A kvalifikációs szakasz keretében három nyert találkozó kell a playoffba jutáshoz. Hétfői diadala után a diósgyőriek vágya az újabb győzelem kiharcolása volt. A hazaiak sérülés miatt nélkülözték Elgestalt és Ritót.

Gól nélkül

Tíz percig némi túlzással nem mutattak semmit a felek. Átadási hibák, elrontott akciók, pár középre tartó lövés és küzdelem. A 15. percben Lendák szerelte a kapu elé settenkedő Setót, majd Galanisz szemből, középtávolról célzott, korongja azonban a győriekről a nézőket védő hálóba perdült. Tóth K. oldalra tessékelte a játékszert, az első húsz percben ő volt a legjobb. A dudaszóig a Macik kiugratásokkal operáltak, de ezek nem jöttek be. A felek lemásolták a hétfői produkciójukat, amely alulról közelítette a közepest. A győriek hálója mögött 5.6 másodperccel Czakó csinált egy kis műbalhét, megkapta a meccs első kisbüntetését. A célzási arány 12–11-re alakult, és kiegyenlített játékról árulkodott.

Szirányi suhintott

A 23. percben Walker szerelte Páterkát, jobbról a kapu elé korcsolyázott, pontos lövésre viszont nem futotta az erejéből. Következtek az egyéni kísérletek és a mellélövések. Duschek magához ölelte az emeléseket, a Győr mellesleg ritkán jutott el a Diósgyőr portája elé, bukfencre állt támadójátékból. A 29. percben Szirányi jó szokásához hűen, jobbról, a kék vonal közeléből bombázott, korongja Szalmáról pattant a bal felső sarokba (1–0). Az itthoniak második gólját magas bothasználat miatt nem adták meg, a biztonság kedvéért visszanézték, és érvényben hagyták az eredeti ítéletet. A 35. percben pillanatok alatt Duschek és Tóth K. szépen mentett. Nagy fölényben hokiztak a Jegesmacik, akik nagyobb arányban is vezethettek volna. A második szakasz végén nekidurálták magukat az ETO HC tagjai, de olyan messze álltak az egyenlítéstől, mint a fogadók az öttalálatos szelvénytől.

Bödök eldöntötte

Nagyon rákapcsoltak az együttesek, és a soron következő rendkívül fontos volt. Hajnik kiállítását társai úgy bekkelték ki, hogy meg sem izzadtak. Emelkedett az iram, javult a színvonal, és a 48. percben jött a hideg zuhany, Odnoga közelről egalizált (1–1). Duschek vetődött egy nagyot, utána pedig jött a heroikus csata a győzelemért. Hadobás korongja előrepattant Tóth K.-ról, a védők pedig tisztáztak. Az 55. percben Seto lövésre készen állt, amikor szerelték. Erre a forgatókönyvre kevesen számítottak, de még volt hátra szűk három perc, amikor Bödök közvetlen közelről előnyt gyűjtött az övéinek (1–2). Salamoni döntéssel, 5 plusz 2-es bontásban páros kiállítást ítéltek a játékvezetők, sőt négyre fogyatkoztak a győriek, de tartották előnyüket, így a várt 2–0 helyett 1–1 a párharc állása.

A felek csütörtökön és pénteken Győrött 19 órától meccselnek.

DVTK Jegesmedvék vs. UNI Győr ETO HC 1–2 (0–0, 1–0, 0–2)

Miskolc, 615 néző. V.: Nagy A., Mach (Balla, Szabó D.).

DVTK Jegesmedvék: Duschek (Kiss B.) – Doetzel, Wehrs, Parnham, Seto, Walker – Kiss R. (1), Szirányi 1, Galajda, Galanisz, Hajnik – Hadobás, Vojtkó, Mattyasovszky, Miskolczi (1), Lövei – Illés M., Farkas M., Szabad, Pecsét. Vezetőedző: Tokaji Viktor.

UNI Győr ETO HC: Tóth K. (Sági) – Lendák, Tornyai, Bödök 1, Czakó, Szlama – Bukor, Léránt (1), Dézsi, Schmál, Turbucz – Kmec, Vas M., Madácsi, Páterka, Szalma – Béres, Kováts M., Majoross B. (1), Nagy M., Odnoga 1. Vezetőedző: Ladányi Balázs.

Kiállítások: 9, ill. 9 perc.

Tokaji Viktor: – Nagyon sok mindenben hasonlított a meccs a hétfőihez. Nem túl szép, de annál küzdelmesebb játék folyt a jégen. Beleestünk abba a csapdába, hogy nem tudtuk a kellő energiaszintet hozni.

Ladányi Balázs: – Annyival különbözött a mai meccs a tegnapitól, hogy a végeredmény a másik csapat javára dőlt el. Most is nagyon kiélezett csatát vívtunk. Ahogyan a vereséget követően, most a győzelem után is le kell zárnunk a találkozót, és már a következőre koncentrálunk.

(A borítóképen: A keddi eredmény miatt most már biztos, hogy legalább még két mérkőzést játszanak)