A labdarúgó NB I 18. fordulójában vasárnap délután a Mezőkövesd Zsóry FC csapata az MTK Budapest együttesét fogadta. Mint ismert a hét elején a dél-borsodi együttes még azt szerette volna elérni, hogy halasszák el a mostani meccset, az őket sújtó betegségek miatt, ám nem csak az MTK Budapest nem volt ebben partner, a Magyar Labdarúgó Szövetség is jelezte, hogy koronavírusos esetek miatt nem lehet elodázni egyetlen meccset sem, így a szóban forgót sem.

A leltár során

A kövesdiek 34 fős keretükből 17 játékost tudtak nevezni a meccsre, és a kezdő sípszó előtti leltár során kiderült, hogy a 29 mezőnyjátékosuk közül többel nem is számolnak. A felnőtt csapattal készülő, saját nevelésű fiatalnak, Siposnak egyelőre nincs mezszáma, Chirené pedig ,,érvényét” vesztette. A 21-est Kocsis G. kapta meg, azok után, hogy eddigi gazdája, a szlovák középpályás kereten túli lett. Utóbbi labdarúgón kívül szinte biztos, hogy nem láthatjuk a Kövesd csapatában Bakit, és a spanyol Héctort, akikkel a hírek szerint már megegyeztek a távozásukról. Lakvekheliani, Vajda, Madarász és Vági sérülés miatt nem játszhatott tegnap, Cseke sárga lapok miatti eltiltás okán, Vadnai, Katanec, Derekas, Vutov és Drazic pedig azért, mert betegnek minősülnek, függetlenül attól, hogy közül többen tünetmenetesek, a koronavírusban.

Az MTK kispadja jóval hosszabb volt a hazaiakénál, kétszer annyi, 12 játékos foglalt ott helyet, mint a Kövesdnél. A fővárosiak kezdőjében pedig helyett kapott az a játékos, Szépe személyében, aki az eddig bejelentett két dél-borsodi távozó játékos egyike volt a téli a szünetben (a másik, Vojtus, aki a román Rapid Bucuresti gárdájához igazolt). Új fiúkban a Kövesdnél sem volt hiány, Lukic és Granecny a védelemben kapott helyet, Babati pedig szélső támadó-középpályásként.

A meccs napsütésben, de erős szélben kezdődött, a fényt adó égitest melege nem simogatott, a hűvös szél közepette inkább összehúzta magát az a néhány száz néző, akit az élő meccs varázsa kihozott a stadionba.

Babati gólja

A mérkőzés elején az MTK-nak voltak veszélyes szögletrúgásai, válaszul, a 8. percben Jurina távolról, kapásból, a bal kapufa mellé lőtt, méterekkel. A második lövési kísérlete jóval jobban sikerült a hazai együttesnek, ugyanis, ha szerencsével is, de az új fiú, Babati helyzetbe került, és nem is hibázott az ellenfél közreműködésével megkapott labdánál, ő már a kapuba lőtt. Előnye birtokában, a Kövesd lehetett nyugodtabb, az MTK került kezdeményező szerepbe, de ennek helyzetekben mutatkozó jelei nem voltak. A félidő középen kényszerszünet állt be a pályán, Karnitski találta el lapot érően Ramadanit. Utóbbit hosszan ápolni kellett, előbbivel kapcsolatban pedig a lap színét vitatták a vendégek, szerintük sárga helyett pirosat kellett volna felmutatnia a játékvezetőnek. Nem sokkal később a videóbírónak akadt munkája, egy lehetséges kövesdi büntetőt vizsgáltak, miután Várkonyi jobb felkarjához ért a laszti, de mivel ez a 16-oson kívül történt, így nem volt ok a 11-es megítélésére. A 35. percben egy szélen vezetett MTK akcióról maradtak le a belső emberek, majd Jurina jobb alsó sarokra tartó életerős löketét hárította Mijatovic kapus. Az első félidőben mindkét csapat motiváltan futballozott, de a kidolgozott helyzetek, gólszerzési lehetőségek kialakításában egyik fél sem jeleskedett.

Egyenlítés

A második játékrész elején Babati balról a rövid alsó sarkot célozta meg, de az MTK kapusa szögletre mentett. A sarokrúgást követően, egymás után, két hazai játékos is gólveszélyt érően emelte lövésre a lábát, de pontatlanságok miatt, a labda nem jutott el a kapuig. Az 50. percben Babati jó beadása után Cseri volt ,,fél gólt érő” helyzetben, de üresen, a kaputól 15 méterre nem találta el jól a labdát. Aztán néhány másodperccel később, az MTK jött, egyenlítéssel. Palincsár nem tiszta körülmények közepette jutott ziccerpasszos helyzetbe, de ha már ez megadott neki, rúgatott egy gólt Futáccsal. Hat perccel később Miovski lábában maradt az MTK második találata, mert egy gyors vendég kontra végén, a fővárosiak jó sprintet kivágó játékosa, balról, a bal kapufa mellé durrantott. A folytatásban hármas hazai cserét láthattak a nézők, és ezek között ott volt az új fiú, Qaka bemutatkozása is, akinek labdaszerző középpályásként adatott meg a bizonyítási lehetőség. A félidő közepén még egy cserét ellőtt a hazai szakvezető, támadó helyett védekező játáékost küldött be, a szintén új fiú, Ikenne-King személyében, szinte biztos, hogy nem az eredmény őrzése miatt, hanem mert kerete szűkösségében nem volt más választása a frissítésre. A 72. percben, a kettős vendég cserét követően Miovski újfent megugrott, és szinte ugyanonnan, ahonnan korábban, ezúttal a rövid oldalt választotta, bombájával pedig szinte ,,szétforgácsolta” a kapufát, kapuvasat. Egy hazai szöglet után Lukic változtatott kis híján az eredményen, de sistergős, lapos lökete elkerülte a bal alsó sarkot. Jó és változatos volt a meccs ekkoriban, Spirovski lőtt a kapu fölé egy szabadrúgást, majd Jurina játszotta a 16-oson belül tisztára magát, és bombázott a ketrec fölé, aztán Besirovic durrantott jobbról a jobb felső sarok mellé. A nyitott, lüktető meccsen Jurina kapkodott el egy lövést, ami miatt az ,,égbe” szállt a labda. A 85. percben Lukic egyenlített a kapufák tekintetében, 16 méterről a felső lécről vágódott le a gólvonal elé a bombája, majd egy újabb kettős vendégcsere után Jurina megint a ketrec fölé küldte a lasztit. A hosszabbításban is a hazai támadónak volt esélye a gólszerzésre, de Kocsis G. jobbról érkező beadását hiába fejelte a kapu felé, egy védőről szögletre pattant a labda.

Ettől több már nem volt a meccsben, a találkozó pontosztozkodással ért véget. A mérkőzést mindkét csapat eldönthette volna a maga javára, és mivel a meccs utolsó húsz percében a hazai együttesnek volt sok nagy gólszerzési lehetősége, a vendégek örülhetnek ennek az eredménynek.

Mezőkövesd Zsóry FC vs. MTK Budapest 1-1 (1-0)

Mezőkövesd, 600 néző. V.: Bogár (Horváth R., Király).

Mezőkövesd Zsóry FC: Tordai (6) – Farkas D. (6), Pillár (6), Lukic (7), Granecny (5) – Karnitski (5), Kocsis G. (6) – Babati (7), Cseri (5), Nagy D. (5) – Jurina (6). Vezetőedző: Supka Attila.

MTK Budapest: Mijatovic (6) – Kadlec (6), Várkonyi (5), Szépe (6), Sluka (6) – Ramadani (5), Mezei (5) – Palincsár (6), Szakály D. (5), Miovski (6) – Futács (6). Vezetőedző: Márton Gábor.

Csere: Cseri helyett Besirovic (6) az 58., Nagy D. helyett Qaka (6) az 58., Karnitski helyett Calcan (5) az 58., Babati helyett Ikenne-King (-) a 67., Mezei helyett Spirovski (-) a 71., Szakály D. helyett Kovács M. (-) a 71., Miovski helyett Grozav (-) a 86., Palincsár helyett Miknyóczki (-) a 86. percben.

Sárga lap: Karnitski a 22., Ramadani a 26., Farkas D. a 32., Babati a 48., Kocsis G. a 63. percben.

Gólszerző: Babati (1-0) a 9., Futács (1-1) az 51. percben.

Supka Attila: – Egy viszontagságos időszak után viszonylag jól jöttünk ki a mérkőzésből, és ha egy kicsit koncentráltabbak vagyunk a második félidőben, akkor meg is nyerhettük volna a találkozót. Volt kapufánk, több helyzetet is teremtettünk, jobban is játszottunk, mint az MTK. Ami volt januárban, azok után ez elfogadható eredmény, hiszen egy olyan csapat ellen játszottunk, amelyik azt hangoztatta, hogy jó felkészülésen vannak túl. Az első félidő dominenciája után a második játékrész vége felé is domináltunk, amiből megnyerhettük volna a meccset. A játékosok akarati tényezője magas szintű volt, mindenki arra törekedett, hogy a maximumot hozza ki magából. A bőség zavara volt ez a meccs az elmúlt hetekhez képest, amikor alig voltunk az edzéseken. A játékosok tényleg mindent megtettek, hogy jól jöjjünk ki ebből a meccsből, amelyben benne volt a győzelem megszerzésének lehetősége.

Márton Gábor: – Az első félidőben megvoltak a lehetőségeink, de bátortalanok voltunk, és a helyzetek kidolgozása során nem volt minden rendben. Az ellenfelünk véleményes gólból szerzett vezetést, de a második játékrész alapján, úgy érzem, hogy rászolgáltunk volna a győzelemre. A szünetben azt kérem játékosoktól, hogy merjenek futballozni, amit mutattak a felkészülés alatt, azt vegyék elő. Úgy vélem, hogy ez sikerült, a második félidőben jobb lett a csapat játéka, nem mondom, hogy tökéletes, de sokkal jobb.

A gólok története

9. perc: Kocsis G. középről a jobb oldalra próbált passzolni, rosszul, ám a labda egy vendég játékoson megpördülve a védősor mögé került, a szemfüles Babati lecsapott a lasztira, és 11 méterről, kissé balról, a bal alsó sarokba lőtt, 1-0.

51. perc: Granecny és Palincsár futott versenyt a labdáért, egy MTK előre ívelés során. A hazai védő volt előnyösebb helyzetben, akit a fővárosi játékos meglökött, és az elesett játékost maga mögött hagyva az alapvonalig sprintelt, majd középre adott, az érkező Futács pedig a a kapus és a védők között elsuhanó lasztit, 3 méterről a ketrecbe küldte, 1-1.