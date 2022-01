A 32 esztendős támadó az idény végéig szóló megállapodást írt alá a piros-fehérekkel – kaptuk a hírt a Jegesmaciktól.

Ismerkedik a magyarral

Brett Parnham az egyik legrangosabb kanadai junior ligában az OHL-ben szerepelt fiatalként, tette ezt úgy, hogy két idényben is a pont/meccs átlag felett teljesített. A junior évek után bemutatkozott Észak-Amerika második számú felnőtt ligájában, az AHL-ben is, majd két szezont töltött el az ECHL bajnoki küzdelmeiben. Első alkalommal a 2011/2012-es idény előtt döntött úgy, hogy elhagyja Észak-Amerikát és az orosz jégkorong második legmagasabb szintjén, a VHL-ben folytatta karrierjét. A 2013/2014-es idény kezdetekor visszatért Amerikába, az ECHL-be, de még ugyan ebben a szezonban a China Dragon csapatához igazolt. Az Ázsia Ligában szereplő Kínai csapatnál is pont/meccs átlag felett teljesített, majd ligán belül váltott csapatot és a Daemyung Killer Whales csapatához írt alá. Ez az együttes a magyar jégkorongot követők számára ismerős lehet, hiszen ennél az együttesnél az a Kevin Constantine volt a vezetőedzője, aki jelenleg a Hydro Fehérvár AV19-et irányítja. Legutóbbi klubja a szintén Ázsia Ligában szereplő Tohoku Free Blades volt. Brett Parnham már meg is érkezett Magyarországra, a tesztek és a közös edzések után a DVTK Jegesmedvék vasárnapi mérkőzésén be is mutatkozhat a csapatban.

– Amikor felmerült a lehetősége annak, hogy a DVTK Jegesmedvéknél folytathatom a pályafutásomat rögtön elkezdtem érdeklődni olyan ismerőseimnél, akik korábban Magyarországon játszottak. Pozitív dolgokat hallottam a klubról és a szurkolókról, így hamar eldöntöttem, hogy itt szeretnék játszani. Ami a játékstílusomat illeti, egy jobbkezes támadó vagyok, aki képes gólokat is szerezni. Viszont centerként fontos számomra, hogy kiszolgáljam a sortársakat, gólokhoz segítsem őket és a védekezésből is kivegyem a részem. Tapasztalt játékosnak számítok, ezért hasznos tanácsokkal szeretném segíteni a csapatunkban szereplő fiatal játékosokat is. Imádok új kultúrákat, ételeket, városokat megismerni, ezért már nagyon várom az előttünk álló időszakot. Már a magyar nyelvvel is elkezdtem ismerkedni, és az első közös edzések is jól alakultak – mondta Brett Parnham.

Névjegy

Brett Parnham

Születési helye: New Westminster (Kanada)

Születési ideje: 1989. január 30.

Súlya: 85 kg

Magassága: 175 cm

Posztja: csatár

Pályafutása

2021/2022: DVTK Jegesmedvék (Erste Liga)

2019/2020: Tohoku Free Blades (Asia League)

2016-2019: Daemyung Killer Whales (Asia League)

2014-2016: China Dragon (Asia League)

2013/2014: San Francisco Bulls (ECHL), China Dragon (Asia League)

2012/2013: Saryarka Karaganda (VHL), Arlan Kokshetau

2011/2012: Molot-Prikamie Perm (VHL)

2009-2011: Utah Grizzlies (ECHL)

2008/2009: Oshawa Generals (OHL), Rochester Americans (AHL)

2006-2008: Oshawa Generals (OHL)

2005/2006: Sudbury Wolves (OHL), Oshawa Generals (OHL)

(A borítóképen: Brett Parnham)