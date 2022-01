A hétfőn elvégzett teszt azonban több játékosuknál is kimutatta a koronavírus fertőzést, így a szakmai stáb döntése alapján a túra helyett a Zsóry-fürdő szomszédságában lévő edzőcentrumukban folytatják az erőgyűjtést.

– Két játékosunk korábban elkapta a koronavírust, az edzőtábor előtti utolsó tesztelésen pedig több labdarúgó is pozitív mintát adott, így olyan kevesen maradtunk, hogy szakmailag nem lett volna értelme elutazni Törökországba – mondta Supka Attila vezetőedző. – Kedden délután is végeztettünk gyorstesztet, szerdán is ugyanezt tesszük és abban bízunk, hogy nem lesznek újabb fertőzöttjeink. A kialakult helyzetben az a legfontosabb feladatunk, hogy minél hamarabb kialakítsuk itthoni felkészülés menetrendjét: három edzőmérkőzést akarunk lejátszani a bajnoki rajtig, most keressük a lehetséges ellenfeleket.

A sárga-kékek Belekben az egyaránt lengyel I. osztályú SSA Jagiellonia és KS Lechia Gdansk, valamint a szintén élvonalbeli ukrán FK Csornomorec Odesza és a cseh SK Dynamo Ceské Budejovice gárdájával találkoztak volna.