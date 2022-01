A másodikat 2016. július 10-e óta ünnepli – ekkor ültettek új szívet a testébe Budapesten, a városmajori klinikán.

Harmincévestől kapta

– Érdekes az életem – mondta nevetve az Észak-Magyarországnak. – Most vagyok hatvanhat, a nyáron meg hat leszek, és abban bízom, hogy sikerül a hatvanhatot megfordítanom, és eljutok a kilencvenkilencig is. A műtétemről némi túlzással csak egyet tudok: azt, hogy a donor, akitől a második szívemet kaptam, harmincesztendős volt. Talán senki nem veszi szerénytelenségnek, amikor elárulom: vagy háromszáz hívás, sms és Facebook-üzenet érkezett hozzám, a személyes szerencsekívánatokat pedig nem is számoltam.

A futball berkeiben ismert és népszerű Horváth Ferenc ezután általános állapotáról beszélt:

– Kiválóan érzem magam, gyakorlatilag mindent csinálhatok, úgy élhetek, mint bármelyik egészséges ember. Konditerembe járok, kerékpározom, kocogok, utóbbi esetében napi négy kilométer az adagom. Csak egyet adtam le: a teremfocit, kétszer hatosként ez már veszélyes lenne nekem. Időnként természetesen ellenőriznek az orvosok, a leletek alapján pedig büszkén jelentem, hogy nagyszerű bőrben vagyok.

(A borítóképen: Horváth Ferenc szorgalmasan látogatja a konditermet is)