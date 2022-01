A jégkorong Erste Liga-alapszakasz 34. fordulója keretében a miskolci, népkerti jégcsarnokban csütörtökön 18 órakor kezdik a DVTK Jegesmedvék – Brasov Wolves találkozót. A táblázat nyolcadik és ötödik helyén álló együttesek között 26 pont a különbség a vendégek javára, ebből azonban nem lehet kiindulni, a meccs a szerencsejáték nyelvén szólva háromesélyes.

Bordatörést szenvedett

A Macik vereségszériában vannak, hiszen mindhárom erdélyi ligamérkőzésüket elveszítették, és az elmúlt hét végi, Magyar Kupában játszott fellépéseiken is alulmaradtak, még sincs okuk a panaszra. Ugyanis valamennyi ellenfelükkel szemben szoros csatát vívtak, többször fölényben korongoztak, megnyerték az egyébként csak statisztikailag fontos kapura lövési versenyt, viszont a rutintalanságuk és a balszerencséjük miatt rendre vesztesként vonultak le a küzdőtérről. Játékosaik közül – amint azt Marosi Tamás csapatmenedzser érdeklődésünkre elmondta – Parnham a Brassó ellen már visszatér a jégre, a lábadozó Lövei szereplése azonban kérdéses, míg az FTC-Telekom elleni kupacsatán megsérült Hyvarinen kihagyja a fordulót. A hírek szerint a finn nemzetiségű hátvéd bordatörést szenvedett, így hetekre kidőlt.

Bizakodásra ad okot

– Tudjuk, hogy a Brassó kőkemény ellenfél, játékban és tapasztalatban is van benne potenciál – mondta Tokaji Viktor, a piros-fehérek vezetőedzője. – Soron következő ellenfelünk jól védekezik, és a gólgyártásban is élen jár. Eddig egy kivételével szoros meccseket vívunk velük, a kilenc harmad pedig bizakodással tölt el minket. Abban is bízom, hogy a balsors helyett végre a jókedv és a bőség lesz velünk. Az alapszakasz hajrája arra is jó számunkra, hogy a kvalifikációs torna, majd a reményeink szerinti rájátszás felé meneteljünk, és ennek jegyében a play-offra készüljünk. Helyzetünket nehezíti, hogy Hyvarinen kidőlt a sorból, ezzel védelmünket nagy kihívás elé állította, de majd megoldjuk a problémáinkat.

Nem játszik a válogatott

A ligaküzdelmekkel kapcsolatos hír, hogy mivel a magyar felnőtt jégkorong-válogatott a számára biztosított szünetben nem lép jégre, egyelőre nem lehet tudni, hogy a február 6. és 17. közötti időszakra ütemezett ligaszünet életben marad-e, vagy – annak érdekében, hogy elkerüljék a csapatok tíznapos megállását – esetleg fordulókat hoznak előre.

Az Erste Liga állása

1. SC Csíkszereda 35 25 3 3 4 172–91 84

2. Gyergyói HK 32 21 4 – 7 138–94 71

3. Újpesti TE 34 17 9 2 6 106–63 71

4. Ferencvárosi TC-Telekom 33 20 2 3 8 107–66 67

5. Brasov Wolves 35 19 – 3 13 134–110 60

6. MAC HKB Újbuda 33 15 2 5 11 118–104 54

7. Debreceni EAC 35 14 2 3 16 116–120 49

8. DVTK Jegesmedvék 33 9 2 3 19 93–115 34

9. UNI Győr ETO HC 34 9 – 3 22 81–119 30

10. Titánok Fehérvár 33 6 1 – 26 73–166 20

11. Dunaújvárosi Acélbikák 33 3 2 2 26 68–158 15

