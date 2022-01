A Magyar Sí Szövetség határozatát dr. Fürstner József elnök az M4 Sport kedd reggeli adásában jelentette be.

Ismét Ázsiában

– A szövetség első embere velem már hétfőn este tudatta, hogy mehetek Kínába – mondta a diósgyőriek bánkúti gyerekként ismert kiválósága, Mályi díszpolgára, majd hozzátette: – Nyugodtan és megkönnyebbülve hajtottam álomra a fejem, reggel pedig egy nagy szívdobbanás után számba vettem, hogy a január 30-i, Pekingbe való utazásig milyen feladatok várnak rám.

Kékesi Márton, mint köztudott, a 2018-as, dél-koreai Phjongcshangban rendezett ötkarikás versenyen is indult, az ott és akkor szerzett rutinját most újra kamatoztathatja. Arra a kérdésre, hogy evés közben megjön-e az étvágya, és gondol-e már arra, hogy 2026-ban Európa – az olaszországi Milánó és Cortina d’Ampezzo – ad otthont a XXV. téli játékoknak, így felelt:

– Fizikálisan és bizonyára technikai szempontból is alkalmas lehetek a triplázásra, de négy év olyan sok idő, hogy eszembe sem jutott, hogy most eljátsszak ezzel a gondolattal.

Apai szavak

– Túlzás nélkül mondom, hogy megállás nélkül cseng a telefonom – közölte a vonal végén prof. dr. Kékesi Tamás, a Miskolci Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára. – Ilyenkor, amikor apaként arról kell beszélnem, hogy milyen érzés az, hogy a fiam másodszor is téli olimpikon lesz, természetesen nagyon sok minden kavarog a fejemben. Először is az, hogy a sport és a sí szeretetét örökölni kell. Én az apámtól örököltem, a fiam pedig tőlem. Családunkban mindhárman voltunk versenyzők, ketten pedig edzők is. Marcinak a sport az élete: testnevelés tagozatos volt a Diósgyőri Gimnáziumban, ahol nagy támogatást kapott, és a Testnevelési Egyetemre is a testkultúra imádata vitte. Tizenhat éves koráig csak én voltam mellette, aztán mások kinyújtott, segítő kezeit elfogadva már megállt a maga lábán. Nagyszerű érzéssel tölt el, hogy jól alakul a fiam karrierje, ennek jegyében azért szurkolok, hogy tisztességes eredményt érjen el Kínában.

Malajziában döntöttek

A XXIV. téli olimpiai játékok színhelyét a Nemzetközi Olimpiai Bizottság malajziai, Kuala Lumpurban tartott 128. közgyűlésén, 2015. július 31-én jelölték ki. Öt város pályázott: Peking (Kína), Almati (Kazahsztán), Krakkó (Lengyelország), Lviv (Ukrajna), Stockholm (Svédország). Utóbbi három kandidáló később visszalépett, Peking pedig már a szavazás első fordulójában elnyerte a rendezés jogát.



A tények

Kékesi Márton 2018-ban még a fővárosi Fullsport SE sportolójaként indult az ötkarikás játékokon, majd tavaly szeptemberben jelentették be a versenyző DVTK-ba való igazolását. Négy évvel ezelőtti eredményei:



2018. február 13.: alpesi sízés, kombináció, 35. hely

2018. február 15.: alpesi sízés, lesiklás, 53. hely

2018. február 16.: alpesi sízés, Szuper-G, az 1. fordulóban kiesett

2018. február 18.: alpesi sízés, óriás-műlesiklás, 42. hely

2018. február 22.: alpesi sízés, műlesiklás, 30. hely

2018. február 24.: alpesi sízés, csapat, 9. hely

(A borítóképen: Második téli olimpiájára készül)