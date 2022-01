December 1-jén játszotta utolsó tavalyi bajnoki összecsapását a Diósgyőri VTK extraligás női röplabdacsapata, a piros-fehérek hazai környezetben 3:0-ra kikaptak a Fatum-Nyíregyházától.

Edzőmeccsek voltak

Igaz, ezzel még nem fejeződött be 2021 Farkas Mihály vezetőedző együttese számára, hiszen a Magyar Kupa negyeddöntőjében, az első felvonáson, december 12-én Miskolcon, a városi sportcsarnokban 3:0-s vereséget szenvedett a nyírségiektől, akik a december 16-i szabolcsi visszavágót ugyanilyen arányban nyerték meg, és jutottak tovább. Az ünnepek miatt volt némi szünet a DVTK-nál, azonban a munka nem állt le, és az új esztendőben január 12-én már edzőmeccset vívtak, amelyet 4:1-re nyertek meg a szlovák VK Presov ellen. Múlt szombaton aztán Budapesten, a TFSE csapata ellen léptek pályára a diósgyőriek, két mérkőzésen, melyek közül az elsőt 3:1-re hozták, míg a második 2:2- re végződött. A szünetben a DVTK elköszönt bosnyák centerétől, Arijana Jovictól, viszont egy hete érkezett egy brazil légiós, az 1984-es születésű balkezes átló, Tassia Goncalves de Oliveira.

A költségvetésbe is

– Jovicnak sajnos sok problémája volt, sérüléssel bajlódott, és emiatt nem igazán tudott egy meccsen sem teljes erőbedobással játszani – nyilatkozta az Északnak Farkas Mihály. – Szerettünk volna azonban még egy ponterős röplabdázót igazolni, igaz, ebben az időszakban kevesebb játékos elérhető, és figyelni kellett arra, hogy a költségvetésbe is beleférjen. Nagyon fiatal a csapatunk, így Oliveirára nagy szükségünk van a rutinja miatt, arra a meccsenkénti 10-12 pontra, amit hozhat. Mivel másik földrészről érkezett, 7 óra időeltolódással, még küzd az átállással. Egyébként hétfőn állt edzésbe. Az a szituáció, hogy szinte mindig van hiányzó, most is fennáll, ugyanis Kiss Emesére sérülés miatt nem számíthatok, csak január 25-e után kezdhet el újra edzeni. Így egy hadra fogható center maradt, Sára Kuzelová, mellette a másik center kényszerből Dhurate Sylejmani lesz, lett, aki különben átló. Ezt a formációt gyakoroltuk az edzőmérkőzéseken is.

Három új újpesti

A DVTK ma 18 órától a miskolci városi sportcsarnokban az Újpesti TE gárdáját fogadja, azt a csapatot, amely ellen eddigi egyetlen pontját szerezte még az első fordulóban, október 16-án, amikor is 3:2-re győztek a fővárosi lila-fehérek.

– Könnyebb dolgunk biztosan nem lesz, mert az Újpest is frissítette a keretét. Megszerezték a szlovák válogatott feladóját, egy bolgár négyes ütőt, valamint igazoltak egy kubai válogatott centert is – sorolta Farkas Mihály. – Egyelőre megjósolhatatlan, hogy mi jön, jöhet ki abból, hogy mi máshogyan állunk ki a megszokottól, és abból, hogy az UTE-nél miként fognak játszani az újonnan érkezettek. Oliveirának kell még idő a feladókkal való összeszokásra, arra, hogy átvegye a stílust, de a kezdőcsapatban lesz. Igazából ő majd a rájátszásra kell hogy olyan állapotban legyen, amivel tud nekünk segíteni.

A női Extraliga állása

1. Swietelsky-Békéscsaba 7 3 2 2 – – – 21:6 19

2. Fatum-Nyíregyháza 7 4 – 1 1 1 – 18:8 15

3. Szent Benedek RA 7 4 – 1 1 – 1 17:8 15

4. Vasas Óbuda 7 2 2 1 1 – 1 17:10 15

5. 1. MCM-Diamant Kaposvár 7 2 1 – 1 1 2 12:13 10

6. Újpesti TE 7 1 – 1 – 2 3 8:17 5

7. MTK Budapest 7 – 1 – 1 1 4 6:19 4

8. Diósgyőri VTK 7 – – – 1 1 5 3:21 1

(A borítóképen: Farkas Mihály)