is.

Hosszabbítás

A korongejtést követően Pavuk a botjával lökött, ezzel csapata negyedszer is négy mezőnyjátékosra fogyott, és erre rá is fázott. Wehrs balról, szokása szerint bombázott, Parnham pedig piszkált (7–5). A 48. percben újra kozmetikázott az FTC, Hajós két lépésről a bal alsóba helyezett (7–6), így folytatódott a ritkán látható „őrület”. Wehrs 2+2 percet kapott magas bottal való játékért, ezzel nagy sanszot kapott az egalizálásra a budapesti gárda. Óriási nyomást helyezett ellenfelére az FTC. Az 54. percben McFadden középtávolról rést lelt (7–7), aztán hat zöld került a küzdőtérre, majd 14 másodpercre háromra csökkent az érkező. Izgalmas hajrá után jött a hosszabbítás, három a három ellen, amely a Telekomnak sikerült, 72 másodperc után Kulmala talált be, így elvitt két pontot a fővárosi gárda, és egy maradt itthon. A krónikához tartozik, hogy a Jegesmacik első sora egészen bravúros produkcióval rukkolt ki: a kanadai számítás szerint, amely a gólok mellett az asszisztálást is díjazza, tizennégyig jutott.

DVTK Jegesmedvék vs. FTC-Telekom 7–8 (3–2, 3–3, 1–2, 0–1) – hosszabbítás után

Miskolc, 895 néző. V.: Haszonits, Kormos (Szabó D., Kis-Király).

DVTK Jegesmedvék: Duschek (Kiss B.) – Doetzel (1), Wehrs (1), Parnham 2 (2), Seto 3 (1), Walker 1 (3) – Kiss R. (1), Szirányi, Galajda (1), Galanisz 1 (1), Hajnik – Hadobás, Vojtkó, Elgestal, Mattyasovszky, Miskolczi – Illés M., Pecsét, Farkas M., Ritó, Szabad. Vezetőedző: Tokaji Viktor.

FTC-Telekom: Arany (Nagy K.) – Boros, McFadden 1 (2), Kulmala 1 (2), Nagy G. (2), Pavuk 1 – Karmeniemi (1), Seregély 1 (1), Fowlie (1), Tamminen, Tóth A. – Bohunicky (1), Hegyi Á., Hajós 3, Kóger, Somogyi – Komáromy, Sarcia (1), Farkas L. 1, Roczanov, Tóth G. Vezetőedző: Fodor Szabolcs.

Kiállítások: 4 perc, ill. 12 perc.

Tokaji Viktor: – Hektikusan játszottunk, a hét lőtt gól nagyon jó, a nyolc kapott már kevésbé. A nézőknek biztosan remek volt a találkozó, edzői szempontból azonban nem teljesen, valamit mindig csináltunk a jégen, hogy visszahozzuk az FTC-t a meccsbe. Egyébként magas hőfokú, nagy iramú és remek küzdőszellemű összecsapást adtunk elő.

Fodor Szabolcs: – Ennyi gólt nem szabad kapni egy találkozón. Őrült meccs volt, ettől függetlenül természetesen örülünk, hogy nyertünk. Komoly karaktert mutattunk be, védekezésben azonban nem szabad ennyi hibát elkövetni, mint amennyit mi tettünk. A rájátszásban ettől többet kell nyújtanunk.

(A borítóképen: A hét közül az egyik diósgyőri gól)