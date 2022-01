Korábban már írtunk arról, hogy december elején – Kisvárdán – rendezték volna az amatőrválogatottak északkeleti regionális tornáját, amelyet a fokozódó vírushelyzet miatt elhalasztottak. Később azonban eldőlt, hogy az eseményt január 22–23- án pótolják, és Hajdúszoboszló lesz az új házigazdája a Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg együtteseit felvonultató rendezvénynek. Mindegyik válogatott négy-négy összecsapást vív meg, kettőt szombaton, kettőt pedig vasárnap. A korábbi tervek alapján Balmazújvárosban is rendeztek volna mérkőzéseket, ám végül maradt egy helyszín.

– A csapatoknak jó, hogy nem kell utazgatni, buszozni – közölte Koleszár György, a borsodi együttes szakmai vezetője. – Hajdúszoboszlón minden adott a színvonalas lebonyolításhoz, közel, mintegy száz méterre van a szállás is. Azt is szeretném megemlíteni, szintén pozitívumként, hogy a lebonyolítás során ügyeltek arra, figyelembe vették, hogy az úgymond távolabbi csapatok korábban befejezzék a tornát, érjen mindenki haza időben. Hajdúszoboszló számunkra egyébként kedves helyszín, ugyanis négy évvel ezelőtt, 2017 decemberében is volt már itt egy régiós selejtező, és akkor az első helyen végeztünk, három győzelemmel és egy döntetlennel. Bejutottunk a pécsi négyes döntőbe, azonban ott már sajnos nem tudtunk a legjobbak lenni. Azóta sok változás történt a keretet illetően, amelynek a kilencven százaléka kicserélődött. Szeretném ezúton is megköszönni a klubok hozzáállását, hogy támogatták az elképzeléseinket, elengedik azokat a játékosokat, akiket kértünk, és akik persze megfeleltek a kiírásban lévő kritériumoknak.

20+2 játékos

A megyei válogatott az alábbi kerettel utazik el Hajdúszoboszlóra: Nagy Sándor (Cigánd), Szegő Botond (Gesztely) – kapusok. Varga Balázs (Felsőzsolca), Berta István (Gesztely), Balogh Dénes (Felsőzsolca), Mészáros Gyula (Gesztely), Nagy Zoltán (MVSC), Majdanics Milán (Gesztely), Budaházi Levente (Cigánd), Pataki Gergő (Gesztely), Lakatos Róbert (Sajóbábony), Bóta Péter (Gesztely), Bódi Máté (MVSC), Takács Tamás (Ózd-Sajóvölgye), Kovács Balázs (MVSC), Bakos Zsolt (Gesztely), Juhász Martin (Cigánd), Moroncsik Roland (Felsőzsolca), Ambrus Zsombor (Felsőzsolca), Erdélyi Patrik (Gesztely), Gíber Attila (Mezőkövesd), Pataki Roland (Ózd-Sajóvölgye) – mezőnyjátékosok. A stáb tagja még Kriston István vezetőedző, Jordán András aszszisztens edző, Hajzer Tamás játékos-kapusedző, Harsányi Sándor masszőr, valamint Boschánszky Iván Csongor technikai vezető.

– Három edzést terveztünk a torna előtt, ebből már kettőt megtartottunk a múlt kedden és csütörtökön, a harmadik foglalkozás pedig ismét csütörtökön lesz, a diósgyőri edzőközpontban, műfüvön, ugyanis az eseményt magát is ilyen pályán rendezik meg – nyilatkozta lapunknak Kriston István. – A keret kialakítását megszabták a lefektetett kritériumok, ezenkívül a stáb bizonyos emberi és szakmai szempontok alapján hívott be, meg játékosokat. Szakmailag nehéz felkészülni egy ilyen eseményre, ahol különböző csapatokból összeverbuvált gárdák mérkőznek meg, úgyhogy menet közben kell majd megnéznünk azt, hogy ki, hol, milyen területen jobb, és hol sebezhetőbb. Ez ugyanakkor mindenkinek kicsit előny is, mert egyrészt mi sem ismerjük annyira más megyék labdarúgását, de bennünket sem ismernek olyan szinten. Természetesen az a cél, hogy vívjuk ki a továbbjutást, de mindegyik válogatott ilyen elképzelésekkel jön. Megteszünk mindent az első helyért, mert nagy kihívás egy ilyen torna, de még nagyobb kihívás lenne a finálé.

A torna programja

Január 22., szombat (Hajdúszoboszló)

9.00: Borsod-Abaúj-Zemplén megye – Hajdú-Bihar megye

10.30: Heves megye – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

13.00: Borsod-Abaúj-Zemplén megye – Nógrád megye

14.30: Hajdú-Bihar megye – Heves megye

16.00: Nógrád megye – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Január 23., vasárnap (Hajdúszoboszló)

9.00: Borsod-Abaúj-Zemplén megye – Heves megye

10.30: Hajdú-Bihar megye – Nógrád megye

13.00: Borsod-Abaúj-Zemplén megye – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

14.30: Heves megye – Nógrád megye

16.00: Hajdú-Bihar megye – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye