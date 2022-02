Hat nappal ezelőtt, a múlt vasárnap nem adott esélyt ellenfelének, a Dunaújvárosi KSE-nek a Vegyész RC Kazincbarcika férfiegyüttese a röplabda Extraligában, ugyanis az észak-borsodiak 72 perc alatt 3:0-ra verték a Duna-partiakat.

– Előzetesen azt gondoltam, hogy keményebb meccs lesz – mondta Toronyai Miklós, a VRCK szakvezetője. – Egyrészt amiatt, mert az újvárosiak azt nyilatkozták a mérkőzést megelőzően, hogy jobban tudtak készülni a barcikai fellépés előtt, mint korábban, Kecskeméti kivételével visszajöttek hiányzó játékosok. Aztán többre számítottunk a légiósaik részéről is, ám őket, szerencsére, jól ki tudtuk kapcsolni, illetve nem volt olyan sok lehetőségük. Az is hozzátartozik az értékeléshez, hogy jól, koncentráltan röplabdáztunk, végig határozottan megnyitva őket kézben tartottuk a meccset. Igaz ez azon szakaszra is, amikor nálunk bejöttek a fiatalok. A szerváinkból kevés centertámadást tudott vezetni a Dunaújváros, volt 50 darab kivédekezett labdánk, kiemelkedő hatékonysággal támadtunk. Örülök annak, hogy tudtuk pihentetni a kulcsjátékosokat.

Bravúr Kecskeméten

Az alapszakaszból még két meccse van hátra a Vegyésznek, és mind a két összecsapás a nyerhető kategóriába tartozik: Ciupáék előbb vasárnap 17 órától a Debreceni EAC vendégei lesznek, majd március 6-án, a kazincbarcikai Don Bosco Sportközpontban, 17 órától a Kistext SE elleni felvonással zárják a pontvadászat első körét. Toronyai Miklóst egyelőre a hét végi, hajdúsági meccsről faggattuk.

– Más mérkőzésre számítunk, mint amilyen a Dunaújváros elleni volt – hangsúlyozta a barcikaiak trénere. – A Debrecen azért ért el nem egy figyelemre méltó eredményt, például, hogy február 6-án nyert a Kistext otthonában 3:1-re, egy héttel ezután pedig bravúros 3:2-es győzelmet aratott Kecskeméten. Az előző fordulóban otthon ugyan négy szettben alulmaradtak a MAFC-BME-vel szemben, azonban az éppen a fővárosiaktól érkezett kubai centerük nem játszhatott a megállapodás értelmében. Csak a tények kedvéért: a két külföldijük – a másik a brazil Willian César Coelho – összesen 49 pontot hozott össze Kecskeméten, úgyhogy kiemelt figyelmet kell fordítanunk rájuk, de Fazekas neve mellé is 21 pontot írtak be. November végén 3:0-ra vertük őket hazai pályán, de most egy sokkal komolyabb találkozó vár ránk. Azonban ezzel nincs gond, ezért szeretjük a jelenlegi bajnokságot, mert senki nem mehet senki ellen biztosra. A MAFC-cal harcolunk a harmadik pozícióért, éppen emiatt nagyon nagy szükségünk van a három pontra. A debreceni csarnok nem rossz, igaz, nem parketta-, hanem linóleumborítású, azonban a belmagassága megfelelő. A keretünkből Csizmadia még beteg, Bibók megfázott, emiatt nem edzettek, és elvileg nem tervezzük a játékukat.

A férfi röplabda Extraliga állása

1. Pénzügyőr SE 12 7 3 1 1 – – 35:8 33

2. Fino Kaposvár 12 6 1 1 2 1 1 29:15 25

3. MAFC-BME 12 2 4 1 2 1 2 26:21 22

4. Vegyész RC Kazincbarcika 12 4 1 2 2 1 2 26:20 21

5. Kecskeméti RC 12 3 1 2 2 – 4 22:23 18

6. Kistext SE 12 2 1 2 1 2 4 19:26 14

7. Debreceni EAC 12 1 2 1 – 4 4 16:28 11

8. Dunaújvárosi KSE 12 – – – – 4 8 4:36 0

(A borítóképen: Bibók nem utazik Debrecenbe)