A nyilatkozatokat szombaton kaptuk meg Marosi Tamás csapatmenedzser és a klub segítségével.

Fodor Szabolcs, a Fradi vezetőedzője: – Nagyon fontos volt, két vesztes meccs után tudtunk végre győzni. Azt gondolom, hogy kétharmadig nagyon jól játszottunk. Meg lehetett volna a meccs hamarabb, nagyobb különbséget is ki tudtunk volna dolgozni. Voltak helyzeteink hozzá az első két harmadban, talán le is zárhattuk volna a találkozót. Sokkal többet lőttünk kapura, sokkal több helyzetünk volt, sokkal többet birtokoltuk a korongot az első 40 percben és aztán a harmadikban szétesett a játékunk és össze-vissza rohangáltunk, nem azt játszottuk, amit kell. Abban bízom, hogy ez azért történt, mert egy picit fáradtabbak vagyunk. Nagyon erőltetett menet volt, és ennek közepén sok sérültünk és betegünk volt. Szóval nem tudtunk négy sorral játszani, rengeteg jégideje volt a srácoknak és ez lehet, hogy ez egy picit most visszaütött az utolsó 20 percben. Ha tényleg így van akkor örülünk, mert most van két napjuk arra, hogy pihenjenek. Szóval remélem, hogy a fáradtság majd elmúlik, és akkor majd újult erővel tudunk készülni az erdélyi túrára.

Tokaji Viktor, a DVTK Jegesmedvék vezetőedzője: – Mindenképpen félig tele van a pohár, és nem félig üres, legalábbis ez az érzés van bennem. Ahogy eljöttünk erre a meccsre, elég szűkös a keretünk és nem voltunk túl elkényeztetve ebből a szempontból. Az volt a tervünk, hogy minél közelebb tartsuk magunkat a Fradihoz eredményben, játékban és akkor majd meglátjuk, hogy az mire lesz elég. Az idő meg nekünk fog ebben az esetben dolgozni és legyünk türelmesek. Ezt sikerült betartani, és ennek az eredménye vagy a jutalma az egy pont. Amiben én azt gondolom, hogy jobb volt ma a Ferencváros, azok a büntető lövések.

Vasárnap este

Nincs megállás: vasárnap este 17 óra 45 perctől a 30. forduló következik Székesfehérvárott, az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokban a Titánok ellen.

