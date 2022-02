A 2021/22-es hazai kosárlabdaévad valószínűleg legnagyobb meglepetését a diósgyőri női kosárlabdacsapat okozta, azzal, hogy vasárnap este megnyerte a Magyar Kupát. A tavalyi MK-ezüstérmes DVTK mostani sikerére aligha számított bárki is, a pénteki események, a Ludovika FCSM Csata elleni negyeddöntő sokáig azt mutatta, hogy nem sok örömük lesz a piros-fehér kosárlabda­drukkereknek a február utolsó előtti hétvégéjén Miskolcon, a DVTK Arénában megrendezett eseményen. Ugyanis ezen a mérkőzésen, két perccel a meccs vége előtt még a fővárosi csapat vezetett 71–65-re. Innen fordította a maga javára a mérkőzést a Diósgyőr, Green két akciógóljával, két büntetőjével, illetve Aho két büntetőjével. És akkor még senki nem tudta, hogy ezzel óriási tehertől szabadult meg a diósgyőri csapat, és hogy a következő két napban olyan örömkosárlabdát mutat be, amelyről lehet, hogy évek múlva is beszélni fognak, akik ezeket látták, átélték. Ugyanis szombaton az elődöntőben, az esélyesebb AKSC Szekszárd ellen az első két negyedben 54 pontot (!) szereztek Bernáthék, és csodaszámba menő dobóteljesítménnyel, fölényes győzelmet arattak a tempót tartani képtelen tolnaiakkal szemben. A vasárnapi fináléban szinte mindenki a Sopron címvédését várta, és ha nehezen is, de a hajrára 9 pontos fórt szedtek össze a sárga-zöldek (64–55).