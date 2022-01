Nyolc forduló után a harmadik helyen áll a Vegyész RC Kazincbarcika csapata a férfi röplabda Extraligában, 14 ponttal. Az észak-borsodiak múlt vasárnap óriási meccset vívtak a vendég – és a tabellán a második pozíciót elfoglaló – Fino Kaposvárral, és győztek 3:2-re. Négy napon belül másodszor, ugyanis előtte csütörtökön, január 20-án a Magyar Kupa-elődöntőjének visszavágóján 3:1-re nyertek Somogyban, és aranyszettel bejutottak a fináléba.

– Ezek az eredmények azt mutatják, ami számomra egyáltalán nem meglepő, és amit mondok, mondtam, hogy ha van egy jó átlag és egyéni teljesítmények, akkor bárkit, bárhol le tudunk győzni – jegyezte meg Toronyai Miklós, a VRCK vezetőedzője. – Ehhez elsősorban az kell, hogy tiszta legyen a gondolkodás, hogy már a meccset megelőző napon is mindenki a feladatra, a feladatára koncentráljon. De hasonlóan szükséges az edzéseken elvégzett munka, az egyéni motiváció, és itt most nem csak a szerzett pontokon van a lényeg. Adhatok bármilyen tanácsot a pálya széléről, kiabálhatok, ugrálhatok, önmagában nem fog működni. A játékosok jól ismerik a társaikat, hogy mely helyzetben ki, mit nyújt, de sosem szabad a felelősséget áthárítani. Azon kell gondolkodnia mindenkinek, hogy „én miben tudok segíteni, mit vállalok?”. Bátran oda kell állni, akár szervába, akár másba. A legjobbak is hibáznak, ettől nem kell tartani, sőt kérni kell a következő labdát. Vannak még ezeken túl is bizonyos, ha úgy tetszik, törvények. Például az, hogy már a bemelegítésnél is önbizalommal mozgok, sosem szegem le a fejem, de folytathatnám: alázat a játék iránt, a győzelemre törekvés minden körülmények között...

Itthon is keményen

A Barcika vasárnap idegenben lép pályára, 17.30-tól a Kecskeméti RC vendége lesz. Nagy József vezetőedző együttese az előző körben a Kistext SE-vel csapott össze a fővárosban, és Argilagos, illetve Fundora vezetésével biztosan nyert 3:1-re. A Vegyész, valamint a jelenlegi házigazda tavaly október 24-én a kazincbarcikai Don Bosco Sportközpontban találkozott, ötszettes csatát vívtak a felek, melynek végén a VRCK-é lett a két pont, és a KRC-é egy.

– Tömören: nehéz meccs elé nézünk – jelentette ki Toronyai Miklós. – Egy jó erőkből álló csapatnál vendégeskedünk, amelynél remek légiósok vannak, illetve magyar szinten jó képességű játékosok. Olyanok, mint a Gebhardt testvérek, Norbert és Áron, a válogatott csapatkapitánya, Szabó Alpár, illetve a fiatal kora ellenére a nemzeti csapatban már bemutatkozott Tomanóczy Bálint. Itthon keményen megküzdöttünk velük, hasonló forgatókönyv várható Kecskeméten is. Ez a teljes, mérkőzésmentes hét jól jött, tudtunk egy kicsit pihenni, a játékosok regenerálódni. Egy vérbeli rangadón lépünk pályára, ez igaz a tabella első öt-hat csapatának meccseire, mert beerősített a Debrecen és a Dunaújváros is. Miután bizonytalan a végkimenetel, ebből a meccsből is könnyen kijöhet az öt szett, ami nemcsak a csapatoknak jó, hanem a magyar férfi röplabdának, a megítélésének.

A szakvezető megemlítette, hogy bár a múlt évben megsérült Árva Milán ebben az esztendőben még nem kapott játéklehetőséget, már teljes értékű munkát végez.

Röplabda: a férfi Extraliga állása

1. Pénzügyőr SE 8 5 2 - 1 - - 23:5 22

2. Fino Kaposvár 8 4 1 1 2 - - 22:9 19

3. Vegyész RC Kazincbarcika 8 2 1 2 1 1 1 18:14 14

4. Kecskeméti RC 8 2 1 2 1 - 2 17:14 14

5. MAFC-BME 8 - 3 1 2 1 1 17:17 13

6. Kistext 8 1 1 2 1 1 2 15:17 11

7. Debreceni EAC 8 1 - - - 3 4 6:21 3

8. Dunaújvárosi KSE 8 - - - - 3 5 3:24 0

A továbbiakról

Az alapszakasz március 6-án zárul a férfiaknál, amely után, az ezt követő héten, a Magyar Kupa-döntőt rendezik meg Érden. A március 17-én startoló bajnoki negyeddöntőre az 1–4. helyezettek választanak maguknak ellenfelet az 5–8. helyezettek közül, a négy közé zajló csaták majd az egyik fél harmadik sikeréig tartanak.

