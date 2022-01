A harmadik játszma kezdetén a mérkőzés addigi legeredményesebbje, Blázsovics vitte a prímet a VRCK-nál (3–3), az állás pedig döntetlen maradt (6–6). A hazai szakvezető kért pihenőt 6–7-nél, jól tette, kicsit kizökkent a Kaposvár (9–8). Ciupa nem hitte el, hogy hosszú lett a nyitása (12–11), majd Moraes érkezett szépen középen (14–12). Hasonlóképpen zajlott ez a szett, mint az előző kettő, feszülten, ide-oda pontokkal, aztán 15–16-nál Toronyai szakvezető nyúlt a dolgok menetébe. Ciupa ütött, lenn maradt a földön (17–18), fájt a keze, Péter B. jött helyette. Ciupa visszajött 17–20-nál, ő egyenlített szervájával (20– 20). Kielégítő volt a színvonal (22–22), 23–24-nél Demeter időzött, Blázsovics hosszút nyitott (23–25).

Az ötödik döntött

A negyedik szettet jól kezdte a Vegyész (6–3, 9–5), elkapta a fonalat a házigazda, hullámvölgyben volt a vendégcsapat. 14–6-nál nagyon nagy volt a különbség, érett az ötödik felvonás. Juhász és Szabó D. blokkja volt csodálatos, de ezután csak négy volt közte (16–12), szükség is volt a rövid pihenőre. Nem borult fel a játszma menete (19–14), majd ezután feljött a Fino 19–17-re és 21–19-re. A szett utolsó perceiben Páez szervált hatásosan (23–19), 24–22-nél a plafon a hazaiakkal volt (25–22).

A befejező szettben is folytatódott az öldöklő küzdelem (5–5), a térfélcserére 8–7-nél került sor. 9–7-nél Demeter szólt közbe, a Barcika nagyon vissza akart vágni az őszi, sima kaposvári vereségért. Ez sikerült (15–11). A két csapat közti pontkülönbség a bajnoki tabellán egy ponttal ötre csökkent, a somogyiak javára.

Vegyész RC Kazincbarcika vs. Fino Kaposvár 3:2 (-23, 22, -23, 22, 11)

Kazincbarcika, 350 néző. V.: Szabó P., Szarka.

Vegyész RC: Páez 5, Juhász 11, Moraes 7, BLÁZSOVICS 22, SZABÓ D. 17, CIUPA 15. Csere: Dudás (liberó), Csizmadia, Bibók, Péter B. Vezetőedző: Toronyai Miklós.

Fino Kaposvár: Garchet 4, HUBICSKA 14, Ouyachi 1, Sandoval 16, Bögöly 10, MILOVANOVIC 18. Csere: Bozóki (liberó), Vasquez 6, Kiss M. 1, Radovic 1. Megbízott vezetőedző: Demeter György.

Toronyai Miklós: – A sok beszélgetésnek hála úgy néz ki, hogy valami beindult. Lehet sok volt a hiba, de a nyitásokkal rizikóznunk kellett. A végén megint a küzdeni tudás volt az, ami a sikert eredményezte. Most jól jön egy kis szünet, szeretnénk tovább folytatni a felzárkózást az élbolyhoz.

Demeter György: – A kupameccseken mindig valamelyik csapat idegesebben játszott, a hibák most is megvoltak, de mindkét csapat határozottabb volt, mint a kupában. Ilyen különbséggel ki lehet kapni Barcikán, nem volt ez egy rossz meccs, akár nyerhettünk is volna.

(A borítóképen: Ötszettes csatát vívtak a felek)