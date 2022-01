A női röplabda Extraligában az előző hét végén idei első találkozóját vívta meg a Diósgyőri VTK alakulata. A 8. forduló keretében, a miskolci városi sportcsarnokban az Újpesti TE volt a piros-fehérek vendége, és a fővárosiak 3:0-ra nyertek, 78 perc alatt. Mindez azt jelenti, hogy a DVTK nem tudta gyarapítani pontjainak számát, továbbra is 1 egységgel szerénykedik a tabella utolsó helyén. A házigazdánál – rögtön kezdőként – bemutatkozott a legfrissebb szerzemény, az 1984-es születésű brazil De Oliveira, aki 4 pontot szorgoskodott össze borsodi klubjában.

A pályaválasztó egyébként nem nyújtott rossz teljesítményt a több helyen beerősítő budapestiekkel szemben, ugyanis az első szettben 13–16 után lépett el az UTE (14–21), a második játszmában pedig a Diósgyőr vezetett 12–5-re és 19–12-re is. 22–17 után viszont már nem tudtak pontot csinálni Kalmárék, a látogatók 8–0-s hajrával megduplázták a szettelőnyüket. A harmadik felvonásban 16–16-nál sem lehetett tudni, hogy kié lesz a szett, a DVTK átvette a vezetést, ám a végjáték ismét nem jól sült el. Bár lett 23–23 is az állás, az ezt követő két pontot a lila-fehérek szerezték.

– Nagyon sajnálom, hogy a második és a harmadik szett végjátékát nem sikerült behúzni. Nem sokszor szagoltunk még ilyet ebben a szezonban, de meg kell tanulnunk jó döntéseket hozni a szoros hajrákban – mondta az összecsapást követően Farkas Mihály, a DVTK vezetőedzője.

Időt kellett kérnie

A DVTK szombaton ismét saját közönsége előtt lép parkettre, ugyanis 18 órától a Swietelsky Békéscsabai RSE lesz a vendég a miskolci városi sportcsarnokban. Túlzott remények (itt sem) lehetnek, ugyanis a békésiek egyrészt biztosan listavezetők, másrészt 2021. október 21-én Békésben 3:0-val küldték haza a diósgyőrieket. Igaz, a DVTK akkori kezdőjéből sem Aleksandra Dmitrieva, sem Arijana Jovic nem tagja már a miskolciak keretének, Kiss Emese pedig csak keddtől kezdhetett el újra edzeni kisebb betegsége után, és miután messze van a formájától, így biztosan nem lesz a kezdő hatos tagja. Ami egyben azt is jelenti, hogy a második center, Sára Kuzelová mellett, az egyébként átló Dhurate Sylejmani lesz.

Farkas Mihály és csapata tehát ezúttal sem számíthat könnyű összecsapásra, a Békéscsaba egyébként az előző körben biztosan nyert 3:0-ra az MTK Budapest vendégeként. Ugyan a piros-fehérek a héten elvégezték a kiszabott edzésmunkát, és ismert a játékosok előtt a BRSE játéka, taktikája is, óriási meglepetés lenne akár egy szett elcsípése is. A viharsarkiaknál minőségi idegenlégiósok és magyar röplabdázók alkotják a keretet, és a kispadon ott található másodedzői szerepben a DVTK korábbi vezetőedzője, Toma Sándor is. A tavaly őszi, békéscsabai fellépés alkalmával már az is óriási eredménynek számított, hogy a Csabának a második szettben, 11–12-nél időt kellett kérnie, hogy rendezze a sorait. Akkor egyébként Szabó Éva sportigazgató volt a kispadnál a megbízott vezetőedző, hiszen egy korábbi eltiltása miatt Farkas Mihály még nem irányíthatta a csapatot az oldalvonal mellől.

Röplabda: a női Extraliga állása

1. Swietelsky-Békéscsabai RSE 8 4 2 2 – – – 24:6 22

2. Fatum-Nyíregyháza 8 5 – 1 1 1 – 21:8 18

3. Szent Benedek RA 7 4 – 1 1 – 1 17:8 15

4. Vasas Óbuda 7 2 2 1 1 – 1 17:10 15

5. 1. MCM-Diamant Kaposvár 8 2 1 – 1 1 3 12:16 10

6. Újpesti TE 8 2 – 1 – 2 3 11:17 8

7. MTK Budapest 8 – 1 – 1 1 5 6:22 4

8. Diósgyőri VTK 8 – – – 1 1 6 3:24 1

(A borítóképen: Meglepetés lenne, ha a DVTK (fehérben) szettet tudna nyerni)