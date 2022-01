A hét végén játsszák az első tavaszi fordulót a labdarúgó NB I.-ben. A 18. forduló keretében január 30-án, vasárnap 15 óra 15 perckor kezdik a Mezőkövesd Zsóry FC – MTK Budapest összecsapást – ugyanis ha törik, ha szakad, játszani kell, a Magyar Labdarúgó-szövetség ugyanis – egységes akarat hiányára hivatkozva – nem járult hozzá a halasztáshoz. A fürdővárosiaktól azt az információt kaptuk, hogy felkészülési mérkőzésük már nem lesz, bár ellenfelet „talán” tudtak volna szerezni akár az elmúlt hét végére, akár a rajt előtti napokra is. A sárga-kékek tehát mindössze egyszer léptek pályára a Szigetszentmiklós ellen, közben pedig a koronavírus-fertőzések miatt a törökországi Belekbe tervezett tengerparti edzőtáborukat is le kellett mondaniuk. A hírek szerint több élvonalbeli társaságnál is „összevissza” helyzet uralkodik, így a csapatok azokkal állnak majd ki, akik negatív teszteredményt produkálnak, vagy sportorvosi engedélyt kaptak a visszatérésre, továbbá megfelelő edzettségi állapotban vannak.