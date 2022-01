Az alapszakasz 35. fordulója keretében a DVTK Jegesmedvék vendége a Sport Club Csíkszereda csapata volt. A hazaiak eddig 37, a vendégek pedig 84 pontot gyűjtöttek, a szakadék ellenére sem lehetett előre megjósolni a találkozó kimenetelét. A diósgyőriek közül a sérült Hyvarinen, a lábadozó Lövei, az eltiltott Kiss R. és néhány, saját korosztályában szerepelt junior hiányzott. A látogatottságon nem érződött az NB I.-es labdarúgó-mérkőzések és a férfi kézilabda-Európa-bajnokság éremcsatáinak konkurenciája, sőt még többen drukkoltak, mint máskor.

Hadobás és Sofron

Egy perc alatt háromszor avatkozott A játékba Kiss B., a korábban Miskolcon is szerepelt Adorján pedig még vetődéseket is produkált a jégen. A támadóharmadba becsúszott és idő előtt belökött játékosok miatt záporoztak a lesek. A 6. percben Hadobás jobbról, messziről elengedett egy tenyerest, a csíki portás előtt sokan tanyáztak, így nem láthatta a röppályát, csak akkor eszmélt, amikor a publikum már a gólt ünnepelte (1– 0). Hátránya után szétesően hokizott a romániai társaság, amely kifakult játékot adott elő, párszor még egymást is zavarták. A 15. percben Walker és Seto villámtámadását utóbbi kapáslövéssel fejezte be, de közelről vesztére Adorjánba bombázta a pakkot. Aztán jött a 17. perc, amikor kavarodás után Sofron a semmiből, nagy adag szerencsével egyenlített (1–1). Az első szünet előtt Galajda emberhátrányban a hálóőrrel szemben állva nem tudta megemelni a korongot, így az SC megúszta az újabb mínuszt.