A 19 esztendős szlovák csatár fiatal kora ellenére már 46 mérkőzésen szerepelt a Tipos Extraligában. David Hajnik a Miskolctól mindössze 140 km-re található Nagymihályon született. Jégkorongozni is szülővárosa csapatában, a Michalovce együttesében kezdett és végigjárta a szlovák utánpótlás ranglétráit. 17 éves volt, amikor úgy döntött, kipróbálja magát Finnországban is. Az U18-as finn bajnokságban 37 mérkőzésen 20 pontig jutott, majd hazatért Szlovákiába, de ezúttal a HK Poprad Tipos Extraligás csapatához. Ebben az idényben 30 mérkőzésen lépett jégre a felnőtt csapatban, többek között a DVTK Jegesmedvék elleni találkozókon is játszott. Az idei szezont nevelőegyesülete felnőtt csapatában kezdte, a Dukla Michalovce együttesében 16 mérkőzésen szerepelt, valamit a második ligában szereplő HC 19 Humenne együttesében is volt 7 mérkőzése. David Hajnik érkezésével a DVTK Jegesmedvék kerete véglegesnek tekinthető és több érkező már nem várható.

– A DVTK Jegesmedvéknél játszani nagyon érdekes kihívás számomra. Bízom benne, hogy mindkét fél jól jár az együttműködéssel. Én hasznos játékkal szeretném kivenni a részemet a csapat teljesítményéből, és remélem, hogy sokáig tart majd a szezonunk. Hálás vagyok ezért a lehetőségért és azért fogok dolgozni, hogy együtt nagy dolgokat érjünk el. Ismerem a klubot, hiszen nemrég még a szlovák ligában szerepelt a csapat. Tudom, hogy egy jó hokikultúrába érkezek, alig várom, hogy csatlakozhassak a társakhoz – mondta David Hajnik.

Névjegy - David Hajnik



Születési ideje: 2002. november 25.

Születési helye: Michalovce (Szlovákia)

Súlya: 81 kg

Magassága: 186 cm

Posztja: csatár



Pályafutása

2021/2022 HK Dukla Michalovce (Tipos Extraliga), HC 19 Humenne (Szlovák 2. liga), DVTK Jegesmedvék (Erste Liga)

2020/2021 HK Poprad (Tipos Extraliga)

2019/2020 Sport (Finnország, U18 SM-sarja, U20 SM-liiga)

2017-2019 Michalovce U18-U20