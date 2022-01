Negyven pontot gyűjtött az őszi tizenöt mérkőzésen az Ózd-Sajóvölgye FSE gárdája a megyei II. osztály Észak csoportjában, amivel az első helyen áll a táblázaton. Bene Attila játékos-edzője alakulata tehát mindössze öt egységet veszített a 2021/2022-es bajnokság első szakaszában: még az 1. fordulóban, augusztus 14-én 2–1-re kikapott Mályinkán, majd november 6-án hazai környezetben 2–2-re végzett Szirmabesenyővel.

– Nyáron azzal a céllal kezdtük el a felkészülést, hogy a csapatban legfőképpen saját, vagyis Sajóvölgye Focisuli-nevelésű – illetve putnoki és ózdi kötődésű – fiatalokból kell a keretet kialakítani és a lehető legjobban szerepelni a megyei II. osztályban. Ennek tudatában állítottuk össze a csapat keretét, ami az őszi eredményeket tekintve jól sikerült – közölte Bene Attila.

A még most is aktív labdarúgó azon felvetésre, hogy miként értékelné a nyújtott teljesítményt, ezt válaszolta.

– Az első meccsünket leszámítva, amit sajnos vereséggel kezdtünk, nagyon jól teljesített a csapat, hiszen tizenöt meccsből tizenhárom győzelmet szereztünk – sorolta Bene Attila. – Mi rúgtuk a legtöbb gólt, 107-et, és a legkevesebbet is mi kaptuk, mindössze 9-et. Egy ilyen fiatal csapattól, ez nagyon jó teljesítménynek számít. A sok tehetséges fiatal mellé jött a csapatba pár rutinosabb, magasabb osztályt megjárt játékos is, ami nagyon jó egyveleget alkotott a pályán belül és kívül is. Sok mérkőzésre szívesen emlékszem vissza, hiszen a legtöbb találkozónkon látványosan, jól futballoztunk, de ha egyet ki kellene emelnem, az a Parasznya elleni idegenbeli mérkőzés lenne. Azon a meccsen inkább a küzdelem dominált, de ott lehetett a legjobban érezni a csapaton, hogy mennyire jó és együtt van ez a társaság. Egyébként nyertünk 2–0-ra.



Megsüvegelendő



A fiatal tréner – akinek a munkáját szakmai téren Koleszár György és Kádár Zsolt segíti – nem szeretett volna senkit sem kiemelni a keretből, egy játékos esetében azonban kivételt tett:

– A keretből mindenki odatette magát minden meccsen – szögezte le. – Valamennyi játékos fegyelmezetten tette a dolgát, igazi csapatmunka volt ez az eredmény. De nem mehetek el Pataki Roland teljesítménye mellett, aki 14 mecscséből 32 gólt szerzett. Ez azért megsüvegelendő.

A felkészülésről, a tavaszról az alábbiakat nyilatkozta Bene Attila.

– Komoly felkészülést terveztünk meg a téli időszakra, maximálisan szeretnénk felkészülni a tavaszi szezonra. Ehhez szerencsére Putnokon minden feltétel adott számunkra. Vannak fiataljaink, akik már elkezdték a felkészülést a putnoki NB III.-as csapattal, ott is edzenek. Új igazolásunk egyelőre nincs, de szeretnénk egy-két játékossal frissíteni a keretet. Elég jó a kohézió, nem akarjuk megbontani az egységet, az összehangoltságot. Edzőmeccseink mindegyike megyei I. osztályú csapat ellen lesz, az elsőt majd január 25-én játsszuk az Elek Ákos Sportközpontban, mégpedig az MVSC-vel. Egy ilyen ősz után nem lehet más a célunk, mint a bajnokság megnyerése, de addig még hosszú utat kell bejárnunk a lehető legkevesebb hibázási lehetőséggel. Nem lesz egyszerű a tavasz, az ősz sem volt az, bármennyire is így nézhetett ki a kívülállóknak. Szeretnénk, ha fiataljaink jövőre a megyei I. osztályban fejlődhetnének, és Ózd focit szerető közönsége is magasabb osztályú mérkőzéseken szurkolhatna csapatunknak.



Labdarúgás: az Észak csoport állása



1. Ózd-SVF SE 15 13 1 1 107–9 40

2. Szendrő VSZSKE 15 12 2 1 68–23 38

3. Parasznya SE 15 12 – 3 64–23 36

4. Szirmabesenyői SK 15 11 3 1 63–22 36

5. Mályinkai SE 15 9 – 6 33–24 27

6. Izsófalva SE 15 8 3 4 51–37 27

7. Sajóvámos SKE 15 8 2 5 44–41 26

8. Sajósenye SE 15 6 3 6 36–44 21

9. Sajószentpéter SZSE 15 5 3 7 34–37 18

10. Onga SE 15 5 2 8 29–54 17

11. Szikszó FC 15 5 1 9 56–40 16

12. Hidvégardó KSK 15 4 2 9 27–53 14

13. Varbói BSE 15 4 2 9 22–62 14

14. Borsodszentgyörgyi SE 15 2 1 12 29–84 7

15. Rudabányai BLC 15 1 2 12 12–70 5

16. Hódoscsépányi SE 15 1 1 13 18–70 4



Pataki Roland a csapat gólgyárosa

Fotó: SVFS