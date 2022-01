Nincs megállás az Erste Ligában: egymást érik a mérkőzések, ezen a héten kedd-péntek-vasárnap beosztás alapján háromszor is jégre lép a miskolci együttes. Ma a 28. forduló következik, ennek keretében 18 órától játsszák a DVTK Jegesmedvék – UNI Győr ETO HC alsóházi rangadót.

Elengedték a meccset

A diósgyőriek vasárnap este a fordulatokban gazdag összecsapáson az utolsó percben még nyerésre álltak a Debreceni EAC otthonában, majd fenékig ürítették a keserűség poharát. Az otthoniak ugyanis előbb 4–4-re egyenlítettek, majd alig több mint fél perccel a dudaszó előtt a győztes gólt is megszerezték, 5–4-re diadalmaskodtak. Beszédesek voltak a meccs utáni nyilatkozatok. György József, a DEAC szakvezetője azt mondta, hogy a MAC ellen egy perc alatt kaptak két gólt, most meg ők lőttek kettőt, azaz a szerencse ide-oda dobálja őket.

Kollégája, Tokaji Viktor, a Jegesmacik mestere szomorúsága ellenére higgadt maradt:

– Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű feladatunk Debrecenben. Legutóbb, amikor ide jöttünk, három nullás előnynél tréfáltuk meg önmagunkat. Most ugyanez történt a 4–3-as vezetésünknél. Csak magunknak köszönhetjük azt, hogy nullával tértünk haza, pedig nagy munkát raktunk a hatvan percbe. Ugyanis jól játszottunk, alig adtunk lehetőséget a debrecenieknek. Négy gólt lőttünk Magyarország egyik, ha nem a legjobb kapusának, ennek elégnek kellett volna lennie ahhoz, hogy megnyerjük a találkozót, de egyéni hibák miatt egyszerűen elengedtük ezt a meccset.

Bármi előfordulhat

A jéghokit kedvelők a különböző nyilvános fórumokon vegyes érzésekkel kommentálták a hajdúsági megyeszékhelyen történteket. A nagy kérdés az, hogy elkerülhetők-e a vasárnapi események, vagy ezek egészen egyszerűen a műfaj sajátjai, vagyis a békát le kell nyelni.

– Nem lehet elkerülni ezeket a traumákat – jegyezte meg érdeklődésünkre Bíró Ignác, a Macik egykori játékosa, majd trénere, aki a szakmai igazgatói posztot tölti be. – A küzdelem hatvan percig vagy a hosszabbítás végéig tart, és a hoki veszélyes üzem, hiszen minden, továbbá némi humorral mondva ennek az ellenkezője is megtörténhet. Arra emlékeztetem az olvasókat, hogy nem csak a jégkorongban, a kézi-, a kosár- és a röplabdában, sőt a labdarúgásban és a vízilabdában szintén bármi lehetséges, másodpercek alatt fordulhat a kocka. Ami velünk most megesett, nem az első és nem is az utolsó klubunk történetében. Hiába figyelnek a jégen lévők, és a legjobbat akarják, van egy statisztikai mutató, mely szerint a találkozók egy része az utolsó másodpercekben dől el. Csapatunk is szerzett már a záróra előtt gólokat, amelyekkel fordított, szóval egyszer örülünk, egyszer pedig szomorkodunk.

Idegenbeli roham

A DVTK január 7. és 22. között nyolc mérkőzést játszik – és valamennyit vendégként. A két hét alatti erőltetett menet tartalmazza a három romániai Erste ligás fellépést, valamint a Székesfehérvárott sorra kerülő Magyar Kupa-összecsapásokat is.

A jégkorong Erste Liga állása

1. FTC-Telekom 28 20 1 3 4 98–46 65

2. SC Csíkszereda 28 19 2 3 4 133–79 64

3. Újpesti TE 30 15 8 2 5 93–54 63

4. Gyergyói HK 25 15 3 – 7 107–85 51

5. MAC HKB Újbuda 26 13 2 4 7 96–72 47

6. Brasov Wolves 27 13 – 3 11 100–94 42

7. Debreceni EAC 29 11 2 3 13 102–101 40

8. UNI Győr ETO HC 27 8 – 3 16 78–94 27

9. DVTK Jegesmedvék 26 6 2 1 17 65–94 23

10. Dunaújvárosi Acélbikák 28 3 2 1 22 62–138 14

11. Titánok 24 3 1 – 20 44–121 11

(A borítóképen: A Macik az idén először játszanak hazai környezetben)