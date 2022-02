A jégkorong Erste Ligában, a nyolc közé jutásért zajló párharcban tegnap este a negyedik meccset játszotta az UNI Győr ETO HC és a DVTK Jegesmedvék csapata. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó csatában a pénteki meccset a piros-fehérek várták kedvezőbb helyzetből, hiszen az első háromból két mérkőzést megnyertek.



DVTK-gólok



A meccs első gólhelyzete a vendégeknél, Kiss R. előtt adódott, de a hazai kapus a helyén volt, ahogy nem sokkal később a túloldalon Turbucz bombájánál Duschek is. Aztán a 8. percben jött Galajda, akinek a lövését Tóth K. még védte, a kapusról kijövő korongot azonban röviden szabadították fel a hazaiak, a pakk ismét Galajda elé került, aki 8 méterről a kapuba bombázott (0–1). Nem sokkal később emberelőnyhöz jutott a DVTK, és a 10. percben Szabad jó passzával Miskolci viharzott be a győri harmadba, sprintje végén pedig a bal oldalról kipúpozta a hálót (0–2). A folytatásban a zöld-fehéreknek is volt egy emberelőnyös lehetőségük, de a vendégek jól négyszögeztek, és veszélyes lövés nélkül telt el a kétperces időszak. A harmadból hátralévő időben a DVTK kontrollálta a játékot, a hazaiak nem tudtak a szépítéshez szükséges lehetőséget kidolgozni.



A második játékrész elején is a piros-fehérek nyomtak jobban, előbb Miskolczi szerezhetett volna újabb gólt, majd nem sokkal később ugyanő egy jó passzal Vojtkót ugratta ki, aki jobbról a rövid oldali kapuvasat találta el. A 34. minutában Szirányi átadása után Galanisz fejezte be lövéssel a DVTK támadását, ám a hazai kapus nagyot védett. Ezután megkapta másik emberfóros lehetőségét a Győr, ám a túloldalon Kiss R. járt közel a gólhoz, korongszerzését követően egy jó sprint végén a kapuvasat találta el. Hazai részről Dézsi eresztett el egy löketet, ám Duschek védett. A 37. percben a diósgyőriek remek támadást vezettek, Szirányi jobbról középre tette a játékszert Setónak, ő továbbtolta a szélre, Walker pedig a kapuba küldte a pakkot (0–3). És még ettől is volt feljebb, egy minutummal később Galanisz vette észre a kapuval szemben üresen hagyott Galajdát, aki a megkapott korongot bevágta a ketrecbe (0–4). A 39. percben, egy buli után Odnogához került a pakk, aki megszerezte a Győr szépítő találatát (1–4).



A harmadik menet elején próbálkozott ugyan a Győr, de a DVTK-nak több lehetősége volt, és a 48. percben eldőlni látszott a találkozó: Galanisz–Lövei-összjáték után a balon Walker kapta meg a korongot, és nem hibázott (1–5). A hátralévő időben nagyjából annyi történt, hogy a Diósgyőr eltékozolt egy emberfórt, majd emberhátrányban kapott egyet Odnogától az 57. percben (2–5).

Az újabb DVTK-győzelemmel véget ért a párharc, a piros-fehérek bejutottak a legjobb nyolc közé, és hétfőn a negyeddöntő hivatalos ceremóniáján választhatók lesznek.



UNI Győr ETO HC vs. DVTK Jegesmedvék 2–5 (0–2, 1–2, 1–1)



Győr, 400 néző. V.: Haszonits, Nagy A. (Pálkövi, Muzsik).



UNI Győr ETO HC: Tóth K. (Sági) – Bukor, Léránt, Dézsi (1), Schmál, Turbucz – Lendák (1), Tornyai, Bödök, Czakó, Szlama – Kmec, Vas M., Madácsi, Páterka, Szalma – Béres, Kováts, Majoross B. (1), Nagy M., Odnoga 2. Vezetőedző: Ladányi Balázs.



DVTK Jegesmedvék: Duschek (Kiss B.) – Doetzel, Illés M., Parnham, Seto (1), Walker 2 – Kiss R., Szirányi (2), Galajda 2, Galanisz (3), Lövei (2) – Hadobás, Vojtkó, Elgestal, Hajnik, Miskolczi 1 – Ritó, Farkas M., Pecsét, Szabad (1). Vezetőedző: Tokaji Viktor.



Kiállítások: 4 perc, ill. 6 perc.



Ladányi Balázs: – Gratulálok a DVTK-nak.



Tokaji Viktor: – Az eredmény ellenére nem volt könnyű meccs, viszont a párharcban most először volt az, hogy a meccsen belül fokozatosan tudtunk előrelépkedni, hogy távol tudtuk magunktól tartani az ellenfelet, és végül magabiztosan jutottunk tovább. De csak most jön a szezon legfontosabb része.

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–1, a DVTK Jegesmedvék javára.



A jégkorong Erste Ligában, a nyolc közé jutásért megrendezett másik ág még nem közölt eredménye:



Titánok Fehérvár – Debreceni EAC

2–5 (1–0, 0–3, 1–2)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–0, a Debreceni EAC javára.

A ligaküzdelmek a jövő héten kedden a négy győzelemig tartó negyeddöntőkkel folytatódnak, az alapszakasz első három helyén végzett csapatok hétfői párválasztását követően.



(A borítóképen: Seto - pirosban - ezúttal csak gólpasszig jutott)