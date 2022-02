A népkerti jégcsarnokban 18 órakor kezdik a DVTK Jegesmedvék – Dunaújvárosi Acélbikák találkozót, amelynek esélyese a hazai együttes. A sereghajtó gyakorlatilag statisztaszerepet játszik a pontvadászaton, ennek ellenére a Maciknak vigyázniuk kell arra, nehogy előre elkönyveljék a győzelmet.

Emelt fővel

A vasárnap esti, Csíkszereda ellen vívott összecsapáson nagyszerű teljesítményt nyújtottak Galaniszék, és annak ellenére, hogy végül 4–2-re kikaptak, emelt fővel vonulhattak az öltözőbe, hiszen a három pont sorsa csak az utolsó pillanatokban, az üres kapuba lőtt vendéggóllal dőlt el. A sorozat eddigi egyik legjobb találkozója igazi PR-munka volt, remekül szolgálta a sportág népszerűsítését. Érdekesség, hogy mindössze három kiállítás történt, ráadásul a hajrában elmaradt egy erdélyi kisbüntetés, ennek megítélése azonban a játékvezetőkre tartozott. Önmagáért beszél még a lőlap: mindkét társaság 34-szer célozta meg a ketrecet, a statisztikai mutató pedig a nyolcadik szemszögéből egyenesen dicséretes.

A lefújás után mindkét mester elégedetten nyilatkozott, Tokaji Viktor, a piros-fehérek vezetőedzője egyenesen arról beszélt, hogy produkciójuk közel állt a tökéleteshez.

– Összeálltunk, most jó a kohézió nálunk az öltözőben és a pályán is – jegyezte meg a szakember, majd így folytatta: – Kiválóra vizsgáztunk a Brassó ellen, a csíkiekkel szemben pedig akár három pontot is szerezhettünk volna. Elégedettek lehetünk, ugyanis a játék képe alapján pariba kerültünk az éllovassal, szoros harmadokat vívtunk, a zárófelvonásban fölé nőttünk, pedig két védőnket, Hyvarinent és Kiss R.-t is nélkülöztük. Készen állunk a folytatásra, közben szélesítjük a repertoárunkat, és a Bikák ellen ugyanolyan szívvel kell küzdenünk, mint a Csíkszereda ellen. Nem nézzük a táblázatot, a két társaság közötti pontkülönbséget, mert az ilyen és ehhez hasonló mérkőzések a legnehezebbek. Készen állunk a keddi, majd a pénteki szereplésünkre, ennek jegyében azt kérem a fiúktól, hogy soron következő ellenfelünknek sanszot se adjanak arra, hogy kétségessé tegye a mérkőzés sorsát.

A hazaiak közül Hyvarinen bordatörése következtében bevethetetlen, Kiss R. két meccsre szóló eltiltása még életben van, ezért kihagyja a találkozót. Lövei már felépült, társaival gyakorol, esetleges szerepeltetése mesterén múlik, miként az is, hogy a juniorok közül kiket nevez be az összecsapásra.

Az Erste Liga állása

1. Sport Club Csíkszereda 38 26 3 4 5 183–102 88

2. Újpesti TE 36 17 10 3 6 113–70 74

3. Gyergyói Hoki Klub 34 21 5 – 8 142–99 73

4. FTC-Telekom 35 21 2 4 8 114–72 71

5. Brasov Wolves 38 20 – 4 14 143–120 64

6. MAC HKB Újbuda 35 16 3 5 11 129–110 59

7. Debreceni EAC 36 14 3 3 16 119–122 51

8. DVTK Jegesmedvék 35 10 2 3 20 100–120 37

9. UNI Győr ETO HC 36 9 1 3 23 88–129 32

10. Titánok 34 7 1 – 26 78–170 23

11. Dunaújvárosi Acélbikák 35 3 2 3 27 71–166 16

(A táblázat nem tartalmazza a hétfő esti eredményeket – a szerk.)

(A borítóképen: A piros-fehérek a sereghajtót fogadják)