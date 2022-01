A labdarúgó NB II. 21. fordulójában hétfőn 20.00- tól csúcsrangadót rendeznek, a feljutó helyen álló csapatok közül a 2. helyezett Vasas FC a Diósgyőri VTK együttesét fogadja.

Hogy miként sikerült a felkészülésük a csapatoknak, azt majd a tavasz megmutatja, már ha reális képet lehet kapni a koronavírus terjedése közepette. A DVTK a múlt héten az FC Kosice ellen játszotta utolsó felkészülési találkozóját, és ezen, hazai környezetben 2–2-re végzett. A meccsen sem nézők, sem a média képviselői nem lehettek jelen, és élő képes, internetes közvetítés sem volt, így először azt kérdeztük a diósgyőriek szakvezetőjétől, Kondás Elemértől, hogy ki és miért döntött úgy, hogy láthatatlan legyen a DVTK múlt heti, FC Kosice elleni főpróbája.

– A felkészülés utolsó fázisában szerettünk volna még kipróbálni, megnézni néhány olyan dolgot, ami a szezonnyitón a hasznunkra lehet, és azt szerettük volna, hogy ez ellenfelünkhöz ne jusson el, ezért hoztuk azt a döntést. Nem ritka ez a futballban, hogy mást ne mondjak, a Vasas is így tett, náluk is ugyanez volt a helyzet, a főpróbájukról nekik sem sokat lehet tudni – válaszolta a szakvezető.

Ezek után a trénernek felvetettük, hogy jelen egészségügyi helyzetben, a koronavírus erős terjedésének idején, egyik napról a másikra változhat az elképzelt legjobb összeállítás, majd arról érdeklődtünk, hogy a DVTK hogy áll ezen a téren.

– Minden csapat életében közbeszólnak kisebb betegségek és sérülések egy felkészülés során, ez természetes ilyenkor. Jelen állás szerint viszonylag jól állunk – mondta Kondás Elemér.

A hiányzókról

A vezetőedzőnél arról is érdeklődtünk, hogy számíthat-e a múlt heti edzőmecscset betegség miatt kihagyó Molnár G.-re, Eperjesire, illetve hogy van Lucas, aki a hírek szerint edzéseket hagyott ki ezen a héten, továbbá arra is kíváncsiak voltunk, hogy mi újság a csapat egyik erősségévé válható Eppellel.

– Szeles és Orosz D. biztosan nem játszhat, akik rajtuk kívül sérüléssel, vagy betegséggel bajlódtak a héten, azok közül várhatóan többen is bevethetőek lesznek, de ezt csak hétfőn lehet teljes biztonsággal kijelenteni. Lucas harcra kész, Eppel pedig betegen érkezett, van egy kis lemaradása a többiekhez képest, de részfeladatokat már ő is el fog tudni látni – felelte Kondás Elemér.

Azt is megkérdeztük a diósgyőri trénertől, hogy mit kell tudni a jelenlegi Vasasról, például arról, hogy az ő keretüket mennyire sújtják sérülések, megbetegedések, amire az volt a válasza, hogy tudnak néhány olyan játékosukról, akik sérültek, illetve betegek, és igyekeztek a lehető legtöbb információt begyűjteni, de ilyenkor, a felkészülés során kevesebb információhoz, képanyaghoz lehet hozzájutni.

Megemlítettük a piros-fehérek edzőjének, hogy a DVTK csúcsrangadóval nyitja az évadot, és nemcsak a presztízs, hanem az első hely birtoklása is tét a mostani bajnokin, a Vasas ellen. Majd azt kérdeztük: mik az esélyek, remények?

– Ez egy rangadó lesz, de az első mérkőzés mindig nagyon fontos, egy esetleges idegenben szerzett győzelem pedig ugyancsak az – mondta Kondás Elemér. – Arra fogunk törekedni, hogy jó eredményt érjünk el, jól induljunk a bajnokságban, de nem szabad elfelejteni, hogy nem egy mérkőzésből áll ez a tavaszi szezon, hanem 18-ból, és a 18-ból ez lesz az első. A felkészülési mérkőzések azt mutatják, hogy jól mozognak a srácok, de ez egy tétmérkőzés lesz, ami mindig más. Kérdés, hogy egy-egy játékos hogyan tudja a nyomást az adott napon elviselni, de el kell tudni viselni. Az új játékosok közül mindenki tudja, hogy hová érkezett, a régiek pedig tudják, hogy hol futballoznak. Diósgyőrben mindig győzelmi kényszer van, nyomás alatt kell játszani, úgy érzem, hogy az ősz folyamán ehhez hozzászoktak a játékosok. Bizakodva várom a hétfői nyitányt.

Megjegyeztük a szakvezetőnek, hogy feltételezhetően a DVTK nem akar üres kézzel hazatérni a fővárosból, és ezek után arról érdeklődtünk, hogy milyen erények kellenek ehhez a pályán, milyen elemekben kellene az ellenféllel legalább egy szinten lenni, illetve föléjük kerekedni.

– Győzni akarunk ezúttal is, hiszen egy Diósgyőrnek itthon és idegenben is arra kell törekednie, hogy domináljon. Termesztésen támadni kell ahhoz, hogy nyerni tudjunk. Ha nem támadunk, akkor nem fogunk tudni gólt rúgni – mondta az edző, akinek szóba hoztuk azt is, hogy több száz DVTK-drukker választja az év első hónapjának utolsó napján éjszakai programjául ezt a meccset, és lelátói támogatásuk hazai pályás körülményeket teremthet, amire így reagált a tréner: – Örömmel hallottam, hogy már régen elfogyott minden jegy a vendégszektorba, a játékosok is tisztában vannak ezzel. Valódi rangadó vár ránk egy szép stadionban és egy jó pályán. Itt a lehetőség, hogy megmutassák a játékosok, mi van a tarsolyban!

NB II., 21. forduló: eredmények

Békéscsaba – Dorog 4–1 (1–0), BFC Siófok – Ajka 2–1 (1–1), Győri ETO – Haladás 0–2 (0–1), III. Kerületi TVE – Szeged-Csanád GA 1–1 (0–1), Nyíregyháza – Tiszakécske 2–0 (0–0), Pécsi MFC – Szentlőrinc 1–0 (1–0), Soroksár – Kecskeméti TE 2–3 (2–2), Szolnok – Budaörs 0–1 (0–1), Csákvár – Budafok 2–1 (0–0).

Várható kezdő

A DVTK várható kezdőcsapata: Póser (Danilovic) – Szűcs K., Hegedűs, Szatmári – Polgár, Oláh B., Lucas, Jurek, Bokros – Könyves, Horváth Z.

