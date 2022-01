Eppel Márton személyében – a brazil, magyar középpályás, Lucas után – újabb, jelentős élvonalbeli rutinnal rendelkező labdarúgó szerződtetését jelentette be a Diósgyőri VTK NB II-es, listavezető csapata. A 30 éves, 190 centi magas támadó 8 alkalommal a magyar válogatottban is pályára lépett, azt követően, hogy az élvonal 2016/17-es évadjában bajnokságot nyert, és gólkirályi címet szerzett a Budapest Honvéd gárdájával. A csatár ezt megelőzően szerepelt az MTK Budapest csapatában, tagja volt az angol Oldham AFC, a holland NEC Nijmegen keretének, majd 2012-től előbb a Paksi FC, aztán az MTK Budapest és a Dunaújváros PASE labdarúgója volt, mielőtt 2016-ban a Honvédhoz került. Innen 2018 nyarán külföldre szerződött, Kazahsztánban, ahol a Kairat Almaty együttesében játszott, majd pedig a belga Cercle Brugge játékosa lett. 2020 októberében szerződtette ismét a Budapest Honvéd. A fővárosi csapatban, a mostani évad őszén összesen 12 NB I-es meccsen jutott szóhoz, kétszer kezdő, tízszer pedig csere volt.

– Eppel Márton leigazolásával újabb variációs lehetőséghez jut a szakmai stáb, és Könyves Norberttel, két, a válogatottban is szerepelt támadóval veheti fel a harcot a csapat az ellenfelekkel szemben – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Benczés Miklós, a DVTK sportigazgatója, aki arra a kérdésre, hogy kölcsönbe érkezik-e a támadó, és, hogy a csatár a csapat után tud-e menni, Spanyolországba, így felelt: – Eppel Márton játékjogát végleg megszereztük, nem hónapokra szerződtettük, reményeink szerint nyártól már az NB I-ben segíti a DVTK-t. A jövő héten valószínűleg nem fog tudni a csapat után repülni, csak a keret hazaérkezését követően csatlakozik majd az új társaihoz.

Ami pedig a Spanyolországban edzőtáborozó diósgyőrieket illeti: a csapat nem Málaga városában készül, mert bár repülővel eddig utaztak a diósgyőriek hétfőn, azonban onnan délre, 90 km-re, Esteponában van a szállásuk. A napi két edzéseket pedig, a még délebbre fekvő, a Gibraltártól mindössze 20 kilométerre lévő Sotogrande településen tartják. A tervek szerint itt játszanak majd két felkészülési meccset is. Szombaton Marbellán léptek volna pályára a piros-fehérek, a német 1. FC Köln utánpótlás játékosokra épülő tartalékcsapata ellen, de aztán az első meccs helyszíne, és az ellenfél is megváltozott. Ugyanis a német negyedosztályban szerelő együttes, miután az egyik ellenfele lemondta a jövő hétre tervezett edzőmeccsét, szerette volna néhány nappal későbbre tenni a Diósgyőr elleni találkozót, ám ez a piros-fehéreknek nem lett volna jó, lévén a jövő héten keddre és péntekre is van már ellenfelük, belga másodosztályú csapatok személyében (előbb a KMSK Deinze, utóbb a Waasland-Beveren), és ezek ismeretében a kölniek lemondták a találkozót. Így másik ellenfelet kerestek és találtak a diósgyőriek, az ugyancsak Esteponában edzőborozó, a település edzőpályáit használó német Karlsruher SC gárdáját. A hazája másodosztályának a 10. helyén álló együttes azok után lett ,,szabad”, hogy a vasárnapra tervezett, PSV Eindhoven elleni találkozóját a holland csapat lemondta. A fentieknek köszönhetően rendeznek vasárnap, 15.30-tól, Esteponában, Karlsruher SC – Diósgyőri VTK felkészülési mérkőzést.