Női NB I/B, Piros csoport, 12. forduló

Diósgyőri VTK U23 vs. Bajai NKK

(DVTK Aréna, szombat, 17.00)

Vaszi Ádám, a Diósgyőri VTK U23 edzője: – Időpont-módosítás miatt egy nappal korábban, vagyis szombaton játszunk hazai környezetben, ellenfelünk kérésére. Ugyanis a Baja junioregyüttesének a DVTK junior B csapata ellen lesz meccse szombaton Miskolcon, és a dunántúliaknak utazásszervezési szempontból jobb, hogy erre a két mérkőzésre egy napon kerül sor. Számunkra ez jó is, meg nem is, mert így számíthatunk a felnőttkeretből Bacsó és Vég-Dudás játékára, mert az élvonalbeli együttesünk csak vasárnap lép pályára, viszont a juniorgárdánk tagjai nem lehetnek jelen ezen a találkozón, mert nekik ezen a napon Pécsett lesz bajnokijuk. A cél a győzelem, már csak azért is, mert a Baja mögöttünk helyezkedik el a tabellán, és szeretnénk, ha ez így is maradna. Feltett szándékunk, hogy a hazai pálya előnyét győzelemre váltsuk.

Férfi NB I/B, Zöld csoport, 16. forduló

MEAFC-Miskolc vs. Újpest-Megyeri Tigrisek 65–58 (13–15, 11–14, 19–9, 22–20)

Miskolc, 250 néző. V.: Gál, Földi, Drenyovszki.

MEAFC: Kozák M. (18/3), Orliczki (7/3), Pintér (10/6), Cseh (2), Tóth B. (4). Csere: Szögi (3/3), Ragályi (3/3), Lajsz (16), Sándor B. (–), Csák (2). Vezetőedző: Váczi Péter.

Váczi Péter: – Mindkét csapat felkészült a másikból. Jó lett volna ugyanannyi ponttal nyerni, mint az Újpest ellenünk a fővárosban az összevetés miatt, ezért picit szomorú vagyok, de a lényeg: zsinór­ban megvan a nyolcadik sikerünk.