Öt gólt szereztek

A második harmadból mindössze 11 másodperc telt el, amikor Galajda, Galanisz és Hajnik kisakkozta a vendégeket (3–0), majd nem sokkal később Mattyasovszky fejezte be pontos, bal sarokba vágódó koronggal szólóját (4–0). Következett az újvárosi portás cseréje: megváltóként érkezett Kovács D., ennek azonban nem volt jelentősége. Kiss B.-nek akadt egy bravúrja, ezzel bizonyította, hogy a nagy semmittevésben nem aludt el. A 28. percben Galanisz lökete bement, de a játékvezetők tovább engedték a küzdelmet, majd az első megszakításnál kimentek videózni és Nagy A. középre mutatott (5–0), az órát pedig 13 másodperccel visszatekerték. Kevés idő múlva Vojtkó tüzelt a kék vonal közeléből, a játékszer útjába a ketrec előtt tanyázó Farkas M. beleszúrt, és ütőjéről a bal felső sarokba csapódott a pakk (6–0). Önvédelemből időt kért Azari Zsolt, de azt maga sem hitte, hogy ezzel megy valamire. A 36. percben fórból Walker is kipúpozta a hálót (7–0) az edzőmérkőzés jellegű mecscsen. A becsületgóltól Kiss B. földöntúli vetődéssel mentette meg csapatát, éltették is érte a lelátóról. A dudaszó előtt 4,2 másodperccel szemből csak felvarrta a ráncot (7–1).

Téli góleső

Az utolsó harmadot is le kellett játszani, és szinte végig úgy tűnt, hogy az NB II.-es szintű DAB folyamatosan emberhátrányban szenved a jégen. A hazai játékosok megállás nélkül lövöldöztek, ki tenyeressel, ki fonákkal próbálkozott, holtidő pedig szinte nem is volt. A miskolciak lejtősre változtatták a jégcsarnokot, és az 54. percben Elgestal közelijével 8–1 lett, a gálaest tortájára pedig Seto fújta rá a tejszínhabot (9–1).

DVTK Jegesmedvék vs. Dunaújvárosi Acélbikák 9–1 (2–0, 5–1, 2–0)

Miskolc, 485 néző. V.: Nagy A., Timár (Kis-Király, Vincze D.).

DVTK Jegesmedvék: Kiss B. (Duschek) – Wehrs (3), Doetzel (1), Walker 1 (1), ­Parnham 1, Seto 1 (2) – Hadobás (1), Szirányi 1 (1), Galajda (1), Galanisz 1 (3), Hajnik 1 – Illés M. (1), Vojtkó (1), Mattyasovszky 1, Miskolczi, Elgestal 1 (1) – Farkas O. (1), Pecsét, Ritó, Farkas M. 1, Szabad. Vezetőedző: Tokaji Viktor.

Dunaújvárosi Acélbikák: Krajcovic (Kovács D.) – Szécsi, Tkachenko, Szappanos, Horváth Á., Németh Á. – Erdély, Benke, Tamás I., Stuchlik, Szűcs I. (1) – Lescovs, Druja, Pinczés, Németh P., Rybchyk 1 – Pozsár, Bubnov, Lőczi, Somogyi, Marosi. Vezetőedző: Azari Zsolt.

Kiállítások: 4, ill. 14 perc.

Tokaji Viktor: – Sokat dolgoztunk ezekért a gólokért és ezért a kiváló játékért. Az a szabásminta, amit kirajzoltam, visszajött a jégen. Most van kellő önbizalmunk és fizikumunk, elhisszük, hogy tudunk hokizni.

Azari Zsolt: – Ez volt a harmadik meccsünk négy nap alatt. Ehhez a sorozathoz nem vagyunk kellő erőállapotban. A technikai tudásunk sem megfelelő, és mindehhez még párosult egy nagy adag félelem is. Szörnyű volt a meccs, de legalább kijöttünk a tízből.