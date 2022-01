A férfi vízilabda OB I. hét végi, 15. fordulójában hazai környezetben játszott a PannErgy-Miskolci VLC gárdája. A borsodiak számára ez volt a bemutatkozás saját közönségük előtt az új esztendőben, de ugyanez igaz volt a vezetőedzői posztot december végén másodszor megkapó Vidumanszky Lászlóra is. A miskolciaknál Stevik Norbert személyében új igazolás is volt a keretben, a 2001-es születésű pólós legutóbb az ELTE-BEAC csapatában játszott, előtte pedig a Budapest Honvéd OB I/B-s gárdájában.

Az első ráúszást követően három miskolci pólós elkanalazta a labdát a vendégek centere elől, majd a másik kapunál Biros megszerezte a vezetést (1–0). Ágh kétszer is a kapufát találta telibe három másodpercen belül, a következő budapesti támadásnál pedig Mészáros M. is ezt tette. Várkonyi ejtése pontatlan volt, aztán Csapó is a lécet „porolta”, de utóbbi utána jó labdát kapott és egyenlített (1–1). Emberfogást alkalmaztak a sötét sapkás vendégek, azonban Sélley-Rauscher jól mozdult be, megverte az emberét, és átjátszotta a fővárosi portást is (2–1). A meccs első hátrányát kivédekezte az MVLC, aztán kevéssel ezt követően Gyárfás lövésével szemben esélytelen volt Hoferica (2–2). A BVSC a következő akciónál megúszott, és Irmes a jobb alsó sarokba vágta a játékszert (2–3). A második fór is a vendégeké volt, Mészáros Cs.-re jött ki a figura, azonban Hoferica hárítani tudott.

A legszebb jelenet

A második felvonást Hoferica védése nyitotta, majd előnyt kaptak a hazaiak, a labdát addig járatták, amíg Vismeg Zs. nem volt tisztán, és a korosztályos válogatott játékos magabiztosan lőtt a BVSC kapujába (3–3). A látogatók viszonylag hamar, ismét előnybe kerültek, a fórban Csapó vágta a labdát a miskolciak hálójába (3–4). Az újabb emberelőny kimaradt a házigazda oldalán, míg Vismeg Zs. határozottan szerelte Ághot. Fővárosi kapufát követően Sélley-Rauscher és Várkonyi hozta össze a meccs addigi legszebb jelenetét, előbbi remekül passzolt, utóbbi okosan fejezte be az akciót (4–4). Ezután a BVSC jött 6 az 5 ellen, Nagy M. elengedte a játékszert, Hoferica beleért ugyan, de a labda a hálójában kötött ki (4–5). Egy-egy lehetőség kimaradt, aztán Mészáros Cs. Hoferica hóna alatt lőtt a miskolci ketrecbe (4–6). Seman „csinált” emberelőnyt, időt kért Vidumanszky edző, de ezúttal nem jött be a Vismeg Zs.-re kijátszott figura. A következő MVLC-fórnál Biros nem teketóriázott, azonnal kihasználta, hogy rendezetlen a BVSC alakzata (5–6).

A harmadik negyedben is Hoferica jó megmozdulása volt az első momentum, majd Biros úgy játszott be Semannak középre, hogy azt tanítani lehetne (6–6). A BVSC fórból, Gyárfás révén került újfent előnybe (6–7), az MVLC kapusa pedig megint jó helyen posztolt. Kiválóan védekezett az MVLC, és érezték, hogy lehet keresnivalójuk. Hazai előnyben lejárt a támadóidő, ám maradhattak a budapestiek kapuja előtt, viszont egy passz hosszúra sikerült. Persze, Pásztor kinézte a bal alsó sarkot, és precízen oda is dobta a labdát (6–8). Biros ismét emberelőnyben, ismét nem várt sokat, jól tette (7–8), a zuglóiak elrontották ugyanilyen esélyüket. Vismeg Zs. bosszankodott kapufája miatt, aztán Semannal is a léc „tolt ki”. Fővárosi időkérés után Ágh emelt, éppen csak áthaladt a labda a képzeletbeli gólvonalon (7–9).

A záró felvonásban fontos lett volna a mihamarabbi zárkózás a PannErgynek, és emberelőnyben, Biros passzát követően, Krasznai góljával 8–9–re módosult az eredmény. 5:45 perc volt vissza a végső dudaszóig, és pár tíz másodperccel később Csapó keze nem remegett meg (8–10). Nagy N. és Seman centerezett, de labdát nem lehetett betenni, a külső lövés nem ért célt, viszont Mészáros Cs. a bal alsóba küldte a játékszert (8–11). Ekkor már messzire került a miskolciak pontszerzési lehetősége, akkor pedig végképp elszállt minden esély, amikor Gyárfás bevágta a harmadik gólját (8–12). 1:25 perccel a befejezés előtt még időzött egyet a miskolci együttes, nem következett utána hazai találat, de a BVSC-nél, Mészáros Cs. révén igen (8–13). Miskolci emberelőnyben a végén belenyúltak a vendégek a labdába, aztán lepergették az időt. A hazai csapat sokáig jól küzdött, úgy nézett ki, akár meglepetés is lehet, ez azonban végül elmaradt.

PannErgy-Miskolci VLC vs. BVSC-Zugló 8–13 (2–3, 3–3, 2–3, 1–4)

Miskolc, 150 néző. V.: Tóth I., Csanádi.

PannErgy-Miskolci VLC: Hoferica – Sélley-Rauscher (1), SEMAN (1), Böröczky (-), VÁRKONYI (1), Vismeg Zs. (1), BIROS (3). Csere: Tőzsér (-), Nagy N. (-), Krasznai (1), Tanczer (-). Vezetőedző: Vidumanszky László.

BVSC-Zugló: Kardos – CSAPÓ (3), Szabó II. B. (-), Ágh (1), GYÁRFÁS (3), Pásztor (1), Mészáros M. (-). Csere: Tátrai (-), Batizi (-), MÉSZÁROS CS. (3), Kovács P. (-), Irmes (1), Nagy M. (1). Vezetőedző: Kemény Kristóf.

Gól/emberelőnyből: 4/11, ill. 3/7.

Gól/büntetőből: 0, ill. 0.

Vidumanszky László: – A BVSC a végén megmutatta, hogy miért áll ott, ahol áll, és hol állunk mi. Gratulálok a csapatnak, mert a mérkőzés java részében partiban tudtunk lenni. Volt két-három olyan szituáció, amelyek ha jobban sikerülnek, talán még közelebb is tudtunk volna lenni a BVSC-hez, akár még az ikszet is kihozhattuk volna. De elfogytunk a végére, és a vendégcsapat az utolsó 3-4 percet rutinosan lejátszotta. Tanulnunk kell ebből a meccsből, és építeni a saját játékunkat.

Kemény Kristóf: – Gratulálok a csapatomnak, a legfontosabb a mai napon az volt, hogy a három pontot megszerezzük. Jelenleg ilyen fázisban vagyunk, a karácsonyi szünet után építjük magunkat. Ma megtettük, amit kellett, de keményebben játszott a Miskolc, mint szerdán a Szentes. Látok még lehetőségeket a fejlődésre, például voltak szituációk az első negyedben, amelyekből nem lett volna szabad gólt kapni. Amennyiben ezek nincsenek, nyugodtabb lehetett volna a játék. A Miskolc mindent megtett hazai pályán, elég masszívak voltak.