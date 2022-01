A jégkorong Erste Liga-alapszakasz 35. fordulója keretében vasárnap 17 órakor kezdik a DVTK Jegesmedvék – Sport Club Csíkszereda találkozót. A két csapat között szakadék tátong a táblázaton: a hazaiak 37 ponttal rendelkeznek, az erdélyiek viszont 84 egységet gyűjtöttek, mégsem lehet kijelenteni, hogy a vendégek az összecsapás esélyesei. A hoki örök bizonytalansága ezúttal is kifejezésre juthat, ráadásul a diósgyőriek ugrásszerű formajavuláson estek át, ezért könnyen elképzelhető, hogy itthon tartanak három vagy akár két pontot, de akkor is kihúzhatják magukat, ha egyet gyűjtenek.

Magukra találtak

A piros-fehérek feltámadásának ékes bizonyítéka a meccsek után kiadott statisztika, ebből is a kapuralövési arány. Galaniszék ezt a képzeletbeli versenyt az elmúlt hetekben rendre megnyerték, a Brassó elleni csütörtöki fellépésük alkalmából például 52–31-et produkáltak, és ez egyenesen kiütésnek számít. Annak ugyancsak örülhetnek a klub háza táján, hogy felhúzták „góllövő cipőjüket”, ennek jegyében minőségi, azaz pontos lövéseket engednek el, ezért (is) vették fel a versenyt a mezőnnyel.

– A másik fontos mutató a kapott gólok száma – mondta Tokaji Viktor, a Diósgyőr vezetőedzője. – A Wolves csupán egyszer tudta kapunkba juttatni a játékszert, ez arról árulkodik, hogy nem csupán a ténylegesen kinevezett védők, hanem az egész társaság élen jár az elhárító munkában.

A szakember annak szintén örülhet, hogy immáron több hete extra egyéni teljesítmények is akadnak a gárdában. Csütörtökön este különösen Duschek kapus, a csatárok közül pedig Elgestal és Hajnik jeleskedett, utóbbi kettő összesen öt gólt jegyzett.

Óvatosan bizakodik

Egri István, a Jegesmacik klubvezetője örömmel fogadta csapatuk Brassó elleni jó játékát, és már előretekintett:

– Eddigi életünk nem arról szólt, hogy mindenkit „agyonvertünk”, most például köztudott, hogy fiataljainkat építjük be a gárdába. Egy meccsből nem szabad messzemenő következtetést levonni, ilyet én sem teszek, de azt tudom, hogy keményen dolgozunk, nagyon igyekszünk, és arra készülünk, hogy a Csíkszeredát is megverjük, ugyanis profi sportemberek vagyunk, mindig nyerni akarunk. Most az a dolgunk, hogy az alapszakasz hátralévő meccsein minél több pontot szerezzünk, majd a kvalifikációs tornán át jussunk be a rájátszásba. Azt is jövendölhetném, hogy mivel a hetedik helyezett választ először ellenfelet, akár ránk is eshetne a választása, de a hajdúságiak még befoghatják a MAC HKB Újbudát. Amennyiben ez a forgatókönyv érvényesül, akkor máris hibás az okoskodásom, így az esélyek latolgatásával még várjunk, koncentráljunk a vasárnap előttünk álló nagy feladatra.

Hyvarinen nem lesz

A diósgyőriek állandó kerettagjai közül Hyvarinen bordatörése miatt nem szerepelhet, Lövei már játékra alkalmas állapotban van, jégre küldése Tokaji Viktor döntésétől függ, miként Farkas O. szerepeltetése is – az említettektől eltekintve azonban teljes létszámban, huszonkét játékossal vonul majd jégre az alakulat.

