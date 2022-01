A hét végén rendezik az NB I.-es bajnokság 2021/22-es idénye 18. fordulójának mérkőzéseit, a tavaszi nyitány keretében a dél-borsodiak vasárnap 15 óra 15 perctől az MTK Budapest gárdáját a kisváros stadionjában látják vendégül.

Bajok a köbön

A matyóföldiek háza tájáról az elmúlt hetekben áradtak a rossz hírek. A koronavírus-járvány megtizedelte állományukat, volt, amikor csak öt egészséges játékos állt a szakmai stáb rendelkezésére, így Supka Attila keserűen jegyezte meg, hogy felkészülésüket mindennek nevezhetik, csak alapozásnak nem. Lemondták törökországi edzőtáborukat, és január elején csupán egy tesztmeccset vívtak, a gárda ennek következtében fejest ugrik a mély vízbe.

A 11. helyen álló fővárosiak eddig 15 pontot szereztek, eredményeik közül kiemelkedik a bajnoki címvédő és listavezető Ferencváros vendégeként elért 0–0-s döntetlenjük. A kék-fehérek a lőtt gólokat tekintve a legrosszabbak a mezőnyben: tizenháromszor vették be ellenfeleik hálóját, a kapott találatokat tekintve viszont három csapatot is megelőznek.

Egymás ellen

A két társaság eddig tizenkétszer meccselt egymás ellen. Az összesített mérleg kiegyenlített: az együttesek egyaránt ötször diadalmaskodtak és ötször veszítettek, míg kétszer megosztoztak a pontokon. Az előző idény három találkozója „vegyes felvágottat” hozott: Cseriék 5–1-es sikere mellett volt 1–0-s vereségük meg egy gól nélküli döntetlenjük. Az egykor szebb napokat megélt budapestiek az őszi szezon keretében a Hungária körúton fogadták mostani vendéglátóikat, akiket 1–0-ra győztek le, így a visszavágás vágya és reménye is fűti a betegségek miatt nehéz helyzetben lévő MZSFC-t.

A maximumot

– Voltak olyan hetek, amikor mindössze öt játékosunk edzett, ráadásul többnapos pihenőt adtunk azoknak is, akik egészségesek voltak, nehogy ők is megfertőződjenek. Ennek fényében nagyon nehéz mérkőzések elé nézünk annak ellenére, hogy egyre több labdarúgónk térhet vissza a csapathoz a fertőzés után. Úgy gondolom, két hét kell ahhoz, hogy a fiúk fizikailag elérjék azt a szintet, amelyen a betegség előtt álltak. Az MTK ellen az akarati tényezők kerülnek előtérbe, és úgy gondolom, hogy mindenki igyekszik kihozni magából a maximumot. Van öt cserelehetőségünk, igyekszünk majd úgy beosztani az erőnket, hogy a lehető legjobban jöjjünk ki a mérkőzésből. Hiszem, hogy nehézségeink ellenére meg tudjuk szerezni a három pontot. Ami pedig a céljainkat illeti, ezek nem változtak: szeretnénk minél előkelőbb helyen végezni a bajnokságban. Ugyan elkezdhetnénk siránkozni, hogy milyen nehéz helyzetben vagyunk, de a mérkőzéseket le kell játszani, és ebből a helyzetből szeretnénk minél eredményesebben kijönni. A játékosok is átérzik ezt, és mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy a lehető legjobban szerepeljünk a tavaszi szezonban.

Labdarúgás: az MZSFC keretéről

A Mezőkövesd Zsóry FC NB I.-es labdarúgócsapatánál a téli átigazolási időszakban is történtek változások. Összesen hét új játékos lett a keret tagja, és mivel ketten távoztak, így a sárga-kékek keretét 34 játékos alkotja, 5 kapus és 29 mezőnyjátékos.

Érkezett (7 fő):

Patrick Ikenne-King (nigériai–magyar, szabadon igazolhatóként) – jobb oldali védő, Amir Bilali (albán–északmacedón, Academica Clinceni) – középső védő, Andrej Lukic (horvát, NK Hrvatski Dragovoljac) – középső védő, Denis Granecny (cseh, Baník Ostrava, kölcsönbe) – bal oldali védő, Kamer Qaka (albán, koszovói, Shkendija) – középső középpályás, Babati Bejámin (Zalaegerszegi TE FC) – jobbszélső, Sipos József (Mezőkövesd Zsóry FC, utánpótlásból) – jobboldali középpályás.

Maradt (27 fő):

Danylo Ryabenko (ukrán), Luka Lakvekheliani (grúz), Farkas Dániel (szerb–magyar), Matija Katanec (horvát), Vadnai Dániel, Pillár Róbert (szlovák), Martin Chrien (szlovák), Antonio Vutov (bolgár), Dino Besirovic (bosnyák–portugál), Alekszandr Karnitski (fehérorosz), Cseri Tamás, Vajda Sándor (ukrán–magyar), Jurina Marin (bosnyák–horvát), Nagy Dániel, Vági András, Stefan Drazic (szerb), Madarász Márk, Antal Botond, Cseke Benjámin, Kocsis Gergő, Derekas Zoltán, Bősz Levente, Riccardo Piscitelli (olasz), Andreias Calcan (román), Héctor Martínez Torres (spanyol), Baki Ákos, Tordai Árpád (román, magyar).

Távozott (2 fő):

Szépe János (MTK Budapest), Jakub Vojtus (szlovák, Rapid Bucuresti).

Ismeretlen

Ami pedig a sárga-kékek várható összeállítását illeti: pénteken délelőtt a klubnál hitelt érdemlően még senki nem tudta megmondani, hogy kik futnak – futhatnak – majd ki vasárnap délután a gyepre, bár a hírek szerint a keret tagjai már kivétel nélkül negatív Covid-tesztet adtak. A maródiak listáján Vajda és Lakvekheliani van, ők műtét után lábadoznak, de még sokáig nem játszhatnak, míg Cseke öt sárga lapja miatt biztosan kihagyja a fordulót.

(A borítóképen: Nem lehet tudni, hogy milyen összeállításban léphetnek pályára a dél-borsodiak)