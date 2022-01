A férfi vízilabda OB I.-ben az alapszakasz 17. fordulója következik a csapatok számára. Ebben a körben a PannErgy-Miskolci VLC alakulata idegenben szerepel szombaton 17.30-tól a Szegedi VE ellen, Csongrád-Csanád megyeszékhelyének Tiszavirág uszodájában.

A borsodiak a bajnokság „tavaszi részében” eddig három meccset vívtak meg, és valamennyit elveszítették: a Budapest Honvédtól 14–9- re, a BVSC-Zuglótól 13–8-ra, míg az OSC Újbudától 21–7-re kaptak ki. Mindez azt jelenti, hogy az MVLC még nem tudta gyarapítani ősszel megszerzett pontjainak számát, továbbra is 10 egységen áll, és a 12. helyen.

– Miként a legutóbbi meccs után is fogalmaztam: kaptunk egy pólóiskolát az OSCtől – mondta Vidumanszky László, a PannErgy-MVLC vezetőedzője. – A játék minden elemében felülmúltak bennünket a fővárosiak, helyzetkihasználásban, védekezésben és hozzáállásban is. Tudjuk, de most láttuk is, hogy hol vagyunk mi, és hol vannak az élcsapatok, olyanok, mint az OSC. Sajnos, nagyon sok labdát eladtunk a mérkőzés folyamán, ez azért bánt különösen, mert nem küzdött meg érte, a támadás lehetőségéért az ellenfelünk. És azt is szóvá kell tenni – nevek említése nélkül, az érintettek úgyis tudják –, hogy ha az úgynevezett húzóembereink nem hozzák azt, amit tudnak, és egy lövési kísérletük sem megy be, akkor esélyünk sincs egy szoros eredményre vagy akár a győzelemre.

Felemelt fejjel

A szombati rivális szegediekkel tavaly október 24-én hazai pályán, a Kemény Dénes Városi Sportuszodában meccseltek Semanék, és 9–6-os vereséget szenvedtek.

– Ismerjük azon mérkőzés részleteit, olyan gólokat kaptunk, amilyeneket egyszerűen nem lett volna szabad – nyilatkozta Vidumanszky László. – De nem csupán ezt a meccset tekintettük meg, hanem a szegediek múlt heti szentesi fellépését, amikor is sikerült nyerniük 11–7-re. Szerencsére úgy alakult a hetünk, hogy tudtunk kétkapuzni, kedden és csütörtökön a szlovák válogatottal, szerdán pedig a Tigra-ZF-Egerrel gyakoroltuk azokat a dolgokat, játékelemeket, amiket Szegeden elő szeretnénk venni. Nem mondok azzal nagyot, ha kijelentem, hogy jobb teljesítményt akarunk nyújtani, mint az előző héten, de ehhez minden téren javulnunk kell. Felemelt fejjel utazunk, a Szegedet idegenben is el lehet kapni, de nem szabad neki tálcán kínálni a lehetőségeket. Vannak ambícióik, elképzeléseik, és persze nekünk is, majd kiderül, hogy kié fog megvalósulni. Egy biztos: keményen, határozottan bele kell állni ebbe a találkozóba. Azért számunkra megvannak azok a meccsek, amelyeken pontot, pontokat lehet és kellene hozni, amikor erre sansz mutatkozik. Ilyen ez a mostani találkozó, de ilyen lesz a jövő hét közi, Újpest elleni mérkőzésünk is.

Az előző hét végén pihenőt kapott az első számú kapus, Tomás Hoferica, az OSC elleni csatán Moravcsik Martin mellett Csiszár Boldizsár is lehetőséget kapott.

– Tomásnak nincs semmi baja, kapott egy kis pihenőt, de előírtunk számára egy programot, amelyet végre kellett hajtania. Ez elsősorban a lábmunkáját érintette, bízom abban, hogy profitálni tud belőle ő is, és a csapat is – mondta Vidumanszky László.

(A borítóképen: Szegeden játszik meccset a miskolci együttes (fehér sapkában))