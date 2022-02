A labdarúgó NB I. 22. fordulója keretében, vasárnap 14 óra 30 perckor kezdik az Újpest FC – Mezőkövesd Zsóry FC találkozót. A múlt héten a lila-fehérek váratlan bravúrt szállítottak, Székesfehérvárott 2–1-re diadalmaskodtak a Mol Fehérvár FC ellen, és ha ismét nyernek, az alsóház „nyakára” lépnek. A kövesdiek otthon ugyan nem tudták legyőzni a Budapest Honvédot, de a korábban Debrecenben aratott sikerüknek köszönhetően biztonságban érezhetik magukat.



Újpesti fölény



A honi labdarúgás egyik legdicsőbb múlttal rendelkező gárdája eddig gyengélkedik: 21 ponttal az utolsó előtti helyen szerénykedik. Bukdácsolása évek óta tart, bár végül mindig képes volt arra, hogy meghosszabbítsa élvonalbeli tagságát. Most is erre készülnek, miközben a széljárás megfordulásában bíznak. Az újpestiek ugyanis vesztes meccseiken többnyire egy góllal maradtak alul, ez pedig azt tükrözi, hogy nem tartoznak a futottak még kategóriába. Ráadásul a téli átigazolási időszakban alaposan bevásároltak, nyolc játékos – köztük az egykor Diósgyőrött is szolgált Kádár Tamás – került hozzájuk, bár az csak a bajnokság végére derül ki, hogy az újak jelentettek-e tényleges erősítést, vagy csupán a létszámot növelték.



A felek egymás ellen tizennyolcszor mérkőztek az NB I.-ben, és a mérleg nyelve jócskán a fővárosiak javára billen. Kilencszer diadalmaskodtak az újpestiek, csak háromszor a dél-borsodiak, hat összecsapás pedig pont­osztozkodással ért véget. A 2021/22-es idény őszi szezonjában egyszer már egymásnak feszültek a felek: október 30-án 2–2-es döntetlen született Mezőkövesden.



– A hét első felében igyekeztünk a fizikai felkészítésre helyezni a fő hangsúlyt – mondta Supka Attila, a kövesdiek vezetőedzője, majd így folytatta: – Ugyanakkor már a taktikai elemek gyakorlására is fordítottunk időt. A hét második felében pedig már kifejezetten az Újpest FC elleni mérkőzésünk került a munkánk középpontjába. Ellenfelünk köztudottan egyre jobb teljesítményt nyújt, a Mol Fehérvár FC ellen például kifejezetten jól futballozott, ráadásul a klub új játékosai is bemutatkozási lehetőséget kaptak. Az Újpest jó csapat, mélységből indulva hatékonyan játszik, Antonov és Pauljevic személyében két gyors szélsővel rendelkezik, de kiemelhetem Zivzivadzét, aki kapura nagyon veszélyes. Szólnom kell még a középpályás Mitrovicról és Beridzéről, ugyanis mindkettejük játéka meghatározó, ők is bármikor képesek eldönteni egy mérkőzést. Ezzel együtt az a szilárd véleményem, hogy nekünk elsősorban saját magunkkal kell foglalkoznunk. Úgy gondolom, hogy amennyiben százszázalékos lesz a koncentrációnk, és mindenki kiadja magából a maximumot, akkor csapatszinten semlegesíthetjük ellenfelünk játékát, és megnyerhetjük a találkozót.



A Mezőkövesd Zsóry FC háza táján a sérültek mezőnyében hetek óta nincs változás: Lakvekheliani (keresztszalagműtétje után lábadozik), Madarász (csonthártyagyulladással bajlódik) és Vági (gerincsérve után lassan utoléri önmagát) maródi. Az a legvalószínűbb, hogy a kövesdi vezetőedző a Budapest Honvéd elleni csapatának szavaz bizalmat: Tordai – Farkas D., Bilali, Lukic, Vadnai – Qaka, Karnitski – Babati, Cseri, Besirovic – Jurina.



Labdarúgó NB I., 22. forduló



Szombat

14.30: Zalaegerszegi TE FC – Kisvárda MG

17.00: Budapest Honvéd – Puskás AFC

19.30: Ferencvárosi TC – Gyirmót FC Győr



Vasárnap

14.30: Újpest FC – Mezőkövesd Zsóry FC

17.00: Debreceni VSC – MTK Budapest



A Paksi FC – Mol Fehérvár FC mérkőzés pénteken este, az Észak lapzártája után ért véget.



(A borítóképen: Az előző fordulóban a Honvéd ellen gól nélküli meccset játszott a Mezőkövesd - fehérben)