A labdarúgó NB II. 25. fordulójában, vasárnap kora délután a Pécsi Munkás FC vendége volt a Diósgyőri VTK listavezető együttese.

A pályaválasztó kezdőcsapata három helyen változott a múlt vasárnap, az FC Ajka vendégeként elszenvedett 1–0-s veresége után. Preklet sárga lapok miatti eltiltása, Adamcsek fogműtéte miatt volt kénytelen távol maradni a meccstől, Kövesdi pedig csak a kispadra került. Helyettük Dávid Z., Króner és Bíró lépett pályára.

Az előző fordulóban a Szolnoki MÁV FC csapata ellen, hazai környezetben 3–2-es győzelmet aratott diósgyőri gárdából négyen hiányoztak, Molnár G. és Könyves kisebb sérülése miatt csak a kispadra került, ahogy az alföldiek második találata előtt hibázott Szűcs K. is. A meglepetés az volt, hogy a nemrégiben szerződtetett és eddig jól teljesítő izraeli–magyar kettős állampolgárságú Keller ezúttal csak csere volt. Azért vagy amiatt, mert U20-as játékosként ezúttal Kocsis kapott bizalmat. Rajta kívül a felépült Eperjesi tért vissza a kezdőbe, valamint a csapatkapitánynak választott Oláh B., míg a piros-fehérek legújabb igazolása, Belényesi most először jutott szóhoz. A DVTK szakvezetője Hegedűs J.-t sérülés, Szelest pedig betegség miatt nem tudta keretbe tenni.

A DVTK összetétele meglehetősen védekezőnek tűnt, a labdaszerző, mélységi irányító Lucas az esetleges támadásépítések során Zsolnaiban, Horváth Z.-ben, illetve Kocsisban bízhatott. Továbbá abban, hogy az alapból védekezőnek számító játékosok közül valaki néhányszor kibújik a bőréből, és meglepi a pécsieket. De ilyen az első félidőben nem történt. Az első játékrész első felében a piros-feketék voltak a kezdeményezőek, igaz, ennek sokáig a helyzetek tekintetében nem volt látszatja. A pécsiek először a 23. percben veszélyeztettek, amikor Geiger megpattanó lövése után Bíró csúsztatta fejjel a kapu fölé a labdát. Az első, kaput eltaláló lövést a hazai nyomás alól kiszabaduló DVTK, azon belül is Lucas követte el, a vendégeknek ez a nem túl erős és nem igazán helyezett lövésük volt az első és ebben a félidőben az utolsó, vagyis az egyetlen valamirevaló kísérletük. A 38. percben a PMFC előtt adódott lehetőség, Katona azonban nem tudta jól beadni a labdát. A következő minutumban azonban megszerezte a gólt a mezőnyfölényben futballozott hazai gárda: Geiger jobbról jól adott középre, az üresen érkező Hegedűs M. pedig 10 méterről a léc alá küldte a lasztit (1–0). A hátrányba került DVTK igyekezett feljebb tolni a játékot, és a félidő hátralévő részében már nemcsak a középső és a diósgyőri harmadban folyt a játék, de egyenlítési lehetősége nem adódott a vendégcsapatnak. Ezzel szemben hazai részről Nikitschernek volt egy kapu fölé szállt lövése.

Több kellett volna

Tiszta sor volt, hogy több kell a DVTK-tól a második félidőben, támadójátékban, ennek jegyében hármas cserét hajtott végre a szünetben Kondás Elemér, a piros-fehérek szakvezetője. A két csatár, Kocsis és Horváth Z. maradt az öltözőben, valamint Polgár. Jött Könyves és Eppel előre, valamint Keller, aki a bal oldalra állt be, Bárdos helyére, aki hátrébb került, Belényesi és Szatmári pedig jobbra tolódott. Ebben az összetételben élénkebb volt a DVTK támadójátéka, Könyves és Eppel mozgása több munkát adott a hazai védelemnek, Az 57. percben utóbbi játékos fejesét védte bravúrral Helesfay, majd a túloldal is „jelentkezett”, Katona fejjel kapura csúsztatott labdáját Póser fogta meg. A DVTK ment az egyenlítésért, ezt segítendő jött csereként Molnár G., ám jött a PMFC második találata is. A 66. percben egy bedobás után nem tudott felszabadítani a vendégegyüttes, a labdára Bíró csapott le, aki 12 méterről a bal alsóba lőtt (2–0). Hat minutával később a hazai támadó duplázott, Károly B. indításával a jobb oldalon lépett ki Bíró, aki maga mögött hagyta védőjét, majd a kifutó Póser mellett 10 méterről a kapuba lőtt (3–0). Ezzel a találattal tulajdonképpen eldőlt a meccs, kisebb csoda lett volna, ha innen fel tud állni a DVTK. A vendégek játékában azonban ez nem volt benne, nem tűnt úgy, hogy ilyenben hinnének.

A DVTK 13 bajnokin át tartott veretlenségi sorozata ezzel véget ért, elsősorban azért, mert az első félidő, a védőjátékosokkal teletűzdelt összetételben, ment a levesbe. A hátrányba került DVTK pedig hiába futott az eredmény után, a pontszerzéséért, ezen a napon a maszszív ellenfele további néhány villanással lerendezte a mecscset. Veresége ellenére a Diósgyőr változatlanul feljutó helyen áll, őrzi első helyét.

Pécsi MFC – Diósgyőri VTK 3–0 (1–0)

Pécs, 700 néző. V.: Csonka (Huszár, Máyer).

Pécsi MFC: Helesfay – Sági, Króner, Rácz, Dávid Z., Katona – Nikitscher, Futó, Gei­ger (Bachesz, 90.), Hegedűs M. (Károly B., 67.) – Bíró (Hursán, 85.). Vezetőedző: Vas László.

Diósgyőri VTK: Póser – Polgár (Eppel, 46.), Szatmári, Belényesi – Eperjesi, Zsolnai (Molnár G., 66.), Lucas, Oláh B. (Bertus, 76.), Bárdos – Kocsis (Keller, 46.), Horváth Z. (Könyves, 46.). Vezetőedző: Kondás Elemér.

Sárga lap: Rácz (50.), Króner (75.), ill. Oláh B. (4.), Bárdos (43.).

Gólszerző: Hegedűs M. (39.), Bíró (66., 72.).

Jók: Helesfay, Rácz, Nikitscher, Geiger, Bíró, ill. Lucas.

Vas László: – Nagy öröm számunkra a mai győzelem, mert bátran kijelenthetem, hogy a bajnokság egyik legerősebb csapata ellen játszottunk. Nem mondom, hogy meglepett a csapatom, de régóta vártam már erre a teljesítményre. Próbáltunk minden információt begyűjteni a DVTK-ról, tudtuk, hogy minőségi játékosokkal rendelkezik, és jól van összerakva a csapat. És kellett egy tökéletes nap ahhoz, hogy megszerezzük a három pontot.

Kondás Elemér: – Gyengén játszottunk a mai napon. Az ellenfelünk jobb volt, akaratosabban futballozott, a párharcok zömét ők nyerték meg. Amit csináltak, azt jól csinálták, veszélyeztettek a nagy bedobások után, amit nem tudtunk megfelelően kivédekezni. Ebből kaptunk két gólt. 13 mérkőzés után szenvedtünk vereséget, ami benne van a futballban, emiatt nem megyünk neki a Sajónak. Ki fogjuk értékelni a mérkőzést, és csináljuk tovább a dolgunkat, mert ne feledjük, eddig jól ment a csapat. Minden csapat életében van olyan nap, amikor nem jön össze egy mérkőzés, számunkra a mai nap ilyen volt. Sajnálom a szurkolóinkat, akik elkísértek Pécsre, és buzdítottak minket. Köszönjük a támogatásukat, de ettől többet kell mutatnunk a pályán!

(A borítóképen: Lucas (jobbra) két baranyai futballistával hadakozik)