Az egy héttel ezelőtti, hazai 3:0-s vereség után csütörtökön a visszavágót játszotta idegenben a Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplabdacsapata a Magyar Kupában. A nemrégiben érkezett brazil légiós és a múlt héten bemutatkozó De Pra a kezdőcsapatban kapott helyet a vendégeknél.

Megérdemelt vezetés

Az első szett elején kétpontos előnyre tett szert a pályaválasztó (4–2), amely láthatóan nagyon rákészült De Prára (6–3). Páezt és Bögölyt hívta magához a játékvezető, amelyet követően lepacsizott egymással a két röplabdázó. 8–5 után egy hosszú labdamenetet Juhász zárt le szépen, középen, aztán helyén volt a barcikai blokk, majd Sandoval rosszul ütött (8–8). Újabb borsodi poén jött, így Demeter Györgynek kellett rendeznie a sorokat. Nagy akarattal harcolt a VRCK (10–12), amire szükség volt a remények életben tartásához. 13–14-nél Moraes kapott középen egy gyors labdát, kíméletlenül be is ütötte. Páez remek szervával bontotta a Finót (14–17), ha nem is sokkal, de vezetett a Vegyész (16–19). Moraes és Blázsovics kiváló sáncot mutatott be, ezért 16–20-nál újfent a Kaposvár időzött. A vendéggárda jó formában volt a továbbiakban is, így teljesen megérdemelten került előnybe (18–25).

A második játékrészre kellő muníciót kapott a Barcika, amelytől az kellett elsősorban, hogy a nyitásai a folytatásban is hatásosak legyenek. 5–5 volt az állás ezen játszma elején, tehát kérdés volt, hogy melyik oldal és mikor tud „összekaparni” némi fórt. 6–8 és 7–10 volt a részeredmény ezután, azonban ez még sokat nem jelentett, anynyit viszont igen, hogy önbizalmat adhatott a VRCK-nak. 12–12-nél Toronyai edző kért pihenőt, azonban Milovanovicék folytatták a pontgyártást (14–12). De Pra 6. pontjával 16–14-re alakult a szett, Ciupáék még belátható távolságon belül voltak (18–16). 21– 18-nál ugyanakkor már meleg volt a helyzet, sőt 24–20-nál jött az időkérés a Vegyésznél, de a pályára visszaérkezve a hazaiak blokkoltak (25–20).

Izgalmas pillanatok

A harmadik felvonás első perceiben 4–2-re vezetett a házigazda, miután Sandoval sétálva szervált szélest a Kaposvárnál. 7–4-es állásnál, Milovanovic ász szervája után máris szünetet kért Toronyai Miklós, majd Blázsovics éppen a vonalra nyitott. Bögölyék jó periódust kaptak el, ezért 10–6-nál megint muszáj volt közbeavatkoznia a borsodiak szakvezetőjének. Ciupáék blokkot követően örömködtek, és fel is kapaszkodtak (10–9). Két somogyi egység következett, visszaállt a hárompontnyi különbség, és De Pra két kísérlete is kinn volt (14–9). Páez rosszkor rontott nyitást, nem záródott az olló a felek között (17–12). De Prát váltotta Szabó D., 19–16- nál pedig a Fino szakvezetője jelzett T betűt. 20–19-nél ez megismétlődött, mert feltámadt a VRCK. Szabó D. ütött, aztán blokkolt (21–21), míg Blázsovics fordított (22–23). Nagyon izgalmas pillanatok voltak, vitatott pontot ítéltek a bírók a Kaposvárnak. Rossz szervák jöttek, majd szép megmozdulások, Juhász pontjai, majd Oussama rossz helyen állt, így ismét előnybe került a remekül küzdő Barcika (27–29).

Fantasztikus teljesítmény

A negyedik menet a Kaposvárnak a továbbjutás, a VRCK-nak az aranyszett miatt volt roppant fontos. 1–5-tel kezdődött ezen játszma, így Demeter edző azonnal időt is kért. Milovanovic két hibát követett el, gödörben volt a Fino (3–8). Remek teljesítményt nyújtott a Vegyész, szinte minden elgondolás bejött (5– 11). Juhász sáncával maradt a távolság (8–14), nem engedett a játszmát kontrolláló borsodi gárda. A VRCK kiváló produkciót nyújtott (11–19), ám 13–19-nél Toronyai edző adott intelmeket. A játék menete változott, zárkózott a Kaposvár, de a Vegyésznek elég volt az előny (19–25).

Így, amire a barcikaiak hazai veresége után kevés esély volt, következhetett a mindent eldöntő aranyszett.

Kiélezett volt a csata, nagy volt a teher (5–5), 6–8-nál jött a térfélcsere. A Barcika óriási odaadással játszott (8–11), és csütörtöki játéka alapján maximálisan megérdemelten jutott a fináléba, négy év, 2018 után újra (9–15).

Fino Kaposvár vs. Vegyész RC Kazincbarcika 1:3 (-18, 20, -27, -19) – aranyszettben: 9–15

Kaposvár, 300 néző. V.: Bátkai-Katona, Tillmann.

Fino Kaposvár: Garchet 5, Hubicska 10, Ouyachi 7, Sandoval 8, BÖGÖLY 16, MILOVANOVIC 15. Csere: Bozóki (liberó), Kiss M., Oussama, Vasquez. Megbízott vezetőedző: Demeter György.

Vegyész RC: Páez 1, JUHÁSZ 10, Moraes 6, De Pra 9, BLÁZSOVICS 14, CIUPA 21. Csere: Dudás (liberó), SZABÓ D. 8, Csizmadia. Vezetőedző: Toronyai Miklós.

Demeter György: – Néhány játékos, úgy érzem, félvállról vette a mai meccset, hullámzó teljesítményt nyújtott a csapat. Éppen ezért nem érdemeltük meg a döntőbe kerülést.

Toronyai Miklós: – Sokat beszélgettünk az otthon történtekről, és ennek meglett az eredménye. Sokkal fegyelmezettebben játszottunk, a fiúk előtt le a kalappal, hogy így küzdöttek. Bebizonyították azt, amit mi, a stáb gondoltunk, hogy képesek kiharcolni idegenben, Kaposváron is a továbbjutást.

Továbbjutott: a Vegyész RC, 3–3-mal, illetve 4:4-gyel, aranyszettel.

(A borítóképen: Ciupa (szemben) 21 pontot ütött)